Los representantes de cada país ya van ultimando los detalles de su candidatura para que todo salga perfecto en la 67ª edición del Festival de Eurovisión. Cada ensayo es crucial para que los artistas conozcan el escenario y vayan ganando confianza de cara a la actuación, además de trabajar la puesta en escena, uno de los elementos clave en este certamen. Será el 4 de mayo cuando veamos las primeras imágenes de los países que forman el Big Five en el Liverpool Arena, entre ellas, las de Blanca Paloma, la artista elegida este año para representar a España en Eurovisión. Será a partir de las 17:20 horas.

Hoy, miércoles 3 de mayo, tiene lugar el cuarto día de ensayos. Veremos sobre el escenario a Noruega, Malta, Serbia, Letonia, Portugal, Irlanda, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, Suecia, Azerbayán, República Checa, Holanda y Finlandia, siguiendo este mismo orden. Cada país tiene veinte minutos para su segundo ensayo, tiempo en el que podrá repetir hasta dos o tres veces su actuación, dependiendo de la puesta en escena.

“The main thing you do NOT want to miss today is Tea with Timur ☕️����



Legendary Ukrainian presenter Timur Miroshnychenko will be spilling the #Eurovision tea with each of our 37 artists straight after their second rehearsals LIVE on TikTok! pic.twitter.com/X9LX2hE1ty“