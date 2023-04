Ya lo anunció Luján Arguelles en el Eurovermú, el programa eurovisivo de RTVE Play, días previos al estreno de Brigada Tech. La presentadora de televisión lleva desde sus inicios ligada a Eurovisión y como no, por el espacio que presenta tenía que pasar la representante de España en Liverpool 2023, Blanca Paloma. Antes de poner rumbo a la ciudad británica el próximo 3 de mayo, la ilicitana ha tenido la oportunidad de viajar hasta el Teatro El Silo, en Pozoblanco, donde se desarrolló el programa.

Justamente en la localidad andaluza, a la escenógrafa la ha sorprendido a su pichón número 1, Humi. Este robot ha servido agua a la artista: "Hola Luján. Me encanta estar hoy aquí y poder conocer a Blanca Paloma. Te traigo agua fresca, lagrimitas del Nilo, eaea", le ha dicho el androide haciendo referencia a la letra de la propuesta que defenderá el 13 de mayo en la 67º edición del Festival de la Canción, "Eaea".

Este robot ha sido creado por una empresa riojana para dar servicios en hostelería y hacer visitas en bodegas de vino. Blanca Paloma no ha dudado en preguntar si era pichona. "Si quieres algo llámame, llámame. Soy tu Pichón número 1", le ha respondido el androide haciendo un guiño a la canción "Llámame" de WRS. La representante española se ha alegrado y ha comentado que este robot es "uno de los pichones fieles". Para la artistas, sus fans, "los pichones" como ella los llama, le dan mucha fuerza para seguir adelante. Por ello, Humi será un nuevo talismán.

Un robot baila a ritmo de "Eaea"

No solo ha conocido a su pichón número 1. A la representante de España en el Festival de la Canción le han presentado a Keyper, un perro robot diseñado para ayudar en tareas industriles y detectar escapes de gases. Además ha ganado el prestigioso premio de robótica -otorgado por la agencia americana DARPA- que está valorado en 750.000 dólares.

00.47 min Keyper, el perro robot, que baila con las bulerías de Blanca Paloma

En Brigada Tech, el robot ha demostrado sus habilidades para bailar a ritmo de las palmas y las bulerías que le cantó Blanca Paloma. La artista no dudó en cantarle un fandango. ¿Os imagináis al robot en el escenario de Liverpool con la escenógrafa? Ya tuvimos la oportunidad de ver un androide sobre las tablas de Eurovisión.

Hasta cuatro robot lanzaban mensajes al público y animaban al público durante la actuación de las representante de San Marino en Lisboa 2018, Jessika y Jennifer Brenning con "Who We Are". Un año más tarde en Tel Aviv, Azerbaiyán hizo lo mismo. Chingiz no dudó en ser acompañado por dos robots en su interpretación "Truth". Además, este año en el certamen infantil, la ARMTV reveló a un cuarto presentador por la edición de Ereván. Robin era el robot impulsado por inteligencia artificial que se unió a Iveta Mukuchyan, Garik Papoyan y Karina Ignatyan para presentar la final donde Carlos Higes alcanzó un sexto puesto con "Señorita".