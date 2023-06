En 1848 un obrero estadounidense, Phineas Gage, sufrió un terrible accidente: en la línea de ferrocarril donde trabajaba hubo una explosión y una barra de metal le traspasó el cráneo, entrando por el lado izquierdo de la cara y saliendo por la parte posterior. Phineas, increíblemente, sobrevivió. Además, podía caminar sin problemas y su inteligencia quedó intacta. Pero pronto, las personas que le conocían se dieron cuenta de que Phineas ya no era Phineas. Tras el accidente, su personalidad había cambiado por completo, pasó de ser una persona muy responsable a no poder controlar sus impulsos y no ser capaz de planificar nada a largo plazo. Su caso se hizo famoso y revolucionó las neurociencias de la época. Estaba claro que el cerebro no era una caja negra indiferenciada como se creía, sino que estaba formado por distintas regiones que, si se dañaban, producían diferentes cambios en la personalidad.

Las emociones y las decisiones surgen en el mismo lugar Un siglo y medio después, una pareja de neurocientíficos, Antonio y Hanna Damasio, se interesaron por la historia de Phineas Gage. Reconstruyeron al ordenador la trayectoria de la barra de metal dentro del cráneo del obrero, como si fuera una autopsia virtual, y concluyeron que el accidente había dañado unas áreas cerebrales fundamentales en el control de las emociones y en la toma de decisiones. Pere Estupinyà conversa con el neurocientíico Antonio Damasio en El Cazador de Cerebros. RTVE Los Damasio siguieron investigando más casos de lesiones en pacientes que habían sufrido daños en el cerebro. Gracias al auge de las tecnologías de resonancia magnética en la década de los ochenta, que permitían mapear el cerebro con enorme precisión, hubo una revolución en este tipo de estudios. Después de muchos años recopilando datos y estudiando lesiones cerebrales de todo tipo, los Damasio llegaron a una conclusión sorprendente: los pacientes que habían perdido la capacidad de sentir emociones también eran incapaces de tomar cualquier decisión, desde cómo gestionar sus finanzas hasta en qué restaurante ir a cenar. Estos resultados tenían implicaciones científicas, medicas y hasta filosóficas.