A solo una semana de que comience oficialmente el Festival de Eurovisión con su primera semifinal, ya tenemos los resultados del Eurosondeo RTVE 2023. Tras dos semanas de votaciones, los usuarios de la web y un panel de expertos, formado por 16 personas, han decidido la canción ganadora de la 2ª edición de la macroencuesta. Loreen con su "Tattoo" se ha impuesto en los sondeos eurofans más populares como la OGAE Poll o el Euro Jury, donde, por cierto, Blanca Paloma ha terminado dentro del top ten. ¿Habrá pasado lo mismo en el de RTVE? Gracias al sondeo que hemos realizado desde RTVE.es sabemos qué podría llevarse los 12 puntos del televoto español, así como del jurado profesional, el próximo 13 de mayo.

El carismático Käärijä se ha impuesto con su "Cha Cha Cha" en la votación popular con un total de 123 puntos. El finlandés ha recibido un total de 347 votos de los 2612 que se han registrado en la encuesta. Muy cerca se ha quedado su vecina la sueca de arrebatarle la primera posición. Loreen se cuelga la medalla de plata con un total de 119 puntos tras haber recibido 336 votos por parte del público. El podio lo cierra la noruega Alessandra con 85 puntos tras recibir 238 votos. El top five de los usuarios lo completan La Zarra (Francia) con 86 puntos y Teya & Salena (Austria) con 68 puntos.

El jurado del Eurosondeo RTVE 2023 se ha decantado por Loreen. La sueca se cuelga la medalla de oro tras recibir un total de 154 puntos. La canción "Tattoo" ha recibido la máxima puntuación de nueve miembros del jurado y 14 de los 16 le han situado dentro del top 3. El "Queen of Kings" de Alessandra ha sido el segundo tema más votado con 91 puntos y el "Unicorn" de la israelí Noa Kirel el tercero con 82 puntos. El top five del panel de expertos lo completan Käärijä (Finlandia) con 73 puntos y Mae Muller (Reino Unido) con 62 puntos.

Y el ganador del Eurosondeo RTVE 2023 es… ¡SUECIA! "Tattoo" ha arrasado en la votación combinada con 273 puntos. Finlandia consigue la medalla de plata gracias a la canción "Cha Cha Cha" de Käärijä, que ha recibido un total de 196 puntos. Mientras tanto, Noruega consigue el bronce gracias a "Queen of Kings" de Alessandra. Suecia y Finlandia se confirman como los grandes rivales a las que se tendrá que enfrentar España este 13 de mayo.

Suecia gana el Eurosondeo RTVE 2023

1. Suecia - "Tattoo" (Loreen). 273 puntos

2. Finlandia - "Cha Cha Cha" (Käärijä). 196 puntos

3. Noruega - "Queen of Kings" (Alessandra). 176 puntos

4. Francia - "Évidemment" (La Zarra). 142 puntos

5. Israel - "Unicorn" (Noa Kirel). 119 puntos

6. Austria - "Who The Hell Is Edgar?" (Teya & Salena). 119 puntos

7. Reino Unido - "I Wrote A Song" (Mae Muller). 108 puntos

8. Armenia - "Future Lover" (Brunette). 96 puntos

9. Portugal - "Ai Coração" (Mimicat). 78 puntos

10. Italia - "Due Vite" (Marco Mengoni). 75 puntos

11. Eslovenia - "Carpe Diem" (Joker Out). 61 puntos

12. Suiza - "Watergun" (Remo Forrer). 46 puntos

13. Dinamarca - "Breaking My Heart" (Reiley). 44 puntos

14. Australia - "Promise" (Voyager). 43 puntos

15. Chipre - "Break A Broken Heart" (Andrew Lambrou). 32 puntos

16. Alemania - "Blood & Glitter" (Lord of the Lost). 30 puntos

17. Moldavia - "Soarele si Luna" (Pasha Parfeni). 29 puntos

18. Polonia - "Solo" (Blanka). 29 puntos

19. Irlanda - "We Are One" (Wild Youth). 28 puntos

20. Georgia - "Echo" (Iru). 28 puntos

21. Bélgica - "Because Of You" (Gustaph). 26 puntos

22. Estonia - "Bridges" (Alika). 25 puntos

23. Chequia - "My Sister's Crown" (Vesna). 23 puntos

24. Serbia - "Samo Mi Se Spava" (Luke Black). 18 puntos

25. Ucrania - "Heart of Steel" (TVORCHI). 12 puntos

04.51 min Resumen de las 25 canciones que compiten en la Gran Final del Eurosondeo RTVE 2023, la macroencuesta para averiguar los favoritos de Eurovisión 2023.

En la final del Eurosondeo RTVE 2022 han participado las canciones clasificadas en las dos rondas previas. De la primera semifinal público y jurado decidieron que se clasificaran "Cha Cha Cha" (Finlandia), "We Are One" (Irlanda), "Unicorn" (Israel), "Soarele Si Luna" (Moldavia), "Queen of Kings" (Noruega) "Ai Coraçao" (Portugal), "My Sister's Crown" (Chequia), "Samo Si Se Spava" (Serbia), "Tattoo" (Suecia) y "Watergum" (Suiza). "Tell Me More" (Azerbaiyán), "Mama SC!" (Croacia), "Aija" (Letonia) "Dance (Our Own Party)" (Malta) y "Burning Daylight" (Países Bajos) se quedaron a las puertas de conseguir su pase. ¡La clasificación completa!