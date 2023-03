Puede que no se haya llevado ninguna estatuilla, pero está claro que Lady Gaga siempre impacta allá por donde va y en este caso, en los Oscar, no podía ser menos. La cantante y actriz estaba nominada a la mejor canción por "Hold My Hand", tema de Top Gun: Maverick, y, aunque en un principio no estaba prevista su actuación, al final se ha subido al escenario y ha sorprendido a todos. Su enorme talento no ha sido ninguna sorpresa, porque a eso estamos más que acostumbrados, pero sí lo ha sido el look con el que se ha subido al escenario: Lady Gaga ha huido de labios marcados y potente eyeliner y, en su lugar, ha aparecido sin maquillaje.

Ni rastro del llamativo pintalabios rojo ni del oscurísimo delineado que había lucido antes sobre la alfombra champán -que no roja- de los Oscar. Lady Gaga había posado con un conjunto Versace negro con transparencias en torso y brazos, un look que había llamado la atención por el corte de la falda. Para su actuación de "Hold My Hand", sin embargo, la artista ha decidido desprenderse del maquillaje y de los grandes vestidos. Aunque eligió un look supersofisticado para la alfombra champán, luego se despojó de esa sofisticación hasta el extremo, apostando por la naturalidad y dejando así todo el protagonismo a su voz y al mensaje que ha querido transmitir.

Lady Gaga de Versace

"Creo que todos nos necesitamos unos a otros. Necesitamos mucho amor para caminar por esta vida", ha asegurado antes de interpretar la canción. "Todos necesitamos un héroe a veces: hay héroes a nuestro alrededor en lugares sin pretensiones. Pero es posible que descubras que podrías ser tu propio héroe incluso si te sientes roto por dentro", ha afirmado.

Lady Gaga canta "Hold My Hand" en los Oscar EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

No hablamos solo de que Lady Gaga huyese del maquillaje para cantar "Hold My Hand", sino también de un cambio radical en la propia ropa con la que quiso actuar. De un despampanante vestido de Versace ha pasado a una sencilla camiseta negra de manga corta, vaqueros desgastados con las rodillas al descubierto y unas deportivas, un estilismo muy casual más acorde con la película de Top Gun: Maverick. Su peinado, una trenza, también rezumaba naturalidad.

Lady Gaga, sin maquillaje en su actuación de los Oscar 2023 KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Al regresar a su butaca, Lady Gaga volvió a protagonizar un nuevo cambio de look: se recogió el pelo, se maquilló un poco -aunque lejos de ese pintalabios rojo y potente delineador con el que paseó por la alfombra champán- y se puso un vestido negro de cuello halter y detalles en encaje. Se había dicho que no podría actuar por el rodaje de Folie à Deux, en el que se encuentra inmersa, pero finalmente sí ha podido subirse al escenario para regalarnos su "Hold My Hand". No se ha llevado la estatuilla, pero es uno de los momentos de la noche.