A veces, merece la pena dejarse llevar. Saltar del asiento y girar en el aire con un pase de baile inventado, creerse un poco Fred Astair y Ginger Rogers en Sombrero de copa, mientras de fondo suena una canción llamada "It's another day of sun". Resulta muy difícil no sentirte parte de aquel inmenso reparto de figurantes, capaces de convertir un atasco en Los Angeles en la más colorida de las coreografías y hacerte salir del cine queriendo convertir tu vida en un musical al estilo La, la, land (2016).

Habrá quien opine lo contrario o, simplemente, no saben dejarse llevar. Siete años después de su exitoso estreno, la película de Damien Chazelle sigue generando debate. ¿Sobrevalorada o joya del cine? El cine no deja de ser un artificio de ficción y como tal, para disfrutarla, muchas veces solo hay que dejarse guiar por la fantasía que proponen, especialmente si se trata de un musical.

Fantasía, artificio y magia “No todas las películas son cine”, suele decir nuestro querido Gerardo Sánchez de Días de Cine. Y es verdad. Pero también hay películas que, sin ser cine, son una maravillosa obra de magia y La, la, land, sin duda, lo es. Una fábula conmovedora, artificio sublime de la comedia romántica y el melodrama de exquisita farándula musical. Color, vitalidad y musica en 'La, la, land' (2016)

Un traje de influencias bien puesto Hermosos colores, finos movimientos de la cámara y elegantes composiciones para la pantalla grande que deslumbran. Inspirada en clásicos del cine, es innegable que Chazelle lleva puesto el traje de sus influencias, pero lo usa con sutileza, y aun con todos sus ecos y alusiones, La la, land es demasiado astuta como para ser solo un pastiche filmográfico. El director no solo ve con añoranza a maestros del pasado como Vincente Minnelli, Nicholas Ray, Stanley Donen y Jacques Demy -por nombrar a algunos- sino que extrae su esencia e insiste en su modernidad gracias al talento de Emma Stone y Ryan Gosling. Fred Astair y Ginger Rogers

Gosling y Stone, expresión musical Sebastian, un pianista de jazz en paro (Ryan Gosling), y Mia, una aspirante a actriz (Emma Stone), son personajes del pasado —un poco Ginger y Fred, un poco Judy Garland y Mickey Rooney, un poco Cyd Charisse y Gene Kelly—, pero también habitan en el presente. Stone y Gosling capaces de expresar emoción en las escenas no musicales con candor y convicción, pero también son un poco tiesos y de voz insegura cuando llega el momento de bailar y cantar. En ese aspecto, son lo opuesto a esos otros artistas, quienes eran expertos del vodevil más que actores dramáticos. Ryan Gosling y Emma Stone en 'La, la, land' (2016)

Batió récords en premios La, la, land logró hacerse con seis premios Oscar y batió todos los récords en los Globos de Oro, siendo la película más galardonada de la historia con siete estatuillas. Último gran fenómeno social del cine, no solo movilizó el debate, también logró atraer a las salas a una enorme cantidad de público, logrando una recaudación de más de 400 millones de dólares. ¿Cómo no enamorarse de Sebastian y Mia?