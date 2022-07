¿Qué ocurrió con Brendan Fraser? El actor que maravillaba a medio mundo a principios de siglo, el protagonista de George de la Jungla o La momia, despareció. No había papeles para él y la industria se olvidó enseguida de su última estrella garantía de taquillazo. Ahora reaparece. La profesión le ha dado una segunda oportunidad y vuelve haciendo ruido. Será el protagonista de The whale, y en el primer fotograma que hemos visto de la película aparece Brendan Fraser con 270 kilos. Cuesta creer que sea el mismo guaperas con el que nos citábamos hace 20 años en el cine.

El gran cambio físico de Brendan Fraser Brendan Fraser, actor de 'La momia', reaparece con este increíble cambio físico RTVE Hace un mes vimos a Fraser de nuevo en una alfombra roja. Había pasado mucho tiempo sin posar ante los medios y su evolución física fue más que comentada. Sobre todo, su aumento de peso. Había dejado de ser un galán de Hollywood. “Premiering at the 79th Venice Film Festival ����

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo“ — A24 (@A24) July 26, 2022 Pero eso poco importa si ahora regresa a las pantallas con un papel en una cinta que competirá en el Festival de Venecia que arranca el próximo 31 de agosto. Brendan es el protagonista de The whale (La ballena). El actor encarna a un profesor de literatura recluido en su casa por su obesidad mórbida. Pesa nada menos que 270 kilos. El guion refleja la lucha del maestro por enfrentarse a su pasado para poder reconciliarse con su hija de 17 años. The whale es una adaptación de una obra teatral de Samuel D. Hunter. Fraser, a sus 53 años, vuelve a disfrutar de un papel principal. Adiós a la imagen de Adonis. Hola a las prótesis y al maquillaje que le han convertido en un hombre de casi 300 kilos.

Brendan Fraser y Max de Stranger things La ballena, intentará llevarse el León de Oro el próximo mes de septiembre. Veremos en los canales de Venecia pasearse al director, Darren Aronofsky (Madre), y a sus actores. Junto a Brendan Fraser estará Sadie Sink, conocidísima por ser Max en Stranger Things.

El calvario por las lesiones y un divorcio complicado Hasta tres entregas se estrenaron de La Momia que recaudaron 400 millones de dólares. Brendan Fraser era el chico de moda en Hollywood a principios de los 2000, y sin que el público supiera muy bien por qué, de repente, su cara dejó de aparecer en la cartelera. Brendan Fraser asiste al Festival de Cine de Tribeca 2021 El actor posa durante la premiere de 'No sudden move' GTRES Una colección escalofriante de traumatismos le hicieron pasar por el quirófano constantemente durante 7 años. Fraser hacía todos los papeles que se le proponían, consciente de que tenía que aprovechar su momento, y se negaba siempre a ser doblado por un especialista. Terminó con lesiones irreversibles de rodilla, columna vertebral, costillas... hasta las cuerdas vocales se dañó. Su cuerpo dijo basta y las entradas constantes al hospital y los periodos de convalecencia le frenaron la carrera en seco. Su suerte se convirtió en mala racha y a las lesiones se unió el divorcio de Afton Smith, a la que conoció en una fiesta en casa de Winona Ryder y con la que compartió escenas en George de la jungla. Su matrimonio duró 10 años y tuvieron tres hijos. Cuando se divorciaron en 2009, quedó fijada una pensión conyugal de 900.000 dólares al año para ella. 4 años después, Fraser solicitó una disminución de la cuota porque sus ingresos caían en picado y sus gastos médicos estaban disparados. Brendan Fraser en el Festival de Cine de Tribeca 2021 El actor ha engordado por exigencias del guion GTRES

Brendan Fraser, el hombre que se atrevió a denunciar ser víctima de abusos sexuales En 2018, Fraser, se sinceró y denunció públicamente haber sido víctima de abusos sexuales. Un gesto poco habitual en esta profesión, y menos viniendo de un hombre. Alentado por el movimiento #MeToo, Brendan Fraser relató que el periodista Philip Berk, Presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera, entidad que organiza y concede los Globos de Oro, abusó de él en 2003 en un hotel. El actor lo contó todo en una entrevista al revista GQ. Aseguraba entonces que Berk le tocó una nalga y después, con un dedo, le rozó los testículos y el ano. El propio periodista, habla de este patético episodio en sus memorias, asegurando que solo era una broma. "Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Como si tuviera una pelota en la garganta. Creía que iba a llorar". Fraser entonces tuvo miedo de contar y de delatar y le sumió en una depresión que le obligó a retirarse de la escena pública. Dijo también en esta entrevista, que la organización de los Globos de Oro, desde entonces, dejó de invitarle a las galas. Y después, estaba convencido, que las productoras le daban la espalda por haberse atrevido a revelar el escándalo.