¿Sabías que 'Ena' fue grabada en varios idiomas? Aquí tienes los capítulos de la serie en versión original

Ena, la superproducción del año de RTVE es una de sus apuestas de ficción más ambiciosas de los últimos años. Un gran estreno con un 17% de share y más de 1,3 millones de espectadores avalan la calidad tanto de la producción como del guion, basado en la novela de Pilar Eyre. Además, la serie añade un valor extra a la historia que pocas series españolas pueden ofrecer: la posibilidad de disfrutarla en versión original, tal y como fue concebida. ¿Sabías que fue rodada en los idiomas en los que realmente se comunicaban la reina Victoria Eugenia y Alfonso XIII?

La serie destaca por haber sido rodada en varios idiomas, una decisión creativa que no solo aporta realismo, sino que refleja con fidelidad el momento cultural e histórico que aborda la ficción. Cada personaje habla en el idioma que le corresponde de acuerdo con su origen, su contexto social y la época en la que se desarrolla la trama. Esta elección convierte a Ena en una obra que da al espectador la oportunidad de acercarse a la Historia de una manera más realista. Ver Ena en versión original en RTVE Play no solo es una forma de disfrutar de la serie tal y como fue pensada, sino también una oportunidad de apreciar el esfuerzo creativo detrás de cada escena. Además, también está disponible la audiodescripción.

Capítulo 1: Bodas de sangre (1905-1906) ENA. La reina Victoria Eugenia Ena - Episodio 1 - Bodas de sangre Alfonso XIII y Ena se enamoran en Londres y en mayo de 1906 se celebra la boda real, donde sufren un atentado que marcará la historia de España.... Ver ahora Londres, 1905. Alfonso XIII acude a pactar su matrimonio con la princesa británica Patricia de Connaught. Sin embargo, ella le rechaza. En la misma fiesta, por mediación del marqués de Villalobar, el rey de España conoce a Ena y queda prendado de ella. A partir de aquí se mandarán cartas de amor ante el rechazo de la reina María Cristina, madre de Alfonso. La familia de Ena no tiene dinero ni rango dentro de la monarquía inglesa. Pero gracias a las argucias de Eugenia de Montijo (madrina de bautizo de Ena) y del propio Villalobar, Alfonso y Ena logran llevar su amor a buen puerto. En paralelo, Mateo Morral vuelve a España, tras un viaje por Europa, donde el joven anarquista se ha radicalizado y decide que, para cambiar España, ya no bastan las palabras. El anuncio de la boda real entre Alfonso y Victoria Eugenia se le aparece al anarquista como el momento perfecto para pasar a la acción. El 31 de mayo de 1906 se cruzarán ambas historias en un atentado que dará la vuelta al mundo y que marcará la Historia de España.

Capítulo 2: Del rosa al negro (1906 - 1914) ENA. La reina Victoria Eugenia Ena - Episodio 2 - Del rosa al negro Ena, repasa su vida desde que es reina de España y se pregunta cómo, en tan poco tiempo, se puede pasar de la felicidad a la soledad y a la tristez... Ver ahora Santander, 1914. En su querido palacio de la Magdalena, Ena, embarazada de 5 meses de su sexto hijo, repasa su vida desde que es reina de España. Lo hace con una de sus damas y su mejor amiga: Carmen Angoloti, duquesa de la Victoria. Recuerda sus momentos felices con Alfonso. La alegría que era tener a su lado a su prima Bee, que mantiene un romance con Alfonso de Orleans, primo del rey. Era tan feliz que no le importaba la frialdad de la reina María Cristina, ni le importaban las críticas que recibía por su manera moderna de vestir, por su gusto por jugar al golf o por fumar. Sin embargo, todo se viene abajo cuando Bee y Ali se casan sin permiso y sin convertirse ella al catolicismo (Ali pertenece a la familia real) y son obligados a exiliarse. Y, sobre todo, cuando se confirma que su hijo primogénito (Alfonsito) es hemofílico. La fractura con Alfonso es total. Y sin el amor de su marido y sin Bee su soledad es absoluta. ¿Cómo se puede pasar de la felicidad a la tristeza en tan pocos años? Para colmo, estalla la primera guerra mundial y Ena teme por la vida de Maurice, su hermano pequeño, llamado a filas.

Capítulo 3: Justo y necesario (1915-1918) ENA. La reina Victoria Eugenia Ena - Episodio 3 - Justo y necesario Alfonso crea la Oficina Pro Cautivos, para ayudar a los desaparecidos en la guerra. Mientras, Ena planifica la modernización de la Cruz Roja.... Ver ahora La guerra sigue destrozando Europa. De repente, en palacio se recibe una carta desde Francia. Quien la escribe es una humilde lavandera, esposa de un soldado francés desaparecido en combate y, en ella, ruega a Alfonso que le ayuda a saber de su marido. Esta carta será el origen de miles de cartas más a lo que será la Oficina Pro Cautivos, institución liderada por el rey con su lema “Se puede ser neutral en una guerra, pero no ante el dolor de las personas”. Por su parte, Ena (impresionada por el estado de los hospitales) y la Duquesa de la Victoria planifican la reestructuración y modernización de la Cruz Roja. Para ello contarán con el sorprendente apoyo de María Cristina y del Conde de Romanones. Ena y Alfonso, los dos trabajando por causas justas y ayudar a los más humildes. ¿Conseguirán con ello rehacer su relación? Ena siente que por fin su trabajo puede servir para algo. El retorno de Ali y Bee es la guinda al pastel de su alegría. Pero no durará mucho…