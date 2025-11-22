'El caso Miranda', una historia basada en hechos reales que transformó el sistema judicial

A escasos días de decir adiós a noviembre, RTVE Play recupera El Caso Miranda, un crimen basado en hechos reales. Patricia Weir “Trish”, una joven de Arizona es secuestrada y violada brutalmente mientras volvía a casa después del trabajo. Desde entonces, la adolescente tiene que afrontar un proceso difícil: luchar contra el trauma de la agresión, por un lado, y por el otro, contra el sistema judicial estadounidense. Con el único apoyo de su hermana Ann, Trish comienza una cruzada que tiene como objetivo meter a su violador, Ernesto Miranda, en prisión.

La víctima, Patricia Weir, espera a que comience el juicio

El crimen que cambió el sistema judicial “Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra”. ¿Quién no ha escuchado alguna vez esto? Al menos en series o en la gran pantalla. Su origen tiene una relación directa con el criminal Ernesto Arturo Miranda, autor confeso de la violación a Lois Ann Jameson (‘Trish’ en la película), la víctima de solo 18 años. Tras su condena a 30 años de prisión, los abogados del criminal recurrieron ante la Corte Suprema por “vulneración de derechos” por no haber sido informado de los mismos durante su detención. El alto tribunal dio la razón a Miranda al quedar invalidada su confesión y desde entonces se introdujo el protocolo de actuación policial, obligados por ley a informar de sus derechos a los detenidos. A esto se le conoce como ‘La advertencia Miranda’, un pilar jurídico en la mayoría de países del mundo. En un segundo juicio, Ernesto Miranda volvió a ser condenado, en este caso a 20 años de cárcel. Ernesto Miranda, junto a su abogado declara como acusado

El violador utilizó su popularidad para ganarse la vida El juicio a Ernesto Miranda fue muy mediático y su caso fue llevado a un profundo debate en la sociedad estadounidense de los años 60. Desde ese momento, el criminal se hizo tan famoso que algunas personas le pedían autógrafos cuando lo reconocían en la calle. Fue entonces cuando Miranda aprovechó esa popularidad para pedir dinero a cambio de sus firmas y de hecho, se cuenta que puso el precio de 1,50 dólares. También comerciaba tarjetas con su nombre, que ofrecía a turistas y curiosos atraídos por la fama mediática del caso. Aunque su vida siguió marcada por su pasado criminal, estos autógrafos se convirtieron en su principal fuente de ingresos.