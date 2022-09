Eva Mendes lleva casi una década desaparecida. No queda ni rastro de ella en Hollywood, el lugar donde la conocimos, donde se hizo famosa a nivel mundial, donde encontró su pasión: el cine. Abandonó sus estudios cuando un agente, deslumbrado por su exótica belleza, la descubrió. Aquello cambió su vida, se metió de lleno en la industria, que primero la acogió con pequeños papeles, hasta convertirla en una de las actrices más solicitadas. Comenzó a compartir cartel con grandes artistas de la talla de Denzel Washinton en Día de entrenamiento o la segunda entrega de A todo gas con paul Walker. Después alcanzó la cúspide de su carrera coprotagonizando películas, Hitch con Will Smith o Ghost Rider con Nicolas Cage.

Una carrera tan corta como intensa, que le llevó también a conocer al amor de su vida, el actor Ryan Gosling. Su historia de amor comenzó en 2011, cuando coincidieron en el rodaje de Cruce de caminos. Lo suyo fue un flechazo. Once años después, siguen juntos y forman una de las parejas más consolidadas del panorama internacional.

Lost River, dirigida por su pareja Ryan Gosling, fue su última película, que vio la luz en el año 2014. A partir de ahí, no volvió a aceptar otra papel. ¿Qué fue lo que llevó a Eva Mendes a dejar a un lado la interpretación? Un motivo de peso. Dos, mejor dicho: Esmeralda y Amada Gosling, sus dos hijas. La primera llegó a su vida en 2014, justo el año en el que dejó de actuar, mientras que la segunda nació en 2016. "Sentí una falta de ambición, siendo sincera. Ahora me siento más ambiciosa en casa que en el trabajo", confesó la actriz en una entrevista para la revista Women's Health.

Aunque pueda parecer lo contrario, la maternidad no entraba en los planes de Eva Mendes. "Ser madre era lo que menos estaba en mi pensamiento. Pero pasó Ryan Gosling. Quiero decir, enamorarme de él. Entonces para mí tuvo sentido... Ya no tener hijos, sino tener sus hijos. Era algo muy concreto, con él", explicaba.

La nueva vida de Eva Mendes

¿Volverá en algún momento a la industria? No lo descarta, sin embargo, no aceptaría cualquier personaje: "Como madre ahora, hay muchos papeles que no haré. Hay muchos temas en los que no quiero estar involucrada, así que eso limita mis opciones y estoy bien con eso. Ahora tengo que dar ejemplo a mis hijas. Pero no os preocupéis, tengo algunos trabajos paralelos". Eva Mendes, además de estar volcada con el cuidado de sus hijas, tiene otros frentes abiertos que nada tienen que ver con la interpretación, como su marca de esponjas llamada Skura Style. Sí, has leído bien, esponjas. Además, es muy activa en redes sociales.

Ahora nos preguntamos, ¿qué condiciones tendría que tener un proyecto y un personaje para encajar en los requisitos de Eva Mendes? "Estaba abierta a todo antes de tener a mis hijas. Quiero decir, siempre que fuera un proyecto divertido, pero ahora no quiero hacer violencia, no quiero hacer nada que tenga que ver con el sexo".