Estuvimos grabando con Rodrigo Cortés a finales de noviembre en Días de Cine. Yo acababa de ver Love gets a room (El amor en su lugar) y me había gustado mucho. Siempre pienso, cuando le digo a alguien que me ha gustado mucho su película, si pensarán que estoy haciendo la pelota, pero, por otro lado, como soy un entusiasta sentimental, acabo por decírselo.

Aunque ha pasado ya un tiempo (convulso, por el virus) El amor en su lugar puede verse aún en 14 salas de España, y yo recomiendo encarecidamente verla. Y lo hago porque es una película muy hermosa, que cuenta, en tiempo real, los 93 minutos que dura la película, una historia hermosa y terrible. O dos, si se quiere, porque van en paralelo y se entrecruzan.

01.25 min 'El amor en su lugar', teatro, amor y tensión en el gueto de Varsovia

Una película española al 100% Por un lado, la de un grupo de actores que interpretan una comedia musical en el Gueto de Varsovia en 1942. Una historia real, por cierto, la obra se pudo representar en tan terribles condiciones y circunstancias apenas 3 semanas, pero se representó, en el teatro Femina. La historia era un sano ejercicio de reírse de las propias circunstancias, terribles, que los judíos vivían aquellos días. Por un lado, ya digo, la película cuenta la historia de esa representación, desde que la actriz principal se aproxima al teatro en un plano secuencia fantástica de 8 minutos de duración. 'El amor en su lugar', de Rodrigo Cortés: la crítica de Gerardo Sánchez Por otro lado, la película cuenta la historia o las historias, pues son varias, que viven durante la representación, los actores que la interpretan, y como en apenas dos pasos dentro o fuera del escenario, todo cambia. Uno no puede evitar, y así se lo dije a Rodrigo Cortés, recordar a Lubitsch y su Ser o no ser o a El pianista de Polanski. No niega Cortés que la sombra agridulce y tragicómica de Billy Wilder es la que está detrás de la película. A fin de cuentas, Wilder fue el guionista de "Ninotchka" de Lubitsch, y una persona que tenía en su despacho un cartel con la leyenda mítica "¿Como lo haría Lubitsch?". Rodrigo Cortés habla de cómo rodar una película, de las decisiones que supone y porqué es importante donde poner la cámara, como moverla y cuando, a que altura ponerla, como han de moverse y que han de decir los actores. En definitiva, todo eso que hace que el cine sea algo que no es exactamente lo mismo que "las películas", aunque compartan buena parte de elementos.

"Hay que conseguir que la producción no se superponga a la historia" El director aprendió todo eso cuando descubrió que detrás de las películas que le impactaban profundamente había gente con el nombre de, por ejemplo, Scorsese, sabe por eso perfectamente que dirigir una película es tomar una serie de decisiones en lo formal, y también, claro en el fondo, para dar lugar a que eso que podría ser una película, se convierta en CINE, así, con mayúsculas. Cuenta Rodrigo Cortés en la charla como fue hacer aquellos cortos que le granjearon no poca fama previa a debutar en el largometraje con "Concursante", para luego impactar con "Buried" y aquel Ryan Reynolds encerrado vivo en un ataúd, y rodar con Robert de Niro y Sigourney Weaver "Red lights" o con Uma Thurman en "Blackwood". Yo le pregunto que supone trabajar con gente como esa, a la que el, como yo, admiramos profundamente, y me dice que hay que olvidarse del mito y ser absolutamente profesional. 03.55 min Rodrígo Cortés ('Enterrado', 'Luces rojas') nos comenta una secueencia del clásico 'Uno de los nuestros', dirigido, en 1990, por Martin Scorsese