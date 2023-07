Corría el año 1961 cuando por primera vez en el Festival de la Canción de Eurovisión sonaba por primera vez el español. Concretamente en Cannes, Conchita Bautista se convirtió en la primera representante de España que participó en la cita eurovisiva. “Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento me feliz y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí” que interpretó la sevillana alcanzó la novena plaza en la ciudad francesa.

Justamente 7 años después del debut de la delegación español en Eurovisión, llegó la primera victoria del país en el certamen. La artífice fue una joven madrileña que encandiló a Europa con su icónico “La, la, la”. Massiel consiguió la victoria en el Royal Albert Hail de Londres, en 1968. Como curiosidad, la artista se enteró de su participación en el Festival cuando estaba de gira por México. Un año más tarde del acontecimiento, la hazaña se volvería a repetirse. Esta vez, Salomé interpretado “Vivo cantando”. En el Teatro Real de Madrid, La Morla compartió la victoria con la británica Lulu, la holandesa Lenny Kuhr y la francesa Frida Boccara.

A pesar de estas dos únicas victorias, la delegación española ha conseguido altas posiciones en varias ocasiones: quedó en segunda posición en 1971, 1973, 1979 y 1995, y la tercera posición en 1984 y 2022 con Chanel Terrero y “SloMo”, siendo hasta la fecha la puntuación más alta que España ha obtenido en una final con 459 puntos.

A partir de 1999, junto con Alemania, Francia y Reino Unido, nuestra delegación formó parte del Big Four. 12 años más tarde al grupo se unió Italia, tras su regreso 14 años después, y se renombró como Big Five. Estos cinco países pasan directamente a la Gran Final sin tener que competir en la fase de clasificación para la final, debido a que son los mayores contribuyentes a la UER.