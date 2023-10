La última vez que Javier Gutiérrez se puso a las órdenes de Manuel Martín Cuenca con El autor, el director le convirtió en un manipulador capaz de sacrificar su propia existencia y la de los demás a cambio de una buena historia para su novela. Cuatro años después, el actor se metía en la piel de otro inquietante personaje en La hija, el absorbente thriller dramático que se incorpora al catálogo de RTVE Play. “Los actores estamos para defender, no para juzgar a los personajes”, asegura Gutiérrez. Una lección de primero de interpretación que le ha sido muy útil, una vez más, para encarar a su alter ego en esta historia. Un educador social que decide hacer un “pacto de cristal” con una adolescente embarazada: Ella les entrega la niña a él y a su mujer (Patricia López Arnaiz) y ellos le aseguran un sustento y la sacan del centro de menores en el que se encuentra interna.

Una perversa gestación subrogada que obliga a los protagonistas a aislarse de la sociedad en una especie de secuestro consentido en mitad de la montaña. “Es una pareja que tiene muchísimas ganas de tener un hijo, es lo último a lo que se agarran, posiblemente, antes de separarse y están dispuestos a todo. Si uno hace una lectura profunda, es cierto que lo que hacen es muy bestia, pero es que ellos creen que ese plan puede llegar a buen término”, explica Gutiérrez. La reflexión sobre los límites del bien y el mal y la justificación de esa lucha por una maternidad a toda costa dan a este thriller tintes de drama social, mientras lanza al espectador esa pregunta de tan rabiosa actualidad.

¿Vale todo con tal de ser madre?

López Arnaiz tiene claro que no, pero defiende que para meterse en este tipo de personajes hay que deshacerse de todo prejuicio e intelectualidad. “Esta película es pura experiencia”, asegura la ganadora del Goya a mejor actriz, por Ane (2020). “Durante el rodaje nos preguntamos muchas veces eso de ¿quién es el malo de esta historia? Lo cierto es que la monstruosidad puede estar en cualquiera de nosotros. En esta película salté ese umbral y no me dio pudor”, asegura la actriz.

La hija (2021), que cuenta con la escepcional banda sonora compuesta por Vetusta Morla, es un viaje inmersivo, lleno de zozobras emocionales y escenas angustiosas que establecen una conexión mimética con el entorno agreste y salvaje de la sierra jienense donde fue rodada. “El paisaje es otro de los protagonistas, ayuda a crear esa desazón, la sensación de peligro y la atmosfera opresiva que buscaba Martín Cuenca”, comenta Gutiérrez. El duelo, los miedos, el dolor y la rabia de los personajes crecen paralelos a los cambios de estación. De la primavera al invierno, cada vez más aislados, todo comienza a helar sus almas, comiéndose la carne y dejando a la vista el hueso y el instinto más salvaje.