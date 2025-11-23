'Fatum', drama y suspense con un reparto de lujo: Luis Tosar y Álex García protagonizan este film ya disponible en RTVE Play

Armas, problemas de ludopatía, un atraco y muchas situaciones límite. Son solo algunos de los ingredientes de FATUM, un thriller en el que se suceden los giros de guion y que cuenta con unos protagonistas de lujo, entre los que destacan Luis Tosar, Elena Anaya, Álex García o Aron Piper. Esta película, dirigida por Juan Galiñanes, se estrenó en 2023 y ahora puedes disfrutarla en RTVE Play.

Sergio (Luis Tosar) es un hombre con graves problemas de ludopatía. Le ha prometido a su familia que no volverá a jugar, pero un chivatazo hace que vuelva a una casa de apuestas. Le han soplado que habrá un supuesto amaño de un partido de fútbol y no puede resistir la tentación. El chivatazo resulta ser cierto, y Sergio piensa que podrá recuperar todo lo perdido, sin ser consciente de cómo cambiará su vida a partir de ese día. En ese mismo salón de juegos irrumpe Alejo (Aron Piper), un joven también con problemas de ludopatía que entra armado en el local. A partir de ahí, comienza toda la acción.

Un disparo que lo cambia todo La comisaria Costa, interpretada por Elena Anaya, presiona a uno de los mejores francotiradores del GEO (Grupo Especial de Operaciones) para que esté presente en el atraco. Pero Pablo, el francotirador al que da vida Álex García, lidia con sus propios -y graves- problemas: su hijo está ingresado en el hospital, en estado crítico. Con este caldo de cultivo, la tensión y el suspense están presentes en toda la película, cuyo final es totalmente impredecible. Lo que sí está claro es que las vidas de Sergio y Pablo, o lo que es lo mismo, de los personajes de Luis Tosar y Álex García, quedan entrelazadas para siempre debido a un disparo. Fatum es el primer largometraje de ficción de Juan Galiñanes, con un guion escrito por él mismo y Alberto Marini. La cinta se grabó en Galicia y toda la trama transcurre al límite, en tan solo 12 horas. Es una manera trepidante de ofrecer una visión sobre el peso del destino y nuestro futuro más inmediato.