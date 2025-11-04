Hora y dónde ver en TV el Especial '50 años del gran cambio', 4 documentales que narran los primeros años de la democracia en España

No queda nada para el estreno en el prime time de La 1 y en RTVE Play de dos de los primeros títulos de la colección '50 años del gran cambio', una serie de cuatro documentales que reviven los episodios históricos que marcaron el inicio de la democracia española: La foto, La democracia no se hará sin nosotrxs, Miradas desobedientes y Voladura 76.

La foto

Madrid, 1975. Hospital La Paz. El marqués de Villaverde, yerno de Franco, toma las últimas imágenes del dictador, al borde de la muerte. Fotografías que él jamás habría permitido y cuya publicación, casi una década después, desató un escándalo rodeado de misterio y secretos. Ahora, por primera vez, esas sombras se ponen en duda. Para muchos, eran la prueba de que su vida se alargó artificialmente. ¿Por qué motivo?

El documental, dirigido por Belén Alonso, Manu Diéguez y Diego Ceberio y producido por RTVE, reúne testimonios inéditos sobre el impacto de aquella fotografía. Hablan Jaime Peñafiel y Santy Arriazu, director y subdirector de La Revista, la publicación que difundió la imagen en exclusiva, junto a la abogada Cristina Peña y el periodista Martín Bianchi. También participan el doctor Palma Gámiz, médico personal de Franco; el historiador Julián Casanova; la catedrática de Artes Visuales, Nancy Berthier; y los periodistas Mariano S. Soler, Luis Herrero y Miguel Ángel Aguilar. Entre los testimonios más sobrecogedores, el de Vladimiro Fernández Tovar, condenado a muerte en los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 y posteriormente indultado con 30 años de prisión.