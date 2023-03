Brendan Fraser ha ganado el Oscar a actor protagonista por su interpretación en The Whale. Es una estrella, pero no siempre ha brillado. Su paso por el festival de cine de Venecia le dio muchas alegrías, como la ovación de varios minutos que recibió tras el pase de su nueva película en la que interpreta a un profesor de literatura que tiene que estar metido en casa porque tiene obesidad mórbida y pesa 270 kilos. Un personaje que es una metáfora de su vida. Durante años Fraser estuvo apartado, encerrado en una espiral de dolor y depresión.

Durante años su nombre estuvo unido a la comedia, con éxitos de taquilla como George de la jungla, Al diablo con el diablo y las tres entregas de La Momia. Pero a la vez fue haciendo películas con un tono diferente, para otro público, como Dioses y Monstruos, junto a Ian McKellen (cinta de culto, sobre todo para el colectivo gay), y Crash, la película coral de Paul Haggis que ganó el Oscar en 2006. Nunca ha dejado de trabajar (cuando el cine le cerró la puerta hizo televisión, pero se ha sentido apartado de la industria.

A los problemas profesionales se unieron los problemas personales y cayó en una profunda depresión provocada por el divorcio de la también actriz Afton Smith. Se casaron en 1998 y tuvieron tres hijos, pero en 2007, un año después de nacer el último, se separaron. El proceso fue largo y duro: el actor alegó que sus ingresos habían descendido y que apenas podía hacer frente a los gastos médicos. Ella le acusó de mentir.

Hollywood es una fiera que te puede devorar, y sobre todo se ceba con los más vulnerables. Dicen que Brendan Fraser se negó a tener dobles para las escenas de acción y que los golpes y lesiones que sufrió en los rodajes de acción le pasaron factura y tuvo que pasar varias veces por el quirófano. En una entrevista concedida a Entertainment Weekly contó que casi muere rodando La Momia. “Tenía una soga alrededor de mi cuello y el especialista la tensó tanto que me quedé de puntillas. No soy una bailarina, precisamente, y no lograba apoyarme sobre la punta de mis pies. Solo recuerdo ver girar la cámara empezaba a girar y un fundido a negro, como el final de una película muda. Fue como bajar el volumen del estéreo de tu casa. Me ahogué casi por completo. Fue aterrador”, reveló.

Brendan Fraser sufrió abusos sexuales

El actor recuerda el año 2003 como uno de los más terribles de su vida, pero no lo reveló hasta 15 años después, alentado por el auge del movimiento #MeToo. Brendan Fraser fue valiente y contó que el famoso periodista Philip Berk, que era presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, abusó de él. "Me agarró la nalga y con uno de sus dedos me tocó en el perineo", dijo, señalando la zona que hay entre el ano y los genitales. "Luego empezó a moverlo y yo entré en pánico. Me sentí como un niño pequeño". Berk lo negó y escribió una carta diciendo que no lo hizo a propósito y que lo sentía’”. Aquel suceso jugó en su contra y Hollywood marcó con una cruz a Brendan Fraser.

Jeanne Moore, el gran apoyo de Bredan Fraser. GTRES

Su vida estaba en el centro de una espiral de depresión y dolor, y para colmo murió su madre, enferma de cáncer. Fue el último episodio de la dramática etapa de su vida. Pero logró salir. Brendan Fraser lleva tres años muy buenos, profesional y personalmente. Tras el parón que tuvo entre 2014 y 2019, ha vuelto a trabajar y rodó The Poison Rose, Line of Descent, The Secret of Karma, No Sudden Move, Batgirl y The Whale, y ya ha firmado Killers of the Flower Moon y Brothers para 2023. En lo emocional vive feliz con su novia, Jeanne Moore. Ella estaba a su lado en Venecia, viendo como el público en pie abrazaba a Brendan Fraser con un gran aplauso. El eco de la ovación ya ha llegado a Hollywood. La industria del cine ha sabido reparar el daño causado. Aunque, quizá sea demasidado tarde, o no sea suficiente.