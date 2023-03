El actor Daniel Radcliffe, mundialmente conocido por dar vida a Harry Potter, espera el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, la actriz estadounidense Erin Darke. Según revela el diario británico Daily Mirror, el actor de 33 años ha confirmado la noticia a su entorno más cercano. Una fuente de este grupo íntimo de la pareja ha dicho que ambos están "absolutamente entusiasmados" con la idea de ampliar la familia.

