Blanca Paloma tras Eurovisión: "Hay paloma para rato"

Emocionante, íntima, segura, con garra, con fuerza, impecable… y pellizcando los corazones del público de Liverpool. Así ha sido la actuación de Blanca Paloma en la 67ª edición del Festival de Eurovisión. La representante de España en el certamen europeo de la canción ha terminado en decimoséptima posición con un total de 100 votos: 95 de los jurados profesionales y 5 de la audiencia. Este año, además, por primera vez las votaciones se han abierto para todo el mundo contando un 1% del televoto.

La victoria la ha logrado Suecia, con Loreen, que se ha llevado la puntuación máxima de los jurados de 14 países y un total de 583 puntos. La nórdica ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en ganar dos veces el Festival. Tan solo Johnny Logan, representante de Irlanda en 1980 y en 1987, había logrado esta hazaña. Loreen también ha conseguido otro hito, que un país bata el récord de victorias en Eurovisión. Gracias a su tema ‘Tattoo’, le ha dado la séptima victoria a Suecia y empata así con Irlanda. Ha superado a Cornelia Jakobs que en Eurovisión 2022 quedó cuarta con 438 puntos. El podio lo han completado Finlandia en segunda posición con ‘Cha cha cha’ y el ‘Unicorn’ de Israel en el tercer puesto.

A pesar de no ser el resultado esperado, Blanca Paloma ha hecho sentir orgullosa a España. Se ha mostrado segura en el escenario y ha realizado una actuación perfecta, tanto vocal como técnicamente. España ha recibido el voto de los jurados de 21 países: Letonia, Países Bajos, San Marino, Azerbaiyán, Bélgica, Moldavia, Alemania, Portugal, Croacia, Estonia, Armenia, Islandia, Serbia, Chipre, Noruega, Suiza, Australia, Chequia, Eslovenia, Albania y Reino Unido.

“Sabíamos que era arriesgado y yo estaba preparada para todo”

En un encuentro con la prensa tras la final, donde ha vuelto a ser ovacionada, la ilicitana ha asegurado que, pese al resultado, su paso por Eurovisión ha merecido la pena. “Estoy orgullosa de haber traído hasta aquí esta canción; una candidatura de raíz en la que hay mucha verdad y a la que le he puesto todo mi corazón. Si hubiera quedado en esta posición haciéndolo mal, me hubiese ido fatal a mi casa”, ha sentenciado.

Sobre lo más positivo de la experiencia, Blanca Paloma se lleva “las tablas que he ganado porque he salido al escenario como si fuese mi casa”. También ha analizado el por qué, en su opinión, del resultado. “Creo que el lugar al que transportamos a la gente con ‘Eaea’ es muy íntimo y quizá el Festival no está tan preparado para esa intimidad”, ha dicho. “Yo sí estaba preparada para que esto pudiese pasar porque sabíamos que era arriesgado. La semilla de una propuesta de raíz ya está plantada y esto es prueba de que es un camino que hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir exportando esta música”, ha afirmado.

Con su nuevo single, ‘Plumas de nácar’, recién estrenado, ahora se plantea un futuro prometedor para Blanca Paloma: “voy a seguir trabajando como una loca, voy a sacar mi disco y espero hacer conciertos por todo el mundo”.