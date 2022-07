Brendan Fraser es uno de los más míticos actores de finales de los años 90 y principios de los años 2000. Siempre entre papeles de aventurero, como en La momia (1999) o en Viaje al centro de la Tierra (2008), y de comedia, como en George de la jungla (1997) o Al diablo con el diablo (2000), el actor fue uno de los grandes populares de la época, pero se ha dejado ver más bien poco en los últimos años. Hasta ahora, que ha reparecido en plena clausura del Festival de Cine de Tribeca. Y lo ha hecho con una imagen que poco (o más bien nada) tiene que ver con sus antiguos personajes como Rick O'Connell. Brendan Fraser ha pegado un cambio físico tremendo y dice que es por exigencias de guion.

Toda una generación se ha criado viendo las películas de Brendan Fraser, un icono del cine de principios de siglo. Pero en 2015 el actor se alejó del cine y volvió a la pequeña pantalla para hacer series de televisión. Desde entonces ha tenido papeles menores y no se deja ver por las alfombras rojas. Ahora, Brendan Fraser ha reaparecido ante el mundo en el Festival de Cine de Tribeca para presentar la película No sudden move, dirigida por Steven Soderbergh (Erin Brockovich) y que cuenta la historia de un grupo de delincuentes en 1954. Y al aparecer por el photocall, la imagen se ha vuelto completamente viral: no te vas a creer el cambio que ha pegado.

Brendan Fraser asiste al Festival de Cine de Tribeca 2021 El actor posa durante la premiere de 'No sudden move' GTRES

Sin embargo, no se debe a la cinta que ha presentado en el festival su cambio físico. El actor ha asegurado que su aumento de peso se debe a las exigencias del guion de The whale, otra película donde interpretará a un hombre de obesidad mórbida. Dirigida por Darren Aronofsky (Cisne negro), la cinta promete ser todo un drama y Brendan Fraser está completamente comprometido con su papel, ya que se ha puesto a subir de peso drásticamente para interpretar al personaje, que pesa cerca de 272 kilos.

De esta forma, el mítico actor de La momia y George de la jungla regresa a la gran pantalla por la puerta grande a sus 52 años y a juzgar por su apariencia, se está tomando completamente en serio su papel. Estamos más que acostumbrados a verlo en películas de aventura o de comedia, pero también estamos deseando poder verle en un drama de estas características. Los trabajos le llueven a Brendan Fraser y vienen de directores reconocidísimos con los que actores como Natalie Portman han ganado un Oscar. ¿Le valdrá este papel la estatuilla de oro al actor?