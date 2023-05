Todos los artistas de la primera semifinal de Eurovisión ya se han subido al escenario de Liverpool Arena para practicar su actuación del próximo 9 de mayo, igual que buena parte de los participantes de la segunda semifinal: por fin hemos descubierto la plataforma de Loreen, la estructura de palé de Käärijä, el juego de luces de Brunette… Pero aún queda mucho más. Los últimos once semifinalistas se enfrentan este martes a su primera toma de contacto sobre el escenario, entre ellos Teya & Salena, Joker Out o Iru. En esta tercera jornada de ensayos actuarán los artistas de Estonia, Islandia, Grecia, Polonia, Eslovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania y Australia. ¿Con qué nos sorprenderán?

3. Grecia: Victor Vernicos - "What They Say"

Desde Grecia llega Victor Vernicos, el participante más joven de la edición. Tiene solo 16 años y con "What They Say" sucede a Amanda Georgiadi Tenfjord, la última representante del país heleno, quien logró un octavo puesto en Turín. En este primer ensayo, Victor Vernicos se ha rodeado de enormes copias de sí mismo: la pantalla LED muestra múltiples imágenes del cantante. Le hemos visto llevar un look desenfadado en color camel, de pantalones cortos y chaqueta de manga corta. La sorpresa se la ha reservado para el final, con pirotecnia.