El madrugón ha merecido la pena. Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, ya pone rumbo a Reino Unido para participar en la 67ª edición del certamen europeo. 88 días después de ganar el Benidorm Fest 2023 y levantar el micrófono de bronce, la ilicitana trabajará por alzarse con el de cristal y, por consecuente, con la tercera victoria de España en el concurso. La artista ha viajado a Liverpool acompañada de sus tres bailarinas, Angélica Moyano, Paloma Scharfhausen y Paula Valbuena; sus dos palmeras, Desiré Paredes y Saray Frutos; el compositor y productor José Pablo Polo; la directora artística Paula Quintana; y el resto de la delegación española. "Con ganas de pellizcar el corazón a todo el mundo. Estoy preparada para completar la misión eurovisiva que comenzó hace tres meses cuando gané el Benidorm Fest", nos ha contado la artista tras aterrizar en Liverpool.

"¡Qué ilusión! Me apetece tantísimo subirme al escenario... Estoy aprovechando para descansar e ir con toda la fuerza que se neecesita, pero sigo tranquila e ilusionada como siempre", nos ha confesado Blanca Paloma a menos de 24 horas de interpretar su "Eaea" sobre el escenario de Eurovisión 2023. La representante española también tiene ganas de reencontrarse con algunos compañeros de Eurovisión como Loreen, Mimiciat o Monika Linkyte. "Después de las prepartys hemos estrechado lazos y ya son compañeros para toda la vida", ha dicho.



La candidata española ha llegado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas en torno a las ocho de la mañana con una gran maleta en la que la artista guarda varios amuletos y regalos que le han hecho sus fans, amigos y familiares: "Me he traído algunos de los detalles y regalos que me han dado los eurofans a lo largo de estos meses para crear un pequeño altar en mi camerino", nos ha explicado la artista. Un altar que presidirá la camiseta de la yaya Carmen a quien homenajea en "Eaea".

¿Cómo será el vestuario de Blanca Paloma? De las más de 20 maletas que la delegación española ha llevado a Liverpool, una se ha perdido en el aeropuerto. Un pequeño eurodrama: en ella viajaban los zapatos de las bailarinas y palmeras de Blanca Paloma. Sin embargo, el equipaje en el que viajaba el vestuario de Blanca Paloma para su gran actuación y para la alfombra turquesa ha llegado a la ciudad inglesa sano y salvo. Raúl Amor, estilista de la delegación española en Eurovisión, nos ha adelantado antes de despegar hacia la ciudad inglesa que el vestido que Blanca Paloma lucirá durante la Alfombra Turquesa de la Opening Ceremony del próximo domingo 7 de mayo será “una pieza increíble y muy comentada”. "Este año me he intentando superar a mi mismo. He reunido esfuerzos con dos diseñadoras de moda y otras de complementos". Una ceremonia que podrá seguirse en directo a través de RTVE Play en una edición especial de ‘Liverpool Calling: The Pichoneta Edition’ presentada por Xuso Jones y Jordi Cruz desde la William Brown Street de la ciudad inglesa y con las entrevistas de Fernando Macías y Daniel Borrego Escot a los participantes de Eurovisión 2023. Xuso Jones y Jordi Cruz vuelven a RTVE Play con el Liverpool Calling: The Pichoneta Edition PATRI CAMPOS El estilista también nos ha adelantado algunos detalles sobre el vestuario que llevará Blanca Paloma el próximo 13 de mayo: "Se ha mantenido el espíritu del Benidorm Fest, ya que era la propuesta que ha hecho que la artista esté aquí. Hemos contado con Paola de Diego para llevar a cabo un resultado que reuniera los requisitos y la calidad máxima para el festival. El vesturio tiene una parte que va más allá de lo textil, que roza lo escultural". El avión ha aterrizado en el aeropuerto internacional John Lennon de Liverpool a las 12:00 hora local. Una vez allí, los voluntarios de la delegación española, Sophie y Josh, han recibido al equipo español y los han llevado hasta el hotel donde Blanca Paloma y su equipo se hospedará durante los 11 días de aventura eurovisiva. “.@BlancaPaloma_rb ya ha aterrizado en Liverpool.



Blanca Paloma realizará su primer ensayo el jueves 4 de mayo La representante de España en Eurovisión 2023 ha viajado acompañada de un gran equipo de más de 20 personas, encabezado por Eva Mora, jefa de la delegación española y María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE. En menos de 24 horas, Blanca Paloma se subirá al escenario M&S Bank Arena de Liverpool para realizar su primer ensayo. La artista llegará al estadio a las 15:35 (hora española) y se marchará alrededor de las 21:00 horas, una vez el equipo haya visualizado el ensayo realizado en la viewieng room. El de mañana será un primer contacto con el estadio que alberga el certamen europeo y que el rey Carlos III y la reina consorte, Camila, inauguraron el pasado 26 de abril. Ante ese gran momento la candidata española se ha mostrado con ganas: "Estamos muy contentos con lo que tenemos, desenado subir al escenario para pulir los matices", ha contado Blanca Paloma durante una entrevista en el hotel de Liverpool. El ensayo de mañana será a puerta cerrada y solo podrá verse un minuto de este a través de la cuenta oficial de TikTok de Eurovisión. Blanca Paloma será la penúltima concursante de Eurovisión 2023 en pisar el escenario del Liverpool Arena, lo hará justo antes de la anfitriona Mae Muller. Desde que el domingo 30 de abril comenzaran los ensayos individuales, los 37 artistas que compiten en la 67ª edición del Festival de la Canción han ido realizando cada día, durante 40 minutos cada uno, las puestas en escena que llevan meses trabajando. Mañana jueves, 4 de mayo, será el turno del Big Five y Ucrania, el vigente campeón. Los seis países serán los encargados de cerrar la quinta jornada de ensayos. Ensayos de Eurovisión 2023, en directo: Los participantes de la Primera Semifinal vuelven al Liverpool Arena La representante española lleva semanas ensayando la puesta en escena que defenderá el próximo 13 de mayo sobre el escenario y con la que intentará pellizcar el corazón de toda Europa. Blanca Paloma ultimaba estos días, junto a Paula Quintana, la coreógrafa de "Eaea", los detalles de la escenografía. "Estamos muy contentas con el resultado. El trabajo de base está sólido, seguro y disfrutado", nos contaba la directora artístico durante una de las últimas sesiones antes de partir hacia la ciudad inglesa. La puesta en escena que veremos mañana mantendrá la esencia del Beniform Fest pero incorporará mejoras para una mayor funcionalidad con el espacio del M&S Bank Arena. 01.44 min Eurovisión 2023 | Blanca Paloma ensaya la puesta en escena de "Eaea" antes de viajar a Liverpool ¿Cómo estará colocada la cortina de flecos? ¿Utilizará Blanca Paloma la pastilla central? ¿Seguirá el color rojo predominado la puesta en escena de España? Los seguidores del festival saldrán de dudas mañana durante el primer ensayo de la española. Porque aunque no podrá verse realizado, la UER (Unión Europea de Radiodifusión) publicará unas fotografías en exclusiva donde se podrá ver una primera pincelada de la puesta en escena de Blanca Paloma.