Eurovisión 2023: El buen humor de Blanca Paloma al aterrizar en Madrid

Loreen es la ganadora de la 67.ª edición del Festival de la Canción. 11 años después de alzarse con el Micrófono de Cristal en Bakú con "Euphoria", la cantante sueca bate récords con "Tattoo", dándole la séptima victoria a su país y convirtiéndose en la primera mujer en vencer dos veces en el certamen musical europeo, igualando a Irlanda en número de trofeos y al cantante Seán Patrick Michael Sherrard.

Todo un hito del que Blanca Paloma se alegra enormemente por su hermana de profesión. España quedó en la posición 17, pero nada puede parar la ilusión de la ilicitana por una actuación bien hecha y todo el trabajo realizado durante estos meses: "Estaba preparada para esto porque sabíamos que era arriesgado. La semilla de una propuesta de raíz ya está plantada y esto es prueba de que es un camino que hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir exportando esta música", aseguró al terminar la gala de la gran final. Todavía queda Blanca Paloma para rato y de momento, la artista ya tiene planeado un concierto para la misma noche de su regreso, el cual puedes ver en directo en RTVE Play.

Blanca Paloma llega a España tras su paso por Eurovisión 2023

Ya lo decía la propia artista en "Secreto de agua", la canción con la que se presentó a la primera edición del Benidorm Fest: "Ya no habrá quién lo detenga. Su canto al volar. Que to' el mundo lo vea. Ya vuela su cantar". La ilusión por todo lo vivido en la última semana empuja a Blanca Paloma a continuar trabajando en la música: "Ha sido una experiencia maravillosa e inolvidable. Me siento superorgullosa", ha declarado a la prensa al aterrizar en Madrid.

Eso sí, dejando siempre un dejando siempre un hueco para el humor. Dos horas antes de despegar, Blanca Paloma invitaba a todos sus pichones a un concierto de altos vuelos: "¿Estáis preparados para el verdadero vuelo de 'la Paloma? Vamos de vuelta con fuerza a Madrid. Nos vemos en la Plaza Mayor dándolo todo. ¡Ahí os espero!", ha dicho mientras sujetaba el control en la cabina del piloto de su vuelo, tras lo cual ha lanzado un beso a todos sus seguidores.

Una vez ha llegado a Madrid, la ilicitana se ha abrumado por la cantidad de eurofanes que han ido a recibirla al aeropuerto. Además, había mucha prensa expectante y Blanca Paloma ha dicho la frase que nadie se esperaba: "Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?", ha soltado a los reporteros entre risas, con el mismo desparpajo que el autor original de esta cita, David Bisbal.