(PILOTO, RADIO) "Solicito permiso para entrar

en espacio aéreo de Estados Unidos".

(OFF) "Ya había abandonado una casa en plena noche

por culpa de un hombre".

"Pero esta es la primera vez que tengo que abandonar

un país".

"Entramos en espacio aéreo estadounidense".

Ya está a salvo.

"He hecho este viaje antes".

"Había siempre docenas de rosas blancas

aguardándome en cada 'suite'

y los hombres que esperaban en la puerta no llevaban uniforme".

"Vestían de Armani".

Virginia...,

va a reunirse con agentes del Departamento de Justicia...

que le informarán del procedimiento a seguir

a partir de ahora.

Por favor, ¿pueden traerme una aspirina?

Me va a estallar la cabeza.

Señora, por su seguridad, no puede salir de aquí

ni comunicarse con nadie.

Habrá siempre dos hombres fuera.

¿Entendido?

¿Puede...? ¿Puede hacer que me traigan una aspirina,

por favor? Virginia..., aquí, en los hoteles,

ya no dan aspirinas, se considera

una droga en este país.

(RÍE)

"Pablo también se habría reído".

"Luego, los habría hecho matar a todos".

(Música de Federico Jusid)

(Para la música)

(Piar de pájaros)

(Motores acelerando, gritos)

¡Vamos, vamos!

¡Vamos, pichón!

(Motor acelerando)

(Golpe, relinchos)

(HOMBRE) ¡Ay, marica!

(Relincho)

Puto caballo.

(Relincho)

(Relinchos)

Ay, María. Pobre animalito, ¿eh?

(Relinchos)

Hay que acabarlo, patrón.

(Clics de armas cargando)

Dale, Pelao.

(Relinchos)

(Disparos)

(Piar de pájaros)

(RÍE) Hay que ver...

¿Has visto la lista? Sí.

Llena de mujeres hermosas.

Colombia está llena de mujeres hermosas.

Es una fiesta. Actrices,

reinas de belleza... Y futbolistas,

delegados sindicales...

Tú eres más bonita. Mira. ¿Que los delegados?

Mira quién viene.

No me gusta, Pablo. Negocios y familia,

separados. (SUSPIRA)

Ya hablamos de eso. Ya lo sé, lo sé.

Con la fiesta, se ha complicado todo.

Ya me ocupo, ya me ocupo.

(Puerta abriéndose)

(Puerta cerrándose)

Tengo al gatillero que pediste.

Hablo con él y te lo llevas.

Por aquí no lo quiero. Juan Pablo.

Juan Pablo, encuentra la moneda

y te la quedas, "mijo".

A por ella.

(HOMBRE) Estamos aquí

para comenzar este evento.

Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Se me escucha?

Patrón, ¿a que es muy bueno? Escúchame, tengo un trabajo

en Leticia, una ficha de hace siete años que me vincula

con el asesinato de los agentes del DAS. Haz que desaparezca.

Lo dejas limpito,

¿oíste?

Tú tenías contactos allí, ¿no? Claro, patrón.

La mujer de mi primo está en el juzgado.

Con ella, no es un problema. -Papá...

Me da igual si necesitas cargarte a alguien o lo que sea.

Por mí, puedes quemar el edificio completo.

Pero deshazte de esa ficha, ¿oíste?

Tienes 30 000 para gastos,

para viajes, para munición, para fiesta, para mujeres, para todo.

Si se te acaba, pídele más

a Salvador, él... ¡Papá!

Él se ocupa. Andate, pues, andate. Listo, patrón.

¿Encontraste la moneda? Son solo cinco pesos.

¿Tú sabes todo lo que tu padre tiene que trabajar para ganar eso?

Devuélvemela.

Cinco pesos...

(Música salsa)

¿Eso de abajo es la hacienda?

Llevamos años sobrevolándola, mi amor.

(HOMBRE, RADIO) "Ponme al patrón".

¡Uh!

¡Nos están secuestrando!

No pasa nada, Virgie, tranquila.

Sí, sí que pasa.

¿Sabes cuánto valemos los que estamos aquí juntos?

"Habíamos oído hablar de nuestro anfitrión,

pero ninguno lo conocía".

"Su nombre encabeza la lista de los nuevos ricos,

un grupo de jóvenes

que han hecho enormes fortunas en muy poco tiempo".

Bienvenidos.

Olviden las armas,

son para los animales, tenemos un pequeño zoo.

¿Quieren verlo? Nos ha dado un susto de muerte.

Dígale a su patrón que así no se recibe a los invitados.

Vale, en cuanto lo vea.

(Conversaciones indistintas)

Ahí están.

¡Dios mío!

¡Son hermosos!

Están felices aquí, les gusta Colombia.

Ah, eso es porque no leen la prensa.

(Música ambiente)

La casa es gigantesca, pero no veo a nadie de servicio.

Ahí los tienes.

"Esta nueva élite tiene su propia estructura social".

"Abajo, en los pasillos,

los soldados, jóvenes sin estudios de las barriadas de Medellín,

guerreros en la organización".

"Nada que ver con los humildes sirvientes de los ranchos

de los ricos tradicionales de mi país".

"Seguros de sí mismos,

se ocupan de la seguridad y de los operativos".

"Y..." ¿Cómo está, doña Virginia?

Buenas noches.

"...tienen buen gusto para las mujeres".

¡Virginia! Nunca me pierdo su programa.

Está usted preciosa. Gracias, señora, qué amable.

"Por encima de ellos, la crema,

artistas, hombres de negocios, futbolistas, periodistas, modelos,

siempre a la distancia perfecta de nuestro anfitrión".

Tápate los oídos, Victor.

Esto está lleno de hombres guapos, ¿ves?

¿Quién hizo ese vestido tan divino?

Gracias.

Toda la gente que es alguien está aquí.

¡Dios mío! ¿De dónde saca tanto dinero?

Esa es la pregunta que ningún periodista se atreve a hacer.

(Para la música, aplausos)

Señorita Vallejo, un honor tenerla en esta noche.

Un admirador suyo quiere dedicarle esta canción.

(Aplausos)

(HOMBRE) ¡A ver qué dice!

(Música salsa)

Pequeña, pequeña.

¡Ave María! ¿Dónde te escondes?

Pablo no para de preguntar por ti, nos está volviendo locos. Venga.

Victor, espera aquí, no te enamores de una "paisa".

"Y en la cima, los reyes de la montaña blanca".

"Todavía no conocemos sus nombres,

pero pronto no habrá un solo colombiano que no los sepa".

Fue fácil de encontrar, me bastó ir donde miraban todos.

¿Pablo?

¿Pablo Escobar?

Bueno, os dejo. ¡No!

Mis hombres

me transmitieron sus quejas,

pido disculpas. ¡Me ha mentido!

Ay, María, pues claro que sí,

no quería que se fuera.

Es más bonita en persona.

Pues tendré que despedir

a mi maquilladora.

No hacen más que hablar

de usted por aquí.

Especulan sobre su pasado.

No, no, no, no, no, por Dios, no haga caso.

Yo solo escucho cuando especulan sobre mi futuro.

Mi pasado lo conozco. ¿Y qué se celebra?

Pues la fundación de una sociedad.

¿Qué clase de sociedad?

Filantrópica. Vamos a hacer casas para los pobres.

¿Nadie le habló por allí de Medellín

sin tugurios? No.

Oh, vamos a construir

más de 2000 viviendas para la gente del vertedero.

He encontrado un terreno a buen precio.

¿Y de dónde sale el dinero?

Pero ¿esto es una entrevista?

Soy periodista.

Pues venga a verlo.

Venga a verlo, yo se lo enseño, es bueno para el país

que se sepa. ¿Para el país o para usted?

¿Acaso no soy parte del país?

Ajá...

"Aunque entonces no lo sabíamos,

esa noche celebrábamos la fundación del cártel de Medellín

y la coronación de Pablo como su rey".

"Todo estaba a punto de cambiar para siempre...,

en Colombia y en mi vida".

(HOMBRE) "Estamos llegando".

(GRITAN)

Respira por la boca. Te acostumbras enseguida.

Pero cuidado dónde pisas, que aquí a veces tiran cadáveres.

Es broma.

¡Don Pablo! ¡Don Pablo!

Pablito, ¿cómo está tu mamá? ¿Ya se ha mejorado?

¡Paulito! Don Pablo está aquí, venid.

¿Es que aquí todos se llaman Pablo?

Todos, los llaman así en su honor.

Mira, ya estamos terminando las primeras 600,

pero queremos construir 2000, ¿eh?, 2000.

¡Dios mío!

"Buenos días, señor Escobar. Cuente a nuestros espectadores

las razones tras esta maravillosa iniciativa Medellín sin tugurios".

"Nos resulta doloroso ver a tantos niños muriendo de hambre,

desprotegidos por el Gobierno".

"Y construir estas casas para ellos

nos ayuda a construir el país que siempre hemos soñado".

"Yo amo Colombia

y tenemos la oportunidad

de devolver a este bello país todo lo que nos ha dado".

"Eso estamos haciendo".

"Ese día decido que no me importa cómo consigue Pablo su dinero,

solo cómo lo usa".

Esa es la razón que nos impulsó a hacerlo, los niños.

(Música ambiente, piano)

Por aquí, por favor.

(Ambiente restaurante)

(MUJER) ¡Virginia, qué bella! Gracias, mi amor. Buen provecho.

Gracias.

(SUSURRANDO) Es Virginia... Mucho gusto.

Es Virginia. Segurísimo.

¿Conoces a esa gente? (RÍE)

(RÍE) Me gusta cómo te ríes, igual que en tu programa.

Se te ve tan relajada en televisión. ¿Cómo lo haces?

¿Crees que yo sería capaz?

Hay trucos. ¿Me quieres quitar el trabajo?

No, qué va.

¿Está casada?

No por gusto.

¿A qué se dedica? Es cirujano plástico.

Estamos separados, pero no quiere

firmar el divorcio.

Ah, para que no te vuelvas a casar.

No, para no casarse él

con una de sus noviecitas. Ah...

Bueno, eso se puede arreglar.

Vas a hablar con él.

(SUSPIRA)

Mira, no me gusta... andar por ahí con mujeres casadas.

No, señor. La próxima vez que nos veamos ya no será su esposa.

¿No?

No.

¿Seré su viuda?

Ay, María, Virginia, ¿por quién me tomas?

(MUJER) ¡Oiga! -¡Ahí está ese cabrón!

Pero ¿qué hacen?

¡Vamos para fuera!

(Timbre)

¿Todo el mundo listo?

Virginia, ha llamado

tu abogado. Tu ex ha firmado los papeles.

(HOMBRE) Entramos ya. ¿Qué?

En tres, dos...

"Para celebrar que vuelvo a ser una mujer libre,

Pablo me lleva a una isla paradisíaca que solo él conoce".

"Si vas a llorar por un hombre,

mejor en un 'jet' privado

que en un autobús".

(Piar de pájaros)

(Rumor de las olas)

Ah...

¿Adónde vas?

Nos esperan.

¿Quién?

(Música pop)

¿Voy bien así? Perfecta.

¿Cómo va, patrón?

Señora. Hagamos un trato,

tú me cuentas tus secretos y yo a ti, los míos.

"Nuestro viaje es un pretexto

para asistir a un congreso de narcotraficantes".

Señores, Virginia Vallejo.

Virginia, ¿cómo está? Bien, gracias.

"Pablo me presenta a sus socios en el cártel,

me exhibe ante ellos como un trofeo".

"Y yo sé que ellos están ahí para evaluarme".

"Entre todos forman una nueva clase social,

los narco millonarios".

"Y yo soy la única reportera con acceso exclusivo

a su primera cumbre".

Voy a por una copa.

No te alejes, Virginia,

que aquí hay gente peligrosa.

"Lo más ilegal que había hecho hasta entonces había sido aparcar

en doble fila".

"Pero la verdad es que nunca me había sentido más segura".

Se etiquetan del mismo color.

"Esa noche se reparten los Estados Unidos entre ellos".

"Florida para el cártel de Medellín".

"Nueva York, para el cártel de Cali".

"Los independientes añaden sus envíos a los de Pablo".

"Saben que nadie se atrevería a robarle ni un solo gramo".

¿Qué ha de cambiar? Tenemos que proteger nuestros envíos.

"Verle

en su hábitat natural es... adictivo".

"Gracias a estos hombres

va a nevar cocaína en los Estados Unidos".

Nos asegura el 100 %...

(Bocina)

(MUJER) ¡Para, para!

¿Has visto eso?

(Bocina)

(Cláxones)

¡Eh, tíos! ¿Estáis locos?

¿Qué coño hacéis?

Andate "pal" carro.

Gonorrea, échate

"patrás".

(Cláxones)

Estamos en un atasco en la autopista 75

a la salida de Tampa.

(Motor acercándose)

¡No me jodas!

(Frank Sinatra "Let It Snow!")

¡Vamos, vamos, vamos!

(Cláxones)

"Los llaman los santos porque hacen el milagro

de la multiplicación

ahí mismo. Echen cuentas".

"Un kilo vale 7000 dólares aquí, en Colombia".

"En Estados Unidos la cortan,

le añaden lactosa

y se convierte en tres kilos,

que allí valen 150 000".

"¿Es un milagro o no?".

(Cláxones)

(HOMBRE) ¡Dios mío! ¿Eso es un...? -¡Tío, para!

(Chirrido de ruedas)

(HOMBRE) ¡Cabrón, casi me matas!

# Let it snow! Let it snow! Let it snow! #

(Sigue la música)

(Para la música)

Llamando al 125..., 125.

(Sintonía de informativos)

(PRESENTADOR, HABLA EN INGLÉS)

(HABLAN EN INGLÉS)

Bienvenido, agente Shepard. El presidente le da la bienvenida.

Gracias. El señor Velarde representa

al gobierno colombiano. -Encantado.

Al presidente le preocupan los últimos informes.

La cocaína ya no es solo la droga

de la "jet set", llega a la clase media

y sabe lo que eso significa. Entra sin control.

El 80 % procede de Colombia. Estamos trabajando

para reactivar un tratado bilateral.

El de extradición.

Les entregamos a los narcos para que les juzguen aquí.

En Colombia, no temen a los jueces, los sobornan o los matan,

pero a su justicia sí la temen. ¿Tenemos base legal?

La coca se produce

en mi país, pero se consume aquí.

El delito se completa en Estados Unidos.

He traído un borrador.

Conocemos su historial y queremos

que supervise el proceso.

El presidente acabará en breve.

Esperamos poder poner todo en marcha en los próximos días.

(HABLA EN INGLÉS)

¿Qué somos, niños?

No hay jueces aquí. Ninguna madre envía

a sus hijos al vecino para que los castigue, no.

(MONJE) ¿Qué dicen los abogados?

¿Es constitucional? ¿Se puede apelar?

Sí, se podría apelar. No,

hay que tumbarlo. Este tratado nos pone en peligro a todos,

a todos vosotros, a todos nosotros.

Sí.

Lo tumbaremos desde las instituciones, desde dentro.

¿Desde el Congreso?

Es la única forma, dar dinero a los dos bandos,

conservadores, liberales, a todos

les gusta vivir bien. (HOMBRE) Mírame, Pablo,

la luz es mala para el negocio.

Lo que busquen en tu casa

lo encontrarán en la nuestra.

(CARLOS) Escúchanos, por favor, irán a por ti.

La política es... muy jodida.

No, hermano, es justo al revés.

Si llegas al Congreso, te respetan.

¿Por qué? Porque eres uno de ellos.

¿Sabes cuánto cuesta una campaña para ser concejal en Colombia?

Diez millones de pesos, diez millones de pesos.

Y, para senador, creo que entre 100 y 120 millones de pesos.

Son 1500 millones de pesos más o menos

para presidente de la República.

Decidme quién puede gastarse eso. ¿El hijo de un granjero?

¿Un trabajador? No, no, no.

La política es cuestión de dinero.

La democracia es cuestión de dinero.

Nosotros tenemos mucho dinero.

(RÍE)

¿Qué hubo, Garza? ¿De qué te ríes?

Deberías oírte, Pablito, ya hablas

como un político.

(Santana "Black Magic Woman")

(HOMBRE) Señor, tenemos

una cita con el candidato.

¿Van armados?

Ay, pues claro, somos guardaespaldas.

Armados no pueden pasar.

Mira, mira, mira, escucha.

Llevan un donativo para su campaña.

Si ellos no pasan,

el donativo tampoco.

Pregúntale a tu candidato si es lo que quiere. Hacele.

Hacele, hombre.

Un momento.

"El cártel apuesta a dos caballos. ¿Por qué poner dinero

a un candidato cuando puedes poner a los dos? Así,

gane quien gane, ellos ganan.

"Los aviones del narco llevan candidatos durante el día

y vuelan a Estados Unidos por la noche".

"¿Y qué obtienen a cambio?".

Si defiende la competencia del Tribunal Supremo

para cuestionar la constitucionalidad

del tratado de extradición, será bueno para todos, candidato.

Estos caballeros donarían 25 millones de pesos

para nuestra campaña.

"A los donativos

de los narcos los llaman comúnmente dinero caliente".

"¿Por qué?". Está bien,

puede dejarlo en el suelo. Ahora mandamos a alguien

para recogerlo. Déjalo.

"Porque quema".

(Para la música)

¿Hasta dónde quieres llegar, Pablo? Nos va bien.

¿No tenemos suficiente?

Amor, desde el Congreso puedo hacer cosas, ayudar

a la gente... Ayuda

a tu familia mejor.

Tienes dinero, Pablo. Y a nosotros, ¿qué más quieres?

Quiero respeto.

(SUSPIRA) Respeto.

Ajá. Quiero respeto.

Quiero que mi hijo esté orgulloso de mí.

¿Tanto cuesta entenderlo?

Para eso antes tendría que verte. Nunca estás en casa.

Juan Pablo, "mijo", vete al salón. ¿No dan nada en la tele?

(SUSURRANDO) Ay, María,

¿quién le compró ese coche?

Victoria, mi amor,

¿no quieres ser primera dama?

Me conformaría con ser la única dama, Pablo.

Ay, María, no, otra vez no, no. Me ayuda

con la campaña política.

Yo también quiero respeto, como tú.

Yo te respeto. No, señor.

Yo me conformo con el tuyo. Yo te respeto.

No es verdad. Claro que sí, te lo demuestro.

¿Qué quieres que haga? Y lo hago. ¿Qué?

La zorra de televisión.

Corta con ella.

Te lo prometo, desde ya

se ha acabado. Ya.

Ya.

Ya mismo, vení acá.

Vení.

Te lo prometo, te lo prometo.

Te lo prometo.

¿Sí? Se acabó.

Ay, sí, sí, quiero ver cómo te ríes.

"(RÍE)".

"(RÍE)".

"La elegancia se acabó con los 'blue jeans'".

"¡Qué pena!".

(Aplausos)

Queremos un país fértil como una madre que reparta su riqueza

por igual entre sus hijos, pero atenta siempre al más débil.

Muy bien.

Queremos un país

como una madre

que defienda a sus hijos de las agresiones extranjeras

con total firmeza, severa y comprensiva.

¡Vivan las madres de Colombia y la Madre Patria!

Derramarán lágrimas de sangre el día que su primer hijo

sea extraditado. Gracias.

Gracias.

(Aplausos, vítores)

(HOMBRE, TV) "Veamos cómo sigue la jornada electoral".

"Se ha hecho ya el recuento de los votos".

"Por Alternativa Popular...,"

Escucha.

"...Pablo Escobar Gaviria

ha sido elegido representante

en la Cámara".

(Aplausos, vítores)

Hay que pensar en gastarse dinero

en trajes.

(Ambiente periodistas)

¡Pablo, Pablo, por favor!

"Al representante Escobar

le deniegan la entrada el primer día que asiste al Congreso".

"¿Por qué, por meter 40 toneladas de cocaína al año

en los Estados Unidos?".

"No". Lo siento, señor,

pero se exige corbata para entrar en la Cámara.

(Ambiente periodistas)

(TODOS) ¡La mía, la mía!

¡Mi corbata!

¡La mía,

cójala!

(Ambiente periodistas)

"Así son las cosas en mi país".

(Santana "Evil Ways")

¿Qué haces rebuscando en mi maleta?

No encontrarás fotos de mis amantes.

¿Qué es eso? Sorpresa, una sorpresa para ti...

Pablo, saca el dinero de mi maleta ahora mismo.

¿Por qué? No me pongas en peligro.

No tengo nada que ver con tus negocios.

Es un regalo para ti, Virginia, para que lo disfrutes.

Es un regalo. ¿Es un regalo para mí?

Pero, Pablo, ¡es mucho dinero! Ya lo sé, pero tranquila,

al gobierno americano no le importa cuánto metes,

solo le importa cuánto sacas. Tú, declara todo en la aduana.

Pero es demasiado. No puedo aceptarlo.

Ni si quiera cabe... Eso, no cabe.

Hay que sacar toda la ropa, te la compras nueva allí.

¡Fuera toda! Pero tienes que gastarlo todo.

No puedes traer nada. ¡Ay, Dios mío!

¡Toda mi vida esperando escuchar esas palabras!

¡Hombre divino, ay!

(Sigue la música)

"Los colombianos no encienden su televisor para verme a mí,

sino qué llevo puesto".

"Pablo lo sabe y se ocupa

de todas mis necesidades".

Esto se llama

pasta de coca.

Los drogadictos pobres lo mezclan con gasolina y lo llaman bazuco.

Esta mierda te quema el cerebro.

No hay nada peor, ¿entendido?

Bien, cuando la cocinas,

sale este polvito blanco,

pero es la misma porquería.

Trabajamos con esto, pero no lo tomamos.

¿Tú sabes quién es Nancy Reagan?

¿No? Es una señora muy importante

y dice que si alguien te ofrece esta mierda, le contestas no.

Haz caso a esa señora. A ella y a tu papá.

Contestas no, ¿eh?

¿Entendió?

Muy bien, "mijo".

Muy bien.

(Música ambiente)

Hola, ¿puedo ayudarla? La 8,

por favor. Gracias.

Señorita Vallejo.

¿Sí?

¿Nos conocemos? ¿Tiene planes? ¿Puedo robarle

un minuto?

¿No confía en sí mismo, agente Shepard?

¿Me da dos horas? Claro.

(Ambiente ciudad, sin audio)

(Música ambiente)

Vi su entrevista al señor Escobar.

La vieron miles de personas.

¿Qué me cuenta de él?

Pero ¡qué decepción!

No le intereso yo, le interesa Pablo.

Soy un hombre casado.

¿Sabe cómo consigue su dinero?

¿Qué es lo que le ha contado

su embajada allí? Nada bueno.

El señor Escobar es un representante electo del Gobierno.

Dudo que la DEA tenga potestad

para interferir en la política colombiana.

La droga que se produce en su país

está entrando en el mío

y eso nos preocupa. No.

No, a su gobierno tan solo le preocupa el dinero

que sale del país, no las drogas que entran.

No tienen problemas con la mafia italiana

porque lo que ganan se queda. El dinero de la droga no,

vuela de aquí. Eso les preocupa.

¿Y qué ha dicho él...,

Pablo, cuando le ha contado

que iba a verme? ¿Qué ha dicho?

Que me asegure de que su país paga la cuenta.

Están liados.

¿Tiene el valor de preguntarme eso?

¿Por qué no se le pregunta

a sus amigos de la CIA? Lo haré.

¿Sabe qué?

Habría aceptado la copa...

(SUSURRANDO) Aún sin la placa.

(Avión despegando)

¿Dónde está Pablo? Ha tenido que ir a Bogotá.

El Congreso celebra sesión especial.

Quieren revocar su nombramiento.

No pueden hacer eso. Bueno,

ese cabrón del ministro de Justicia va a por nosotros.

Él pidió la revocatoria.

Las cosas se están poniendo bravas, Virginia, todo el país nos mira.

Estamos en el punto de mira.

(Clics de fotografías)

Esto es una vergüenza.

Estos hombres, que se han enriquecido

de la noche a la mañana, han llegado

a esta sagrada institución

con manejos oscuros.

Su presencia en la Cámara

es un insulto para todos los colombianos.

Congresista Escobar,

seguramente le habrá costado

mucho esfuerzo obtener su fortuna

y pasar de tener un par de propiedades en Medellín

a acumular más de 2000 millones de dólares

en menos de dos años.

Señores...

(Clics de fotografías)

(CARRASPEA)

(SUSPIRA)

Presidente, honorables congresistas.

Al parecer, el ministro de Justicia

no cree que una persona de origen humilde

pueda con esfuerzo mejorar su posición

o sentarse en esta Cámara.

Quizá debería cuestionarse

su propia presencia, ministro, porque no cree

en la justicia que representa y quiere aplicar

la justicia de otro país para sus ciudadanos.

Luego no merece su cargo. Debe dimitir.

(Aplausos)

Hoy ha mentido al insinuar que mi dinero viene del narcotráfico.

Por eso le doy 24 horas

para presentar pruebas sólidas de sus acusaciones

contra mí.

En realidad es usted el que debería explicar

el origen del dinero que financia su campaña.

(ABUCHEAN)

Señor presidente,

señor presidente, aportaré...

Aportaré pruebas a esta Cámara

de las cantidades que usted y alguno de sus colegas

han recibido

de cierta gente, sí.

A diferencia de usted, pruebas sólidas.

Cuándo, dónde

y cuánto. Pruebas. Muchísimas gracias, señor presidente.

(Bullicio)

(Ambiente periodistas)

Al parecer, el congresista Escobar conoce bien los detalles

de cómo opera el narcotráfico,

lo que resulta sorprendente

para un humilde y honrado trabajador

como él. -(RÍEN)

(Aplausos)

Pablo, dimite ya, vete antes de que ellos te echen.

Quiero que mi hijo me vea allí, Victoria.

Mejor que no vea

lo que hoy ha visto todo el país. Ay, ay...

Todos esos que aplaudían hoy y no dejaban de reírse

esconden muchas cosas. El presidente

ha respaldado públicamente al ministro.

Porque tiene mucho que ocultar.

¿Vas a acusar al presidente también delante de todo el país?

Pablo, eres un traficante. Chist.

Sí, y esos cabrones se levantan cuando los llamo.

Vienen a mis fiestas y agarran toda la plata que les doy.

Esos malparidos... Me dijiste que todo iría bien.

Y todo va bien.

Estoy embarazada.

¡Ay, mi vida!

¡Mi vida! Yo no quiero que sufra,

Pablo. ¡No sufrirá, no!

Prométeme que no va a sufrir.

No va... Prométemelo o no lo tengo.

(Teléfono)

Sí, "aló". ¿Quién es?

"Hijoeputas, hijoeputas malparidos, hijoeputas".

No quiero ni un periódico en la calle,

ni uno, ni uno.

Pago 500 pesos por ejemplar, ¿oíste?

Corre la voz por las comunas.

¡Vete pues! ¡Vete pues!

"Hijoeputas, hijoeputas"... Ya, Pablo, ya.

Malparidos...

"'El Espectador' publica

en portada los pecados de juventud de Pablo,

respaldando las posiciones del ministro".

(Música de suspense)

"Su historial incluye

su implicación en el asesinato de dos policías en Leticia".

"Adiós, carrera política".

¿Me vas a matar? ¡Mátame vos, Gonorrea!

"El gatillero que Pablo envió

para borrar su pasado

no hizo su trabajo".

"Se gastó el dinero en mujeres que hoy no llorarán su muerte".

¡Dale, marica!

¿Vas a matarme?

¡Callate!

¡Dale, marica, dale!

(Ladridos)

¡Cállalo!

¡Ah! ¡Ah!

(Ladridos)

Padre nuestro, que estás en los Cielos.

Santificado sea tu nombre.

Ayúdenlo, maricas.

(GRITA)

(GRITA)

(Gruñidos)

(Silencio)

Y como es un ministro tan importante,

le tengo tres operativos diferentes.

Si quieren, les cuento y me dicen

cuál de los tres les gusta más.

Y si prefieren no saber, yo lo hago igual.

Es un ministro, Pablo. No se mata

a un ministro. ¿Ah, no? ¿Quién lo dice, tú?

(GARZA) Hay que empezar a matar gente

para que aprendan a respetar.

La cosa va así, cada uno pone diez millones para gastos,

así estamos todos comprometidos.

O todos inocentes o todos culpables.

Así de fácil.

¿Vas a crear una compañía

para matar a un ministro? -En Cali,

no mezclamos la sangre con los negocios.

Complica las cosas. Las cosas ya están complicadas.

¿No se han dado cuenta

en Cali?

Las guerras no se ganan a medias, hermano.

No hay medio ganadores

ni medio perdedores.

Se va hasta el final y, si no les gusta la sangre, no vengas

a mi casa a insultarme.

Pablo, no quería insultarte, hombre.

Yo le quise advertir.

(HOMBRE) Escúchame, viejo.

Lara no estará mucho tiempo en el país. Lo enviarán

a algún lado como embajador.

Mátalo entonces.

A mí me ofendió el ministro, no un embajador.

¿Queréis oír los planes?

(Conversaciones indistintas)

Están decidiendo.

¿O qué?

Eso creen.

Eso creen...

Ten.

(Música ambiente)

¿Qué estamos celebrando?

Que todo va a cambiar.

Quiero que lo lleves contigo a todas horas, siempre.

Ay, Pablo...

Ábrelo.

Ábrelo.

Ábrelo.

¿Qué...? ¿Es una broma?

No es una broma,

las cosas van a torcerse mucho, Virginia, mucho.

No necesito un arma. Chist.

Yo, no.

Tranquila.

Ay, Virginia, quiero que sepas lo que pasará

cuando vayan a por ti.

Te quitarán la ropa, ese vestido que llevas, ¿cómo es?

Thierry Mugler. Ese.

Te lo sacarán por los tobillos y te sujetarán al suelo

mientras muchos soldados se turnan

para violarte.

Los traerán especialmente para ti de la selva

con hambre de mujer, y te montarán

uno detrás de otro

hasta que te dejen la vagina destrozada y, entonces,

romperán botellas y te las meterán rotas dentro,

y te meterán batidoras, secadores de pelo y...

los pondrán a toda potencia dentro de ti, sí,

y, cuando te vayas a desmayar, harán que te despiertes

con agua fría para que recibas a la siguiente guarnición.

Luego dejarán

que te desangres por dentro

hasta que te mueras.

Por eso es el mejor regalo que puedo hacerte, mi amor.

Acéptalo.

Si vienen tres a por ti, cárgate al primero,

el que esté más cerca.

Y si son cuatro más, entonces...

Sí.

Mejor te matas.

Me quiero ir...

Me quiero ir.

No llores. Me quiero ir.

"OK, OK", te llevo a casa.

"Sicarios".

"Los narcos dan a los jóvenes

de las comunas la educación que no les da el Estado".

"No les importa morir si pueden dejar 20 000 a sus madres,

porque saben que es más de lo que ganarán en toda su vida".

(Ráfaga de metralleta)

(Ráfaga de metralleta)

(Vítores)

(Sin audio)

"Para ser un buen sicario,

no basta con estar preparado para matar".

"Has de estar preparado para morir".

(Música de acción)

¡La moto! ¡La moto!

(Claxon)

(Clic de arma cargando)

¡Más "pegao"!

¡Más "pegao"!

¡Se nos va!

(Claxon)

¡Arrimate!

¡Arrimate!

¡Arrimate!

Por Dios, Colombia está llena de genios

y de gente inteligente como ustedes.

Juan, Carlos Andrés, gracias.

Y ahora vamos a Cartagena de Indias,

donde se celebra uno de los mayores eventos de Colombia...

¿No? Tenemos una noticia de última hora...

que dice...

¡Dios mío!

Dice que el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla,

ha sido asesinado hace solo unos minutos en Bogotá.

"En un comunicado urgente, el ministro Belisario Betancur

califica el asesinato..." Mamá.

"...del ministro de crimen contra la humanidad".

¿Qué pasa? "Y ha declarado

el estado de sitio en el país".

"Continuaremos informando

cuando recabemos más datos de lo ocurrido".

"Gracias".

(Timbre)

(Conversaciones indistintas)

"El Gobierno carga contra la mafia".

"El presidente Betancur

promete activar el tratado de extradición".

"La multinacional se traslada".

"¿Adónde?".

"Donde tienen el dinero".

"El cártel propone una negociación al Gobierno,

que envía a un expresidente a escuchar la oferta de Pablo".

Controla aproximadamente el 80 % del tráfico mundial.

Ofrecemos la repatriación de nuestro capital

para impulsar la economía nacional,

así como para pagar la deuda externa del país,

actualmente estimada en 12 000 millones de dólares.

A cambio solicitamos amnistía

y la garantía de que bajo ninguna circunstancia,

ninguna circunstancia,

seremos extraditados a otro país

por ninguna actividad ilícita

que pudiera haberse dado hasta la fecha.

Las cosas están muy calientes en Colombia

después de lo del ministro.

Ay, lo sentimos mucho al enterarnos, señor.

Preste atención

antes de seguir.

Ni el expresidente Michelsen ni yo

estamos aquí. El presidente de la nación

no autoriza la reunión. Esto no está pasando,

¿queda claro? -Una aclaración oportuna.

De la misma manera, mis clientes

se sientan a esta mesa

en representación de terceros

y no de sí mismos.

El tratado de extradición

no es negociable. No podemos garantizar nada

sin el acuerdo de nuestros socios norteamericanos.

Ay, los norteamericanos,

los gringos, ¿quién los necesita?

Es un asunto entre colombianos.

Ay, María...

Tienen que revocar ese tratado,

revóquenlo.

Hablen con su presidente,

ese al que no representan.

Sí, hay otra opción..., la guerra.

Y todos sabemos cómo van las guerras.

El que tiene más dinero

la gana.

Y mírenos.

¿Quién tiene más dinero?

"Pablo no puede mantener su palabra".

"Su hija nace fuera de Colombia".

¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero tenerlo, Pablo.

"Hace responsables a los que le han hecho salir del país".

"El redactor jefe del diario que publicó su pasado...

es asesinado".

(Ráfaga de metralleta)

(Claxon)

¿Hola?

(SUSPIRA)

No llevas el regalo que te di,

Virginia, ¿dónde lo tienes? Debí imaginármelo

al ver a tus hombres abajo.

No, no, mis hombres no están abajo.

Doña Virginia.

Tienes tantas agencias siguiéndote

que es imposible aparcar en tu calle.

Hay muchos hombres siguiéndome.

Te estás viendo con otro.

Recuerda que escucho tus conversaciones.

¿Ah, sí?

¿Y has oído las amenazas?

Desde que matas ministros, no dejan

de llamarme.

Encienden motosierras, me ponen marchas fúnebres...

Lo que le pasó al ministro fue culpa suya.

Y lo que va a pasarle al país

es culpa del Gobierno. No es culpa mía.

Esos gringos quieren extraditarme.

Tenemos que parar ese tratado como sea.

Los que estamos en posición de ser extraditados

vamos a enviar un mensaje

al Gobierno, a los jueces, a los periodistas.

Todo va a ir bien.

Va a ir bien. Pablo, estás perdiendo la cabeza.

¿Por? No haces caso a nadie.

Si crees que puedes enfrentarte solo a todo el mundo...

Vas derecho al suicidio.

Pero tú te vienes conmigo, vas a ser mi biógrafa,

recuerda.

La que contará la historia.

¿A quién? No quedará nadie vivo

para oírla. ¿Ah, no?

(SUSPIRA)

(Conversación indistinta)

(SIRVIENTA) No, no. -Pues el nombre está en la lista.

Oiga, tenemos... -Yo no le puedo dejar entrar.

(HOMBRE) Mire la dirección que me dieron.

(SIRVIENTA) Vea, señor... (JUEZ) No, no, espere.

Llévense eso. Se equivocan de casa.

¿Juez Carlos Alberto Alarcón?

Soy yo.

Esto es para usted

de parte de don Pablo

Escobar Gaviria.

¿Señor? ¿Señor? (SIRVIENTA) ¿Qué le pasa?

¡Por Dios, ayúdenme!

"Pablo hace de las amenazas su sello personal".

Llame a un ambulancia, vaya rápido.

(Música disco)

No, no, no, no, no, no, ¿cómo que solo mil millones de pesos?

¿Solo? ¿Es un insulto, "hijoeputas"?

No, no, no, no, óiganme bien,

quiero armas en las comunas. Cuantas más, mejor. Dos mil armas,

"tres mil armas, da igual".

(Sigue la música)

(Conversaciones indistintas)

(HOMBRE) ¡Dios bendiga al patrón!

(TODOS) ¡Dios bendiga al patrón!

Por cada policía muerto pagó 2000 dólares.

Y por cada sargento, voy a pagar 5000 dólares.

"Por cada teniente, 10 000 dólares".

"Por cada capitán, 20 000 dólares".

"Por cada mayor, 50 000 dólares".

(Ráfaga de metralleta)

(Griterío)

Para cobrar es muy fácil, tienen que traer la placa

del hombre que maten. Sí, patrón.

(Teléfono)

(Pitido del contestador)

(HOMBRE) "¡Te vamos a matar!".

"¡Te vamos a descuartizar esa carita huevona!".

"¡Te vamos a violar!".

(Pitido del contestador)

(HOMBRE) "¡Te vamos a desfigurar, a ti y a tu familia!".

"La ley responde estableciendo su tarifa

de cambio en las comunas".

(Sigue la música)

"Diez ejecuciones por cada agente de Policía muerto".

"Ven en cada joven un futuro sicario".

No se lo estoy pidiendo, se lo estoy ordenando.

Tiene 24 horas para hacer lo que le digo o yo le mato a la mamá,

le mato al papá, le mato a la abuelita...

"Pronto, todos esos muertos por orden de Pablo o de sus enemigos

serán una losa para mí".

# (TODOS) ¡Mata, comando, mata! -¡Mata, Dios perdona! #

"El gobierno colombiano

crea una unidad especial solo para mi novio".

Tenemos a 500 hombres, todos de Bogotá,

dedicados a la captura de Pablo Escobar.

No se los pueden llevar de aquí.

Incluso nos traemos la comida para evitar que nos envenene.

¿Por qué piensan

que les necesitamos?

El tratado de extradición no ha funcionado

y, como no nos los envían, venimos a por ellos.

Curioso. -"Con 3 receptores en tierra"

podemos calcular con precisión la señal

en un radio de 200 metros.

Si un puesto detecta información relevante, activa el protocolo.

Al pulsar,

oirán un timbre que informa a su oficial

de que la señal se está grabando.

Señor, Escobar.

Está en el sector 2, La Victoria, es una línea móvil.

"La DEA aporta sofisticados equipos de rastreo

para localizar a Pablo".

Escobar, comiendo

en El Dorado. Un teléfono público, señor.

Es la otra punta de la ciudad. -Escobar, en la plaza de toros.

Escobar.

Lo han visto saliendo de un restaurante.

(HOMBRE) Escobar en el Mercado Central.

¿Está en todas partes?

"No contaban con la astucia 'paisa'".

Lleva una chica al lado. En la avenida Bolívar.

Acabo de verlo, señor, acá cerca, en la Séptima con Independencia.

(Conversaciones indistintas)

Nada dura eternamente, Virginia.

Ya sabes que hay socios nuevos

y que nos exigen cambios

y tu sustituta tiene detrás a la gente adecuada.

A quién se tira ella no es el problema, es a quién me tiro yo.

No lo compliques tanto, Virginia.

Nos da igual lo que hagas en tu vida personal.

¿Te han pedido mi cabeza?

Nadie me ha pedido que haga nada. Es...

una decisión artística. ¡Ja!

¿Sustituirme por esa zorra barata es una decisión artística?

¿Desde cuándo?

Dilo. Venga, dilo. Todo esto es por él, ¿verdad?

Dilo. ¡Dilo!

Mira, no nos importa cómo se gane la vida

ese amante tuyo. ¿No?

A lo mejor te importa ahora, hijo de puta.

¡Basura!

Y ándate con cuidado, porque voy a decirle a Pablo

que vuele el puto edificio contigo y tu familia dentro,

"hijoeputa",

y también va a ser una decisión artística.

(Música suave en el hilo musical)

¿Qué pasa con los hombres?

¿Nadie le ha dicho que para ver a una mujer hay que llamarla?

No saque la placa, acepto.

¿Han sido buenas noticias?

Fantásticas.

Las cadenas son como los hombres.

A veces hay que dejarlas para que te valoren.

(RÍE)

¿Y qué planes tiene?

(Música ambiente, piano)

Tengo una oferta de una cadena en Florida.

Quizás acepte y empiece de cero.

Pero necesito un hombre.

¿Sigue casado,

agente Shepard?

Hasta que haga el amor con una mujer colombiana...,

ahí cambia todo.

No ponga mi vida en peligro,

Virginia.

Pablo no necesita una excusa para matar a un agente de la DEA.

La arrastrará con él cuando caiga.

Lo sabe.

¿Verdad?

¡Ay, Virginia! La han echado

de la cadena. Y no tiene ofertas,

nadie la contratará, ni aquí ni en Miami.

En ningún lado. Está marcada de por vida.

Tendrá que dedicarse a otra cosa, lo que sea,

y ya no tiene 20 años.

No. Sus piernas no son tan bonitas como antes,

ni su sonrisa.

¿Qué me propone?

Ayúdenos.

¿A cambio de qué? De protección.

Protección... Eso no existe.

Pablo va a encontrarme

vaya donde vaya.

¿Cree que eso no me asusta...,

que todas las amenazas,

las muertes, el olor a carne quemada no me afectan?

Ayúdenos a encontrarlo.

¿Sabe?

Ahora las cadenas solo quieren niñas.

No valoran

la experiencia de una mujer.

¿Es lo que Pablo valora en usted?

Exacto, y mi lealtad.

La cuenta está pagada.

(Música de suspense)

Espere aquí.

(Motor arrancando)

(Chirrido de ruedas)

(Piar de pájaros)

No, no, no, escúchame, escúchame.

¿Qué quiere ese gringo?

"Lo que quieren todos, Pablo, rajarte".

"Hijoeputa" malparido. ¿Dónde para, en Medellín?

"¿Me estás siguiendo?". No te estoy siguiendo.

¿Tienes algo que ocultar?

No me sigas y no me vuelvas a llamar, ¿vale?

Me has arruinado la vida.

Me has arruinado la vida, ¿sabes?

Me han despedido por tu culpa.

Todo el mundo me evita como a la peste.

"Nadie se acerca a mí". Ese gringo se te acerca.

¡Deja de hablar de él y escucha!

¡Basta, aléjate de mí! Te lo ruego.

"¡Aléjate!". Lo dices por si nos graban,

"para que crean que lo nuestro se ha acabado, ¿no?".

¡Se ha acabado, entérate!

"¡Está claro que acabó!".

Si hay alguien escuchándome, que grabe esto, por Dios.

"¡No tengo nada que ver"

con ese psicópata asesino!

Oye, te llamo otra vez.

"Te llamo otra vez".

Esta "hijaeputa" está muy brava. ¿Te gustan los pájaros?

¿Eh?

Sí.

Representan la libertad.

"Las amantes de Pablo,

adolescentes de las comunas entregadas por sus familias

por unos miles de pesos".

"No es fácil acostarse con el hombre más buscado de Colombia

y mantenerlo en secreto".

"Créanme, lo sé".

"Basta con que una de ellas hable

para tener al bloque de búsqueda encima".

(Música en la radio, bolero)

# A veces me pregunto

# en qué estaba pensando

# el día que mis ojos

# se fijaron en ti. #

(HOMBRE) ¡Helicópteros!

¡Helicópteros!

(HOMBRE) ¡Helicópteros!

(Griterío)

¡Ay, María! ¡Ay, María, hombre! ¡Ay, María, hombre!

¡Hay que moverse!

¡Dale, Pelao, dale! ¡Que salgan todos!

¡Fuera todo el mundo! ¡Andate!

(Ráfaga de metralleta)

(Disparos)

(Disparos)

(Rotores de helicóptero)

(Explosión)

(CHICA, LLORA)

(MONJE) "Escúchame, necesito hablar

con Pablo, nuestra gente en Miami se nos está torciendo".

Las rutas van cayendo y el cártel de Cali

se está quedando con nuestro territorio.

No podemos financiar esta guerra si el negocio no funciona. ¿Entiendes?

No, no, no, no, no, "hijoeputa", hombre, no quiero que los mates.

Son nuestro enlace. Quiero que encuentres a Pablo.

¿Es tan difícil de entender?

(Disparo)

"Con Monje muerto, cae el ala financiera del cártel".

"Con Garza, cae el ala más dura del cártel".

(Rotores de helicóptero)

(Ráfaga de metralleta)

(Ráfaga de metralleta)

"Pablo pierde a sus hombres fuertes".

"A partir de ese momento,

solo puede huir". "Hemos pedido la paz durante años,

pero la única respuesta que se nos ha dado

ha sido la persecución oficial y sistemática de nuestras familias

y organizaciones".

"Por eso declaro la guerra total contra el Gobierno

y el aparato político".

"Si me hacen correr, les pongo a correr a todos".

"El terrorismo es la bomba atómica de los pobres".

"No habrá más plomo, no, no".

"A partir de ahora, vamos a usar dinamita".

"¿Entendiste?".

¿Y cómo sabemos que es usted de verdad

Pablo Escobar Gaviria

y no alguien que se hace pasar por él?

"Ah, eso es muy fácil. Se lo voy a demostrar

matándole a usted y a su familia y volándole la emisora".

"¿Cómo lo ve? ¿Le parece suficiente, eh?".

Es una celebridad en su país, Virginia.

¿Por qué venir a Miami a presentar un programa?

(SUSPIRA)

Bueno...

Dudo que me quede nada que demostrar en Colombia.

¿No?

Pero... supongo que lo que más me atrae es el reto,

la emoción de una aventura.

Y, además, hay hombres muy atractivos

en esta parte del mundo.

Cuéntanos, Virginia, ¿qué tipo de programa te gustaría hacer aquí?

(Ambiente aeropuerto)

¿Cómo está? FBI.

¿Me permite su pasaporte?

Gracias.

¿Lleva dinero encima?

Mi ex no me usa como mula, aún.

(RÍE)

De acuerdo.

(MUJER) ¡Oh, Dios mío!

Sí, sí... -Calma, por favor, señores.

No se alteren.

Por favor, no, verás... ¿Qué ha pasado?

Lo siento, han cerrado el aeropuerto de Bogotá.

¿Por qué? Ahora te llamo.

Un avión de Avianca ha estallado en pleno vuelo.

(MUJER) Por favor, tranquilos.

Ahora les daremos información.

No se preocupen, mantengan la calma.

(Conversaciones indistintas)

"Con las primeras bombas, el país pide al Gobierno

que le dé duro a Pablo".

Mira esa cosita tan pequeña.

Esta está en venta.

Esta está muy bien.

Esta también me gusta. Qué bonitos.

¡Ay!...

¿Te gusta eso? ¿Sí?

"Tras una docena de bombas, el país pide al Gobierno

que le dé a Pablo lo que quiera".

(Explosión, griterío)

(Alarmas)

¡Vamos, vamos!

Súbase, patrón. ¡Vamos, vamos!

¡Pablo!

¡Pablo, subite!

¡Pablo!

(Motor acelerando)

Newell.

Había un Newell en mi promoción.

¿Podría ser él? ¿Qué?

Las víctimas del vuelo de Avianca.

Son 107 pasajeros. Es la lista.

Robin Newell y Catherine Gilmore,

35 y 32 años.

Casados.

(Ambiente oficina)

Señor. Señor, espere... ¡Señor! Embajador...,

había dos estadounidenses en el vuelo,

así que, escuche, la directiva 12.333

autoriza operaciones militares

en suelo extranjero

para garantizar... Gracias, Sarah.

...la seguridad ciudadana. Shepard,

ya conoce al señor Velarde, es el responsable

de negociar la rendición

de Pablo Escobar con el señor Castro,

el representante legal

del señor Escobar.

Ha accedido a entregarse a las autoridades.

¿A cambio de qué?

"Al revocar el tratado de extradición,

nuestros jueces y magistrados han dado al mundo

una lección de soberanía, independencia y patriotismo".

"Tras años de persecución, hoy la Asamblea Nacional

ha decidido defender a sus ciudadanos

en contra de la opinión de los norteamericanos".

(Música salsa)

(Sin audio, sigue la música)

"Pablo añade una última condición para su entrega".

"Él aporta la prisión".

(Sigue la música)

Ha quedado bonita.

¿No crees?

"Cede un terreno a las autoridades a través de un testaferro

para que la construyan allí".

Ah, no jodas,

aquí solo falta el presidente. No ha podido.

Problemas de agenda.

"Sin la amenaza de la extradición sobre su cabeza,

Pablo necesita un lugar seguro para reorganizar su negocio".

Por la paz de Colombia.

"Y el Gobierno le facilita uno".

(SANTORO) La Concepción y Norman Key están funcionando otra vez.

La Fany está casi al 100 %.

Tenemos 250 aviones operativos

y 30 Pipers inmovilizadas en Santa Marta.

Así vamos. ¿Qué pasa, Miguel?

¿Habéis hablado con el número 2 de Aviación Civil?

Hablad con él, es un hermano. Si no colabora,

me lo traen y yo le hablo. Listo, patrón.

A ver pues, va para todos los que siguen fuera. Nadie puede

mover un gramo sin que yo lo sepa, nadie,

¿entendió? Tienen que pagar los impuestos que se me deben,

un 20 %.

(HOMBRE) ¿Un 20 %? Un 20 %.

No va a gustar, Pablo.

Los de Cali solo piden el 5 %.

Ay, María, van a volar todos para allá, ¿entendés?

¿Y cómo lo sabes? ¿Has hablado con ellos?

¿Qué estás diciendo, pues, Pablo?

Ah, no, mirá, si prefieres a esos maricas de Cali,

vete con ellos y prueba suerte. Yo monté las rutas

y yo solito he tumbado la extradición

para que sigáis trabajando. Así que haz saber afuera

que el que no pague con efectivo,

mercancía o propiedades pagará con la vida.

¿Escucharon?

Sí escucharon, ¿verdad?

Listo. -Sí, señor.

¿Qué más?

"Futbolistas de la Liga Profesional

suben a jugar con los narcos".

(COMENTARISTA) ¡La conduce con maestría!

¡Tira, tira!

¡Ave María, hermano!

"Y el partido no termina

hasta que el patrón gana".

(Vítores)

¡Ahí están!

¡Las trabajadoras sociales

están aquí!

(Vítores)

(Música salsa)

"Vete".

"Vete, pues, venga".

"Los domingos son para la familia".

¡Ven aquí!

Mi amor...

¿Cómo estás? Mi amor...

(Para la música)

¿Por qué no vives en casa con nosotros?

Porque trabajo aquí, princesa...,

princesita.

Este es mi castillo.

¿Ves esas torres de ahí? Pues son mis torres.

Todos los reyes tenemos castillos.

(BOSTEZA) Por eso tú eres una princesa, porque eres mi hija.

Pero hay guardias.

Sí, claro, están aquí para protegerme.

Mami dice que no puedes salir de aquí y llora todo el rato.

A ver, ¿cómo que no puedo salir?

¿Quién dice eso?

Mami. ¿Ah, sí?

No, no, no, mi amor, no. Este es mi castillo.

Puedo entrar y salir cuando quiera, sí.

¿Quieres verlo?

¿Quieres que salgamos a tomar un helado?

¿Dónde está ese sitio?

En el parque grande, cerca de la iglesia.

¿Ese es el que te gusta?

Vámonos, arriba.

¡Uy!...

¿Qué has comido, pendeja "paisa"?

Ay...

Ay, María...

No nos esperéis, Manuela y yo nos vamos a tomar un helado.

Pablito no pierde su sentido del humor.

Hola, hola, hola. (HOMBRE) Patrón.

¿Quién manda

en este castillo, eh?

¿Quién es el jefe?

Usted, patrón.

Así me gusta, abre la puerta.

¡Abre la puerta!

Ábrela.

El rey y su princesa

salen a por un helado. ¿De qué sabor lo quieres?

De fresa. Helado de fresa.

La princesa tiene un antojo.

Si no nos dejas pasar, el rey te cortará la cabeza.

Abre la puerta. Ábrela.

Mirá, nuestro carruaje

está esperándonos.

Qué bueno. Dame las llaves.

Dame las llaves, hombre.

El rey quiere las llaves

del carruaje. Dámelas. ¡Dámelas!

Dame... ¡Eh, alto!

¡Pablo!

Pablo.

Olvidé decírtelo, princesa.

Hice que trajeran el mejor helado,

el mejor helado de fresa... del mundo para ti.

Helado de fresa hecho con hielo del Polo Norte

especialmente para mi hija, para mi princesa,

especialmente, el mejor del mundo entero, para ti.

¿En serio? Sí...

¿No has oído hablar de los icebergs de fresa del Polo Norte?

Son famosos. "No solo me vetan

los medios".

"También cancelan mis contratos publicitarios,

lo que me obliga a vender mi casa para pagar deudas".

Cuidado con eso.

Lo que acaba de mover con el pie es una pieza de arte indonesio

muy cara.

No les pido que usen la cabeza.

Con que usen las manos, me conformo.

"Alquilé un apartamento en El Nogal,

donde vive una antigua primera dama,

con la esperanza de que sus guardaespaldas

también cuiden de mí". Parece que la cosa está tranquila.

¿Cómo están, muchachos?

Bien, gracias.

"Y consigo un respiro de las amenazas telefónicas".

(Tono de línea)

Listo, señora.

(Teléfono)

(Teléfono)

¿No era un número nuevo?

"Pero no por mucho tiempo".

(Teléfono)

(Teléfono)

(Teléfono)

(Teléfono)

(RÍEN) -¿Es verdad?

¡Sí!

(Portazo)

¡Ay, bendito!

Ay, hola.

¡Bonito hotel!

¿Cómo va nuestro libro?

¿Qué libro? ¿Quién querría leer un libro sobre ti?

Mis admiradoras.

Esas no saben leer, demasiado jóvenes.

Cierto, es una de sus virtudes.

He dejado una reunión para verte. ¿Qué quieres? Dime.

Necesito saber... si estoy a salvo.

¿Y cómo voy a saberlo? Aquí nadie está a salvo.

Pero, en lo que a ti respecta,

¿puedo estar tranquila?

¡Ay, no! Nadie mataría

a su propia biógrafa. Tranquila,

relájate.

¿Qué más?

Ay, Pablo...

No puedes imaginarte el terror

en el que vivo día a día. Mi teléfono no para de sonar,

amenazas a diario, amenazas.

Tú tienes a tus hombres para protegerte,

pero ¿quién me protege a mí? ¿Qué pasa conmigo?

Sí, ya. ¿Y qué puedo hacer yo?

Necesito que digas a todo el mundo

que tú y yo ya no estamos juntos.

Me rompes el corazón.

Con todo lo que he hecho por ti...

¿Qué has hecho tú por mí? ¡Nada!

Yo ya tenía una carrera cuando te conocí.

No te olvides. Y soy la única mujer

que te ha amado sin esperar nada a cambio. Y eso incluye a tu esposa.

Ah, no, no, no te atrevas a compararte con ella.

No quiero oírte hablar de Victoria. Estaba conmigo

cuando no tenía ni un peso. ¿Te habrías fijado en mí

sin aviones, viajes, compras en Nueva York?

¿Te habrías fijado? Dímelo.

¿Lo habrías hecho?

No, no lo creo.

Estoy arruinada, Pablo.

Ah. Arruinada, mi carrera

se acabó por tu culpa.

Nadie quiere contratarme ya por tu culpa. Tienes que ayudarme.

¿Qué necesitas?

Dime.

¿Qué necesitas, Virginia?

Pues 80 000 dólares

para irme a Europa.

¿Dices 80 000 dólares? Eso es mucho dinero.

Por favor, 80 000 dólares.

No tengo ese dinero.

No lo tengo.

Además,

eres mi biógrafa, tienes que quedarte.

He visto cosas, Pablo, he visto cosas mientras estaba

contigo. ¿Que has visto qué?

Cosas que implican a mucha gente. Si empezara a hablar...

¿Si qué?

No, no, no, no...

No esperaba esto de ti.

No, solo... ¡No, por Dios!

No me refería a eso.

Pablo, yo jamás te traicionaría. ¿Ah, no?

Es que yo... estoy desesperada,

ya no sé ni lo que digo, lo siento.

Lo siento. Vení "pacá", dame un abrazo.

Tranquila, tranquila,

yo te voy a cuidar,

te voy a proteger para que tengas una vida larga, ¿eh?

Pero ¿sabes qué?

Tengo malas noticias para ti.

Nadie se acercará a ti

porque temerán que yo los mate. ¡Por eso

vas a tener

una vida de mierda!

¡Perra!

(Puerta abriéndose)

(Portazo)

(Sandro "Rosa, Rosa")

(RIENDO) El Peladito...

(SANTORO) Es grave, Pablo.

Las cosas se están complicando, hermano.

El negocio no va bien, "mijo".

No, no va bien, no.

Ay, María...

Una preguntica.

Cuéntenme, ¿la ruta Fany mueve cuánto?

Diez kilos, ¿no?

Sí. Y vosotros

me pagáis, ¿qué, 50 000? Sí, 50 000.

Sí. -Sí, pero mira, Pablo,

la Fany ha caído dos veces este mes.

Hemos perdido dos cargas de 600 kilos.

¡Uf! Tengo que pagar

a los dueños,

a abogados, a los pilotos... Sí, sí.

Pero el trato eran 250. Yo os di esa ruta, acordados.

Escuchame, hombre, 250 es imposible.

Es imposible, en serio.

Créenos. Somos tus socios,

"hijoeputa". Estamos juntos

desde el principio. No jodas, Pablo.

Bueno, ahora no estamos juntos. Yo, aquí, y vosotros, fuera.

Ya lo sabemos, Pablo.

¿Quién crees que somos?

Pero tenéis que pagarme el impuesto, ¿no?

Pagad.

O lo pagáis u os lo doblo ahora mismo.

Hay que hablarlo con las otras familias.

Mira, Pablo, el negocio ha cambiado,

las cosas ya no son como eran antes,

50 000 deberían bastar. Ahí está.

Dices que 50 000 deberían bastar, ahí está.

Venís aquí...

a sentaros delante de mí,

con todo ese oro y esas...

ropas elegantes.

Os estáis haciendo ricos mientras yo estoy aquí.

No, no, Pablo. Y andáis tonteando con Cali.

Y para colmo no queréis pagarme. No.

No, no. Pablo, ¿qué pasa?

No, no, Pablo.

No es eso.

(Volumen subiendo, sin audio)

¡Dejadme!

# Ay, Rosa, Rosa.

# Eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza.

# Mientras tanto yo agonizo

# por ti, ¡ay!

# Rosa, Rosa, pide lo que quieras,

# pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir,

# moriré yo por ti. # No os quejéis, no os quejéis,

que habéis muerto ya, esto es solo un trámite. Hazlo.

¡Chaparrones maricas!

¡No, pégame un tiro!

Así vuestras familias pueden armar el rompecabezas,

hijo putas.

Cógele el bracito.

(Motor acelerando)

(GRITA)

(Para la música)

"Los asesinatos de la Catedral llegan a los medios

y convierten al Gobierno en cómplice".

"Su credibilidad está en juego".

"Deciden trasladar a Pablo a una prisión militar".

"La verja de la prisión estaba electrificada, pero el interruptor

estaba en la habitación de Pablo".

(LA PLAGA) Los nuestros nos dan la espalda, patrón.

Deben estar pensando:

"Si hizo eso a Santoro y Hermosilla,

¿qué nos hará a nosotros?".

"Hijoeputas"...

Corren como gallinas, directos a Cali.

¿Qué, creéis que fue un error?

"Claro que lo fue".

"Socios de Pablo colaboran con el Gobierno

a cambio de que se limpien sus expedientes".

"Docenas de narcos dispuestos a hacerle frente son liberados".

Abre la puerta.

Despídete, hijo.

Esto no es un país, es una fosa común.

¡Eh, eh, eh!

¿Quiénes sois? ¿Qué coño queréis?

"Enemigos de Pablo,

miembros de cárteles rivales y grupos paramilitares,

junto con las fuerzas de seguridad del Estado, y apoyados por la DEA

y la CIA, forman la partida de caza más letal

de todos los tiempos".

(LEE CON DIFICULTAD) Por trabajar...

con Pablo...

Escobar.

(Música dramática)

"Los cadáveres de los abogados de Pablo, sicarios, contables

y familiares aparecen repartidos

por todo Medellín".

¡Ah! -¿Qué pasa?

(GRITAN)

"Cualquiera que haya estado alguna vez cerca de él

se convierte en objetivo".

(Zumbido eléctrico)

(HOMBRE) Buenos días, ¿qué desea? Buenos días.

Esto perteneció a la realeza europea.

Y estos pendientes.

Si me da un buen precio,

le traigo más. Bien, déjeme verlos.

Exquisitos.

(Llaman a la puerta)

No abra la puerta.

¿Lo conoce? No.

Llame a la Policía,

a la Policía.

(Zumbido eléctrico)

Llame a la Policía.

Lo siento, no quiero problemas. ¡No! ¡Déjeme entrar!

Lo siento.

¡Déjeme entrar! ¡No cierre! ¡No cierre!

¡Déjeme entrar!

¡Déjeme entrar!

¡Déjeme entrar!

¡No, no!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡No, no!

(LLORA)

(LLORA)

(Ladridos en la lejanía)

Voy a ser

una estrella.

Mira.

Victoria, ¿oíste?

Manuela va a ser una estrella en la función de Navidad.

¿Vas a ir a verme?

Sí, iré.

Mamá me ha hecho un traje brillante.

Ay, estarás preciosa con él.

(SUSURRANDO) Victoria, ¿qué pasa? No llores,

no llores.

(SUSURRANDO) No irá a la función. ¿Qué?

¿Por qué?

Los otros padres no quieren.

Hubo una asamblea.

Ella no lo sabe.

¿Por qué?

¿Por qué? Porque temen que tus enemigos

vuelen la escuela. Por eso.

Tienen miedo. "Hijoeputas"...

Malparidos "hijoeputas".

Dame la mano.

Necesito que cojas a los niños, subáis a un avión y salgáis

del país.

Se está poniendo muy peligroso para vosotros.

No podéis quedaros, no podéis.

Cuando estéis fuera..., yo podré ocuparme.

No has cumplido tu promesa, Pablo.

Me prometiste que todo iría bien.

Bueno. Que mis hijos tendrían

una vida normal. ¿Esto te parece una vida normal?

(Puerta cerrándose)

Hay una mujer que quiere

hablar contigo. ¿Cómo se llama?

No sé. Se ha enfadado cuando se lo he preguntado.

Dice que aquí es famosa.

(Música dramática)

"Necesita sacar ya a su familia"

del país. No pueden quedarse.

En Estados Unidos los cogerían. Irán a Europa.

Y en cuanto esté fuera,

se sentirá libre para destruirlo todo.

No pueden dejarlos salir.

Mientras estén aquí, estará ocupado

intentando protegerlos.

Tiene que creerme. No les dejen salir.

Es su punto débil, su familia, su familia, su familia.

Nada más le importa.

Nada más.

Y lo sabe de primera mano.

¿No es así? No..., no se hace una idea.

(VELARDE) "No podemos hacer eso".

Es la Fiscalía la que va a sacarlos del país.

Han hecho un trato, en cuanto salgan,

Pablo Escobar se entregará. Rompan el trato,

presionen al canciller alemán,

aterrizan en Colonia

dentro de... dos horas, no les dejen bajar del avión.

Nada les impide viajar a Alemania. Tráiganlos,

la familia es el cebo. Los necesitamos vivos.

Métanlos en algún sitio y nos sentamos a esperar.

Pablo intentará hablar con ellos, ¿no?

Y cuando pase, estaremos listos.

(Música dramática)

(HOMBRE) La familia de Pablo Escobar Gaviria

ha sido recibida con fuertes medidas

"de seguridad a su llegada a Bogotá esta mañana tras haberles denegado

la entrada en Alemania".

"La esposa y dos hijos del capo

han tenido que hacer noche en el aeropuerto

de Colonia...". "Hijoeputas"...

¡Han cogido a mi familia como rehenes! ¡"Hijoeputas"!

"Hijoeputas"...

"Hijoeputas"...

El Ejército ha acordonado

el edificio donde se alojan.

Se han unido al operativo

hombres de la Fiscalía y del bloque de búsqueda.

Juan Pablo, por favor, apaga.

(MUJER) ¿Necesita alguna cosa más? No, gracias.

(HOMBRE, TV) "Las autoridades aún no han confirmado su planificación

para los próximos días". ¡Juan Pablo!

Muchas gracias. De nada.

(Conversaciones indistintas)

(Conversaciones indistintas)

No os he preguntado si queríais algo.

Nada, gracias.

(Teléfono)

"Aló".

(HOMBRE) ¡Llamada!

"Victoria, ¿estáis bien? Estamos bien, mi amor".

"No te preocupes. Ten mucho cuidado".

¿Cómo están? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está Manuela?

"¿Cómo está Manuela?". Está bien.

"Mi amor, está bien. Solo pensamos en ti".

Te echamos mucho de menos.

¿Podéis salir? ¿Os están protegiendo?

¿Os tienen de rehenes?

Cachorro, ¿me recibes?

"El hombre está al teléfono".

"Sector La América, repito,"

sector La América. -"En camino, señor".

(Chirrido de ruedas)

Pide al fiscal general que os libere.

Sí, al fiscal general. Solo yo

"cuido de mi familia. Nadie más".

"¿OK?".

¿"Aló"?

"¿'Aló'?".

¿Hay alguien ahí?

"¿'Aló'?".

"¿'Aló'?".

Dos minutos.

Ay, ya sé que estáis ahí, escuchando,

sí, escondidos con un montón

"de maricones. El coronel y la basura del bloque".

Y vosotros, gringos, "hijoeputas" malparidos.

La CIA y ese hijo de puta

"de la DEA. Te perdoné la vida una vez,"

pero no te la volveré a perdonar.

Óiganme bien, malparidos, óiganme, os mataré a vosotros,

"a vuestros hijos

y esposas. Os tengo una bala reservada"

para metérosla en el puto cráneo

y que os muráis todos ¡desangrados!

"¿Me oyes? ¿Me oíste?".

¡Malparidos, "hijoeputas"!

No vuelvas a llamar, ¿oíste?

No me digas lo que tengo que hacer.

No, no, no, no, no me lo digas, haz lo que te pido.

Sí, sí, ten a Manuela cerca.

¡"Hijoeputas"!

(Pitidos de comunicando)

"Hijoeputas". Malparidos.

Tranquilo. Malparidos.

Vigila, vigila.

Aguanten.

(Ambiente tráfico)

"El momento previo a que algo suceda

es siempre el mejor momento".

"Como cuando esperas al hombre que amas".

"O estás a punto

de abrir un regalo".

"Los pescadores de la costa de Colombia dicen

que lo que de verdad importa es la espera".

"Sentir la brisa del mar en el rostro".

"La sal en los labios".

"Imaginar a ese cabrón de pez acercándose al cebo".

"Quiere morderlo, pero tiene dudas".

"Pero si el cebo es bueno,

el pez terminará

por morderlo".

"Aunque sepa que hay un anzuelo dentro...,

lo morderá".

(HOMBRE) ¡Llamada!

(MANUELA) "¿Papá?".

Ay, Manuela...

¿Cómo está la estrella más bonita

"del cielo?". Mamá dice

que no me dejan actuar.

Se equivoca mamá.

Dice eso para darte una sorpresa.

"No le digas que te lo he dicho".

Recibo una señal.

Está en Los Olivos,

"entre el 80 y el 90". -Los Olivos, 80 y 90.

¡A Los Olivos!

¡A Los Olivos!

(Sirenas)

(Chirridos de ruedas)

¿Tienes listo tu vestido? (MANUELA) "Brilla mucho, papi".

Oh..., maravilloso,

"maravilloso".

"Todo va a ir"

mucho, mucho mejor

a partir de ahora, ya verás, mi amor.

"Ya verás".

¡Corrección, 70 y 80!

(Chirrido de ruedas)

¡Estáis locos!

¿Vas a venir a verme?

Sí,

iré, claro. "¿Te van a dejar?".

Sí, lo harán.

Claro que sí.

¿Y sabes por qué?

¿Porque eres el rey?

Sí, porque soy el rey.

(HOMBRE) "Entre el 72 y el 80,

¡74 y 80!". -Entre el 74

y el 80. -"A la izquierda".

A 50 metros, gira aquí.

(Música de suspense)

Mi amor, pásame a Juan Pablo.

(Pitido)

(Pitido)

Acabo de verle.

Lo tenemos. -Informe al presidente.

Mi amor... ¿Papá?

Patrón, dos minutos.

Ahora eres el hombre de la casa, tienes que cuidar de tu madre

y de Manuela. ¿Entendiste?

¿Entendiste? (JUAN) "Vale".

Tengo unas notas para que hables con la prensa.

Dime.

"Apunta. El fiscal general prometió"

que os sacarían del país, pero no lo hicieron

porque han cedido a la presión de mis enemigos en Colombia.

Diles que Escobar había aceptado entregarse

cuando estuvierais a salvo,

"pero no han cumplido su parte". Entren, ¡entren!

Todo lo que pase a partir de ahora será culpa suya.

Repítelo todo, Juan Pablo.

No, no, no, no, no, no, no.

Yo no he dicho eso, Juan Pablo, no he dicho eso,

he dicho que ellos son los responsables de todo.

"¿Entendió?". Vale, papá.

Cuelgo. "Dile a ese 'hijoeputa'"...

(DESDE DENTRO) Díselo a esa mierda de fiscal.

Diles que no han cumplido su palabra.

(SIGUE HABLANDO, INAUDIBLE)

Juan Pablo, por favor, dilo.

¡Dilo! ¡Escucha!

Aprende esto, si no le gustas a la gente,

tienes que hacer que te respeten.

Y si no te respetan, tienes que hacer que te teman.

¿Entiendes? ¿Entiendes?

"¡Haz que te teman!".

¿Me oíste?

(Golpe)

(Para la música)

Espera.

(JUAN) "¿Papá?".

(Ráfagas de metralleta)

(Ráfagas de metralleta)

(Ladridos en la lejanía)

(HOMBRE) ¡Viva Colombia!

¡Viva Colombia!

(HOMBRE) ¡Viva Colombia!

(HOMBRE) ¡Viva Colombia! (HOMBRE) ¡Viva Colombia!

(Música dramática)

"¡Viva Colombia!". ¡Oh!

¡Sí! -¡Sí!

¡Sí! -¡Sí!

(Golpes en la pared)

(Disparo)

Mamá, vamos.

¡Viva Colombia!

Eso es. -Sí.

(MUJER, TV) "Un cable de última hora confirma

que Pablo Escobar Gaviria, antiguo jefe del cártel de Medellín,

ha sido abatido hoy por miembros del bloque de búsqueda

en un barrio residencial de Medellín".

"Junto con Escobar, la Policía ha acabado con la vida

de Carlos Mejía Rosales, alias Pelao".

(Sigue la TV de fondo)

Virginia.

¿Está lista?

La espero fuera.

"¿Todavía lo ama?".

Amo a Pablo.

Odio a Escobar.

¿Estaría dispuesta a testificar ante un juez federal?

Me pidió que contara

su historia.

Pero no me dijo a quién.

(Música de Federico Jusid)