Ryan Gosling está en boca de todos. Su caracterización como Ken para la próxima película de Barbie ha dado mucho que hablar y ahora, además, está de estreno, y es que la película El agente invisible, que él mismo protagoniza, acaba de llegar a las salas de cine (y también a Netflix). La estrella de La La Land y El diario de Noa está de promoción y acaba de revelar a sus fans un dato personal que nadie se esperaba: su palabra favorita en español.

¿Qué cuál es? De todas las palabras del diccionario, Ryan Gosling se queda con una palabrota. "Mi palabra favorita en español es 'coño'. No puedes usarla incorrectamente. Lo es todo", asegura él. Aunque nació en Canadá, al actor le una una relación muy especial con nuestro idioma...

“Ryan Gosling loves arroz con leche and saying coño – Eva Mendes really taught him right �� pic.twitter.com/C3cj0LwErM“