Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas puede costar hasta un millón de euros

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede salir muy caro. En estos casos, las aseguradoras no tienen la obligación de indemnizar a las víctimas de un accidente, ya se trate de daños materiales o personales. Además, deben cubrir a terceros afectados si se circula sin carnet. En el programa Para todos La 2 analizan todas las caras de este problema que causa la muerte de miles de personas cada año.

Resulta clave elegir bien a quién se presta un vehículo, porque los daños ocasionados pueden repercutir en el titular del coche. Al venderlo, es imprescindible asegurarse de que se ha realizado el cambio de nombre en la Jefatura de Tráfico y de que la antigua propiedad queda desvinculada. De no ser así, cualquier accidente provocado por el nuevo conductor bajo los efectos de drogas o alcohol puede tener consecuencias legales y económicas para el anterior dueño.

¿Cuánto puede costar un accidente? La indemnización de un conductor que choque contra un árbol rondaría entre 300 y 400 euros, al tener que asumir los trabajos de jardinería del Ayuntamiento. Sin embargo, la cifra se dispara cuando hay daños a personas. La cuantía depende de la gravedad de las lesiones y de las secuelas sufridas por las víctimas. Si la persona afectada fallece, la indemnización asciende a unos 300.000 euros; en casos de lesiones graves o invalidez, puede superar el millón. Igualmente, estas responsabilidades recaen sobre quienes conduzcan sin licencia. Luces de un coche de policía con una ambulancia delante Getty Images