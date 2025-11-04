Hora y dónde ver en TV el Especial '50 años del gran cambio', 4 documentales que narran los primeros años de la democracia en España
- Los primeros en estrenarse son La foto y La democracia no se hará sin nosotrxs
- Disfruta de los documentales de la colección en RTVE Play completamente gratis
No queda nada para el estreno en el prime time de La 1 y en RTVE Play de dos de los primeros títulos de la colección '50 años del gran cambio', una serie de cuatro documentales que reviven los episodios históricos que marcaron el inicio de la democracia española: La foto, La democracia no se hará sin nosotrxs, Miradas desobedientes y Voladura 76.
La foto
Madrid, 1975. Hospital La Paz. El marqués de Villaverde, yerno de Franco, toma las últimas imágenes del dictador, al borde de la muerte. Fotografías que él jamás habría permitido y cuya publicación, casi una década después, desató un escándalo rodeado de misterio y secretos. Ahora, por primera vez, esas sombras se ponen en duda. Para muchos, eran la prueba de que su vida se alargó artificialmente. ¿Por qué motivo?
El documental, dirigido por Belén Alonso, Manu Diéguez y Diego Ceberio y producido por RTVE, reúne testimonios inéditos sobre el impacto de aquella fotografía. Hablan Jaime Peñafiel y Santy Arriazu, director y subdirector de La Revista, la publicación que difundió la imagen en exclusiva, junto a la abogada Cristina Peña y el periodista Martín Bianchi. También participan el doctor Palma Gámiz, médico personal de Franco; el historiador Julián Casanova; la catedrática de Artes Visuales, Nancy Berthier; y los periodistas Mariano S. Soler, Luis Herrero y Miguel Ángel Aguilar. Entre los testimonios más sobrecogedores, el de Vladimiro Fernández Tovar, condenado a muerte en los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 y posteriormente indultado con 30 años de prisión.
La democracia no se hará sin nosotrxs
La muerte de Franco supuso que España viviera una de las etapas más agitadas de la historia más próxima. Cuando unos pocos querían que la dictadura sobreviviese, la sociedad civil dijo basta. 50 años después, Carlos del Amor se convierte en este documental en “un cazador de recuerdos” para fabricar un álbum de fotografías e imágenes que atestiguan la lucha ciudadana por la obtención de las libertades. Decenas de testimonios protagonizan este álbum documental lleno de recuerdos. Gemma Soriano y Arantxa Soroa dirigen este documental, producción de RTVE.
Hora, canal y dónde ver en TV los dos primeros documentales
Este miércoles 5 de noviembre, a las 23:00 horas, se estrena en La 1 y en RTVE Play el primer documental de la colección ’50 años del gran cambio’: La foto. A continuación, a las 00:00 horas, llegará el turno de La democracia no se hará sin nosotrxs. Para el estreno de los otros dos títulos que completan la colección, ‘Miradas desobedientes’ y ‘Voladura 76’, todavía habrá que seguir esperando.