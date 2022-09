La conocimos en Stranger Things y, aunque ya han pasado dos meses desde que se estrenaron los últimos episodios de la serie (de momento), su nombre sigue estando en boca de todos. A sus 20 años, Sadie Sink es una de las actrices que más están brillando en el Festival de Venecia, por cuya alfombra roja ya hemos visto desfilar a Penélope Cruz, Cate Blanchett, Julianne Moore o Timothée Chalamet. Nada tiene que envidiarles Sadie Sink, que ya ha conquistado a todos con su estilo en La Mostra. Allí está presentando The Whale, y con mucho éxito. La película de Darren Aronofsky, que protagoniza Brendan Fraser, ha sido recibida con una larga ovación que ha llevado a las lágrimas al actor de La momia.

Nadie duda de que es una de las actrices del momento, una estrella de las alfombras rojas y por eso las firmas de lujo se la rifan. Tiene estilo propio, y una elegancia natural y fresca. Entre sus firmas preferidas destaca Chanel, fácil de llevar y perfecta para ocasiones formales. Pero en Venecia ha destacado por los looks de Alexander McQueen, más rebelde y rompedora.

Los grandes proyectos de Sadie Sink

La suya es una de las películas más esperadas y aclamadas del Festival de Venecia. Todos querían ver el gran regreso de Brendan Fraser, que ya se anunciaba irreconocible, y parece que la espera ha merecido la pena. Los críticos han caído rendidos ante The Whale, una buenísima noticia para Sadie Sink, involucrada así en uno de los proyectos favoritos para la próxima temporada de premios.

Brendan Fraser, Hong Chau, Darren Aronofsky, Sadie Sink y Samuel D. Hunter en la premiere de 'The Whale' en Venecia GTRES GTRES/ Marechal Aurore/ABACA

Es su segunda película de 2022. Además de triunfar con Stranger Things, Sadie Sink también ha estrenado el filme Dear Zoe. Pero The Whale podría no ser el único proyecto de la actriz cuyo nombre oigamos durante esta temporada. El año pasado protagonizó el videoclip de All Too Well, de Taylor Swift, un cortometraje de 14 minutos dirigido por la propia cantante y que, según The Hollywood Reporter, sería elegible para la categoría de cortometraje de ficción en los Premios Oscar. Solo el tiempo dirá si The Whale o All Too Well acaban siendo nominados, pero lo que sí sabemos es que vamos a seguir escuchando hablar (y mucho) de Sadie Sink.