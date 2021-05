(ROCÍO DÚRCAL) Cantaba por cantar, pero nunca pensé ser actriz,

nunca pensé ser cantante y nunca pensé ser artista.

Ya después el destino es a lo que me llevó.

Antonio Junior era un tipo inteligente, introvertido,

pero con un gran sentido del humor.

(CARMEN MORALES) De mi madre tengo mogollón, tengo muchísimo.

Me parezco un poco más a ella como un poco más de mayor.

Antoñito Morales es el centro, es el que nos ha unido a todos,

igual que su madre.

(SHEILA) ¿Un sueño? Pues volver aquí,

volver a mi tierra a trabajar feliz, a triunfar.

(CARMEN MORALES) Creo que tenemos las tres una mezcla perfecta

entre la forma de ser de mi madre y de mi padre.

Es una mezcla perfecta entre mamá y papá.

Desde que falleció mi mami las lágrimas son diferentes.

El llanto de la saga española más yeyé, los Dúrcal.

Alegrías y penas de una familia de artistas.

Por primera vez en televisión

tras la marcha de Rocío y de Junior.

Una vez que falleció mi madre estuvo muerto en vida ocho años.

Lazos de sangre casi rotos por una herencia.

Pues acaba uno peleado, porque tienes que repartir

o tienes que hacer... Siempre existen roces.

Dañados por una supuesta infidelidad.

Papá, por favor, ¿qué ha pasado?

(CANTA) #La vida es así.#

Sus amores de juventud intrigaron a toda una generación.

(CARMEN MORALES) Creo que Juan sí estaba enamorado de mi madre

y mi madre de él.

Los Dúrcal-Morales han superado trances difíciles.

Te proponen hacer una película de amor lésbico

y tú no estás cómoda.

Incluso el paso de Rocío por el calabozo.

Fue una mujer extraordinariamente valiente.

(CARMEN MORALES) Lola quería mucho a mi madre.

Entonces de la época la querría sacar de ahí:

"¿Dónde está mi comadre?"

(CANTA) #Los más bello de mi vida...#

Descubriremos por fin por qué se enfadaron

la reina de las rancheras y Juan Gabriel,

el hombre que la encumbró en México.

Él vino a visitar aquí a la Pantoja y no vino a ver a mi madre.

(CANTAN) #En el lugar de siempre.#

#Yo no sé si te olvidaste ya de mí.#

Y escucharemos confesiones sorprendentes.

Rocío era guapísima.

Y yo la tengo idolatrada desde aquellos 11 años

en que me enamoro de ella.

-Ay, los Grammy, qué lástima. Odio las cosas a título póstumo.

Pero bueno... ella desde el cielo lo vio.

Una saga rodeada siempre de grandes artistas

en la que sobre todo vive el amor.

(CANTAN) #Cómo me gusta la sopa de amor.#

Lo que une a los Dúrcal...

Son sus lazos de sangre.

(Canción "Siempre" de Rocío Dúrcal)

Carmen Morales y Shaila Dúrcal

recorren entre recuerdos y melodías distantes

uno de los lugares fetiche para la familia.

(CANTA "SIEMPRE")

Ellas son las hijas de una reina,

la reina de las rancheras a pesar de ser madrileña.

Y de una cantante yeyé a quien, por muchos años que tuviera,

siempre lo llamaban Junior.

(CARMEN MORALES) Pues es un sitio muy especial.

En un sitio que me trae muy buenos recuerdos.

Cuando... en el Florida Park, mi madre

era una de las artistas que actuaba aquí.

Y para mí era guay, porque ellos me colaban.

No me dejaban venir y yo me moría de envidia

de mis hermanos: "¿Otra vez al Florida?"

Yo decía: "No puede ser."

La huella dejada por Rocío Dúrcal y Junior

es difícil de olvidar para sus fans,

e imborrable para la saga familiar.

(CANTA) #Siempre, siempre, siempre, siempre.#

#Siempre, siempre, siempre.#

Sí los echo mucho de menos, porque es tu familia.

A veces me siento más sola que la una y digo: "No puede ser."

La pareja sentó las bases de una saga desde el amor,

el respeto y la admiración mutuos, como hoy, en exclusiva,

nos cuentan Carmen y Shaila.

Eran igual de gamberros los dos, igual de románticos los dos.

(CANTAN JUNIOR Y ROCÍO) #Si alguna vez

#tenemos que decir adiós.#

Se miraban cómplices hasta el último día.

Se hacían pellizcos en el culo hasta el último día.

Eran la pareja perfecta.

Yo sólo sé que nosotros crecimos en un ambiente supersano.

Una saga unida que toma forma con la unión de dos artistas

y que tras el fallecimiento de ambos

sigue manteniendo vivo su recuerdo.

Porque...

no la tenía ahí, ¿no?

Cuando no la tienes obviamente te hace falta.

Lo que más te hace falta cuando se van es eso...

la ausencia de ellos es muy difícil, ¿no?

De un tiempo para acá es como que nos hemos quedado...

La sensación esa de orfandad existe.

Es como que nos tenemos los hermanos

y te quedas ahí como con... Te da como miedo la vida.

De repente pensar que no tienes ni madre ni padre es muy duro.

(ROCÍO CANTA "AMOR ETERNO") #Cómo quisiera#

#que tú vivieras,#

#que tus ojitos jamás#

#se hubieran cerrado nunca#

#y estar mirándolos.#

Mi madre creo que la canción

favorita de ella fue "Amor eterno".

(CANTA) #Amor eterno#

#e inolvidable.#

El 25 de marzo de 2006 Rocío Dúrcal,

la reina de las rancheras,

tiñe de luto a España y a Latinoamérica.

La saga pierde a uno de sus miembros más importantes, pero resiste.

Nosotros no perdemos a una gran artista,

nosotros perdemos a... ellos pierden a su madre,

Junior a su esposa, nosotros a nuestra hermana.

Para la única artista española capaz de vender

cien millones de discos, sin duda, su mayor triunfo

pasa por dejar a su familia unida después de los años.

Continuamos completamente la familia unida.

Seguimos juntos, pero fue muy duro para todos aceptarlo.

Para mí fue un dolor muy grande,

una pérdida muy grande. Y además pensar

que se muere prematuramente joven.

Porque podía haber disfrutado de los nietos,

ver a los tres hijos casados, asistir al triunfo de Shaila.

Entonces para mí fue muy doloroso.

Cantantes, artistas, actores, familiares y amigos

se dan cita para despedir a Rocío Dúrcal.

Pero también se suma el mundo de la política

en este último adiós, en concreto alguien

que estaba enamorado de ella desde los 11 años.

(JOSÉ BONO) Mi compromiso era con quien había vivido y había muerto.

Recuerdo que en el ministerio me dijeron:

"¿Pero y a quién vas a dar el pésame?"

Y digo: "Pues alguien lo recibirá.

Y en cualquier caso yo quiero

despedirme emocionalmente de Rocío Dúrcal."

Yo recuerdo que estuve en el tanatorio, sí.

Se empeñó además Antonio en que la viera.

Estaba muy guapa.

¿Sabes Junior cómo está?

-Yo me he enterado que está muy mal.

-Él está muy mal, se ha ido su mitad.

-Estás muy afectada, no puedes ni hablar, ¿no?

Vale, Carmen, gracias. -Mucho ánimo.

Yo soy mayor que ella y empezó y...

fue siempre tan cariñosa y...

Y Junior, su marido, y...

Tenía mucho ángel. Y las personas con ángel

es lo que tienen, que atraen a la gente.

Yo te lo juro que la veía en el tanatorio

con una sonrisa de oreja a oreja

y yo pensaba que se iba a levantar y hacer así.

(CANTA) #Quédate conmigo esta noche

#y compartamos juntos su magia negra en ella.#

Como la propia Shaila cuenta, su madre en sus infinitas giras

y jornadas de hoteles en todo el mundo,

solía llevarse de recuerdo algún suvenir.

Aquella costumbre de Rocío Dúrcal se tornó en homenaje involuntario

cuando los tres hermanos volvieron del tanatorio.

De repente llegamos a casa y yo... "Toni" -le digo a mi hermano-

que me he traído una cosa del tanatorio.

Y me dice: "Qué te has traído". Y saco el cenicero.

Y me dice: "Pero, idiota, que yo también me lo he traído".

Y mi hermana que nos ve, nos trajimos los tres ceniceros

que había, cada uno por nuestro lado.

Como detalle nos hizo mucha gracia, porque ella habría hecho lo mismo

si hubiésemos sido cualquiera. Se hubiera llevado el cenicero.

(CANTA) #Si esta noche vinieras y conmigo estuvieras

#si dijeras sí...#

México la amaba porque había hecho lo imposible:

conquistar al país a ritmo de ranchera.

Y por eso parte de sus cenizas se depositaron

en la Basílica de Guadalupe ante el clamor emotivo

y admirado de miles de mexicanos.

(ANTONIO MORALES) Mi madre despierta estas pasiones y...

Y me gusta, estoy seguro que a ella le hubiera gustado.

Yo sé que aquí tiene un sitio en donde podrán visitarla

y depositarle un ramo de flores.

Es un momento un poco difícil.

Yo no había visto cosa igual en mi vida.

O sea, esa basílica, la gente por la calle...

Miles y miles de personas llorando.

Llorando, llorando, llorando.

Yo viajé con ellos. Fue un viaje supertriste,

porque la verdad que a pesar de que la enfermedad

había sido larga y tal en ningún momento yo creo...

hasta el último momento siempre pensaron

que iba a salir adelante.

Era la española más mexicana.

Y yo creo que prueba de ello es que la mitad de sus cenizas

están en la Basílica de Guadalupe,

que eso es algo allí absolutamente sólo reservado

para las glorias absolutas.

¿Pero cómo logró una madrileña

del barrio de Cuatro Caminos convertirse

en la reina de la ranchera y enamorar a México?

Se le cruza en el camino Juan Gabriel

y le abre las puertas de México. Triunfa allí.

Yo he visto a la gente de México mirarla con un amor y un respeto...

He visto cómo una señora le tocaba el sudor y se persignaba,

he visto cómo la abrazaban y cómo se tiraban a sus pies.

He visto amor, pero especial, auténtico.

(CANTA) #No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más.

#Yo necesito saber y quiero saber

#si me amas tú, si puedo ser tu amor#.

-Cantantes mexicanas, de verdad, cantantes de regional mexicano:

"Nadie cantaba las rancheras como Rocío Dúrcal", así lo decían.

-Por eso era la consentida, la llamaban así.

-La del palomo era la que más le gustaba, "La muerte del palomo".

(CANTA) #Pobrecito el palomo, cansado está de sufrir

#y mirando para el cielo a Dios le pide su muerte,

#que así no quiere vivir#.

-Como amiga es estupenda, es muy buena persona

y, además, es mi comadre porque bautizó a uno de mis hijos,

es un honor, aparte, que le agradeceré toda la vida.

Pero la relación artística idílica de esta pareja de cantantes

se va al traste por un problema del que se ha especulado.

Dentro de unos días me voy a grabar con Juan Gabriel,

que sabes que había ese tipo de polémica de que si no grababa,

que si dejaba de grabar, que si estábamos enfadados...

-Que si te dejaba por la Pantoja. -Eso. Bueno...

-No te dejó, era mentira. -Pues sí... son habladurías.

Ahora, Shaila Dúrcal nos da en "Lazos de sangre"

una versión de la ruptura que no se había escuchado antes.

Mi madre se empezó a enfadar porque una vez entró,

mandó a alguien entrar, a espiar el vestuario.

Mi madre siempre cuidaba muy bien su vestuario.

Alguien de su equipo vio el vestido y se mandó a hacer una capa igual,

entonces, salió con la capa y ya se estropeó.

Era una fascinación de que quería ser como ella;

empezó a cantar las canciones de él,

las que hicieron famosa a mi madre.

(CANTA) #Probablemente ya

#de mí te has olvidado tú

#y, mientras tanto, yo...

(CANTA) #Te seguiré esperando.

#No me he querido ir...

(CANTA) #Para ver si algún día...

(CANTA) #Vuelvas, otra vez, y me encuentres todavía#.

-Empezó a obsesionarse un poquito, en ese sentido, de cómo vivía.

-Quiero decirte, sinceramente, que he estado feliz y orgulloso

de trabajar a tu lado. Gracias. -Mil gracias, Alberto.

-Llegó un momento en el que ya, desgraciadamente, Rocío enferma

y la familia no entendía, yo he escuchado a Antonio Junior

hablar personalmente de esto, que no podía entender

cómo Alberto, Juan Gabriel, no hubiera llamado a Marieta.

-Estaba más acercado a Isabel Pantoja,

él vino a visitar aquí a la Pantoja y no vino a ver a mi madre.

(CANTAN) #Por eso, aún, estoy

#en el lugar de siempre,

#en la misma ciudad

#y con la misma gente#.

-Se murió mi madre y al mes y medio

Juan Gabriel estaba haciendo un homenaje de ella.

"Ahora haces homenajes pero no hablas con ella..."

(CANTA) #Tú querías que te dejara de querer

#y lo has conseguido.

#Después de pasarme las noches enteras

#llorando por ti.

#Qué ingrato,

#que después de haberte dado

#lo más bello de mi vida y no quieras saber más de mí.

#Yo no sé si te olvidaste ya de mí#.

Marieta se convierte en una de las grandes de la canción

en una época en la que coinciden

un montón de artistas a cual mejor.

Es casi imposible que se dé una generación

de ese nivel tan espectacular.

Coinciden Serrat.

(CANTA) #Este cambalache problemático y febril.#

#El que no llora, no mama.#

#Y el que no roba, es un gil.#

#Dale, no más. Dale, que va.#

Perales.

(CANTA) #Te has pintado la sonrisa de carmín.#

#Y te has colgado el bolso que te regaló.#

#Y aquel vestido que nunca estrenaste.#

Julio Iglesias...

(CANTA) #Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo

#Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo...#

Raphael, Alberto Cortez, Paloma San Basilio, Massiel.

(CANTA) #Vamos al Noa, Noa. Noa, Noa.#

#Noa, Noa. Noa, Noa.#

#Noa, Noa. Noa. Vamos a bailar.#

Yo sé que la persona más íntegra y más legal

que ha habido en este mundo de la época,

se llama María Ángeles de las Heras,

Marieta para los amigos

y Rocío Dúrcal para el gran público.

(CANTA) #Yo te doy...

#Toda mi vida y hasta más quisiera...#

Para Junior, Rocío fue el amor de su vida.

La última entrevista de la pareja en Televisión Española

les muestra, como siempre fueron durante sus años de convivencia:

cómplices, enamorados y felices.

Yo le regalaría, siempre, que sea muy feliz.

O sea, que no tenga nunca ningún problema de tristeza.

Yo sufriría mucho si él tuviera... sufrimientos.

O... tristeza.

A Rocío y Junior les acababan de dar un premio

por llevar más de 25 años juntos, ya le habían diagnosticado

la enfermedad a Marieta; pero no pensaban que el final

iba a llegar cuatro años después de estos momentos felices

en los que revelaban el secreto de su relación.

Pues me ha hecho... feliz

durante 32 años, me ha sabido comprender

que me ha hecho la vida fácil, este...

Nos hemos ayudado mutuamente muchísimo,

somos muy buenos amigos, es lo importante y creo que...

Un matrimonio que tiene tantos años...

El crear una amistad y una complicidad...

-A mí me gusta todo él, entero, qué quieres que te diga.

Las cosas son como son, ¿verdad? Así como es.

-A mí me gusta la...

Es lo mismo, me lo ha quitado de la boca.

(CANTA) #Aquel que siempre quise ver#.

-Te quiero. -Yo también, monstruo marino.

(CANTA) #Como tu mujer#.

La saga, como todas, tuvo un comienzo

que nos obliga a viajar en el tiempo,

cuando el color sólo se veía en la vida real,

no en la televisión y la voz de Matías Prats

o Francisco Cantalejo, desde el NO-DO, nos traían las noticias.

(MATÍAS PRAT EN EL NO-DO) Y en El Escorial,

donde llegan los contrayentes.

Y llegó ahí con su Mercedes a la catedral.

Al bajar para ir allí a esperarla.

La boda entre Rocío Dúrcal y Junior fue desde luego

uno de los grandes eventos y momentos de la época,

y que todo el mundo recuerda.

Bueno, pues fue...

eran una pareja de cine, guapísimos.

Eran de guapos que no se podía aguantar.

Una supermacroboda. Un bodorrio, vamos.

Había muchos artistas,

que fueran muchas compañeras a su boda.

Entre los invitados estaba la que sería la amiga

y confidente de Rocío en numerosas ocasiones,

Lola Flores, junto a un grupo de artistas tan excelente

que no habría producción de la época que pudiera pagar

su caché para juntarlos en una película.

Carmen Sevilla, Paquita Rico,

la reina de la revista Celia Gámez...

(FEDRA LORENTE) No cabían más.

Y los chavales se trepaban por las columnas

para verlos a los novios.

Bellísimos los dos. Bellísimos.

La abuela con su pluma.

Y a mi padre supertímido como muy nervioso.

Y mi madre igual, estaba bellísima y superguapa.

(CANTA) #Me gustas mucho tú.#

#Tarde o temprano seré tuya,#

#mío tú serás.#

Se fueron de luna de miel a Venecia.

Y a la Fontana de Trevi, tirando moneditas y tal.

Y recibiendo prensa siempre.

Porque ellos jamás han cobrado ninguna exclusiva de nada.

Jamás.

-¿Y concretamente qué has comprado?

Lo que más he comprado era la ilusión que tenía

y eran zapatos. Me he inflado a comprar zapatos.

En el mismo año que se casaron

a los 11 meses tuvieron a Carmen.

Y... que era una muñecota preciosa.

Bueno, como sigue siendo ahora.

Yo creo que la más mimada fue mi hermana

hasta que nacimos los demás.

Pero yo creo que sí.

Carmen Morales fue la primera en llegar

para ampliar la saga.

Su bautizo contó con padrinos de lujo,

Lola Flores y Luis Sanz, el mítico representante

que lanzó al estrellato tanto a Rocío Dúrcal

como a la propia Lola y a Carmen Sevilla.

Que hubo flamenco, hubo cena.

Recuerdo que vi a Lola bailar un poco.

Había montado Luis Sanz un tablado.

Hombre, estaban todas las grandes de la época.

La trepidante Lola abriría la fiesta,

que se prolongó durante horas y horas.

Lola Flores, Carmen Sevilla, Paquita Rico...

Había muchísima gente.

(Música)

(Música)

Rocío y Junior formaron pronto una familia,

como si supieran que les esperaba aún

mucho por lograr en sus profesiones

y tuvieran que darse prisa para tenerlo todo hecho antes.

Los niños para ellos fue una gran bendición.

Y desde luego para Marieta eran, vamos, lo más.

Eran lo que más le dio a su vida.

Aquí os presento la nueva Morales de las Heras.

Se llama Shaila de los Ángeles.

Y bueno, pues esta es, os la presento oficialmente

para que ya la conozcáis, una más.

¿Y qué te parece tu hermana la pequeña?

Como un juguete.

-Carmen, ¿tú vas a ayudar

a tu madre con tu hermana? -Sí.

Porque... ¿cómo fue la infancia de Rocío Dúrcal

cuando sólo era Marieta?

(RIENDO) Somos madrileñas, madrileñas...

Hija de un camionero y taxista reconvertido

en trabajador de la SEAT y de una ama de casa,

ella es la mayor de seis hermanos de una familia humilde

donde no faltaba de nada, pero tampoco sobraba.

A la belleza natural de Rocío Dúrcal

se une también un sentimiento

de solidaridad de muchos españoles

que saben, sabemos, su origen sencillo, humilde.

Ella era de una familia de Cuatro Caminos,

gente que se hace a sí misma.

Desde que su abuelo, que era mi bisabuelo,

la cogía por ahí y la subía encima de una mesa en un bar

y le decía: "Niña, canta."

Nos pasábamos los días en el campo con las tortillas.

Y nos subíamos por las piedras y mis hermanos la ataban

en un árbol cuando podían y la dejaban ahí atada.

El otro fundador de la saga, Antonio Morales,

estaba al otro lado del mundo, en Filipinas,

el país que lo vio nacer

en plena II Guerra Mundial fruto de la relación

entre una español y una filipina.

Pero Junior se preparaba para viajar pronto a España.

(JUNIOR) Nací en Manila y llegué a España cuando cumplí 10 años.

Cuando tenía cinco años me empezó a gustar la música

y aprendí algo de piano y de solfeo.

Ella empezó con los concursos de radio.

Y mi abuelo la llevaba a escondidas de mi padre,

no estaba muy bien visto en esa época.

En aquella época yo coincidí con Rocío,

con Marieta, en algunos concursos de radio.

Era la plataforma que teníamos las personas

que soñábamos con ser artistas

y con darnos a conocer.

Era una chica que cantaba por cantar, pero nunca pensé

ser actriz ni ser cantante ni nunca pensé ser artista.

Era una chica de barrio que nació para ser artista.

(CANTAN) #Quiero sentir una ilusión.#

Marieta ya era Rocío Dúrcal,

era el momento de convertirse en actriz de cine.

(CANTA) #Aprenderás a bailar y también a soñar

#con el ritmo del twist.#

Rocío era guapísima, yo la tengo idolatrada

desde aquellos 11 años en el que me enamoro de ella

y guardo su imagen, perfectamente,

mire, le podría hablar de aquella película

que no he vuelto a ver en que aparecían, recuerdo,

dos monjitas, ella con un casquete, me parece que era verde.

(DIÁLOGO DE LA PELÍCULA) "-¡Basta!

Francamente, todo esto me parece una inmoralidad".

Hizo "Canción de juventud" y a raíz de ahí, todas.

La película rompió récords de taquilla y gustó tanto

que rodó 15 películas pastel más, como ella misma las llamaba.

Eran seis hermanos más mis abuelos,

era una época muy, muy dura y ella con su primer sueldo

les compró unos colchones a la familia.

Se usaban, los colchones eran de gorra o de lana

y te hacían muchos gurruños y tal y como éramos muchos en casa,

todos dormíamos juntitos. -Ella sacó adelante a la familia.

Mientas Rocío se convierte en una estrella cinematográfica,

Junior, junto a Juan Pardo, inicia su escalada

en las litas de éxitos con el grupo Los Brincos.

(CANTAN) #Mejor era cuando decías

#que también me querías,

#ahora todo pasó.

#Mejor era cuando pensabas que me necesitabas,

#ahora todo pasó.#

Mi padre tenía mucha capacidad musical,

ya te digo, lo hacía de oído, se ponía con un piano y lo tocaba.

Rápidamente, él improvisaba, componía.

Mi padre era muy moderno, siempre fue por delante

de la época, siempre. ¿Que había que llevar tacones?

Se los ponía, las botas estas de tacón coperachico.

La ropa superapretada, le daba igual le llamaran

lo que le llamaran, le daba lo mismo.

Junior y su grupo volvían locas a las fans.

Me contaba los éxitos de las fans, de las niñas

que se volvían locas

y fue una época que disfrutó muchísimo.

Y mientras tanto, Rocío veía, cómo poco a poco,

sus sueños de la infancia se convertían en obligaciones.

Es una de las niñas prodigio

como Ana Belén, como Teresa Rabal, como Marisol.

-Era una niña que no podía crecer, tenían que ponerle la ropa

un poco apretada para que no saliera

un poco el pecho, esas cosas, pero ella recordaba esa época

con mucha nostalgia y muy bonita.

Los niños prodigio existieron siempre en todo el mundo,

pero de cualquier forma aquí en España se usó, creo,

por unas comercialidades para ganar dinero.

Y los niños prodigio, la gente los utiliza para eso que te digo.

Para... pues como... como... el que vende ganado.

O cualquier otra cosa que se hace.

-Yo, al menos, lo he vivido siempre como una continuación del juego.

Para mí nunca ha supuesto el perder la infancia.

-Perdió esa infancia de niña,

de juguetes, de muñecas, eso luego se vio repercutido

en casa porque era una niña en casa. A ella le hacía ilusión

comprarse muñequitos, muñecas,

ir a una papelería y comprarse estuchitos.

El cantante pop y la estrella juvenil

coinciden cuando a Los Brincos les encargan componer

los temas de la película "Más bonita que ninguna".

(CANTA) #Más bonita

#que ninguna.

#Más bonita

#que ninguna.

#Más bonita que ninguna

#dicen todos al mirarme.#

Este primer encuentro no es el inicio de su historia de amor

de hecho, Rocío sale antes con Juan Pardo

también componente de la banda y amigo de Junior

que, a su vez, comienza saliendo con Marisol.

Creo que Juan estaba enamorado de mi madre

y mi madre de él por eso estuvieron juntos un tiempo.

Los dos amigos abandonan

Los Brincos y nace el dúo Juan y Junior.

(CANTAN) #En Galicia un día yo escuché.#

Salían juntos, salían en grupitos todos juntos,

salía Juan Pardo, Junior, Marisol, Marieta.

(CANTAN) #Anduriña es joven

#volverá, ya lo verás,

#es un pajarillo

#sin plumar.#

Ja, yo qué sé quién se enamoró de quién.

El dúo demostró su amor a sus respectivas parejas

componiéndoles una canción que fue un éxito rotundo,

"Dos viñas", porque esas dos viñas de las que hablaba la canción

no eran otras que Rocío Dúrcal y Marisol.

(CANTAN) #Solo puedo pensar

#que estoy sin ti.#

-Yo salí con Juan, sí,

salí con Juan porque me gustaba Antonio.

-No lo he entendido, ¿salió con Juan

porque le gustaba Antonio, dijo?

-Bueno, o sea,... -¿Para darle celos?

-No, para ver si se fijaba en mí.

-O sea, oye, Pardo, que te utilizó. -No, no, no.

La pareja Junior y Rocío

se había formado y el dúo, al poco, se separaba.

La pregunta es lógica,

¿fue Rocío Dúrcal la culpable de esa separación?

Ya estamos pasando de "El puente sobre el río Kwai"

a "Memorias de África", yo no tengo por qué saber

y si lo supiera, que a lo mejor lo sé,

no te lo voy a contar, por qué se separan Juan y Junior.

¿Por qué fue la cosa?

Porque querían cantar en solitario.

-Creo que algo tuvo que ver porque Juan estaba

muy enamorado de Marieta, de Rocío Dúrcal

y quizás, como Marieta eligió a Junior

eso fue un poco un detonante.

Es decir, si la rivalidad o la desavenencia

o los desencuentros, en el dúo,

eran palpables o existían, Rocío Dúrcal terminó

por romper ese dúo de tanto éxito que duró apenas dos años.

(CANTA) #Dímelo a mí, pues no puedo ya vivir

#sino es junto a ti qué más puedo pedir.

#Mi amor,

#yo siempre estaré a tu lado, mi amor.#

Haciendo gala de su timidez habitual,

Junior no acaba de declararse

a Rocío y es ella quien toma la iniciativa.

Dijo: "Mira, yo no sé tú, pero a mí me gustas".

-"Pues a mí también". -"Pues ya está".

-Mi madre era muy lanzada, era como muy echada para adelante,

mi padre era más timidillo, no se atrevía a dar el paso

ni a darle un besito ni nada.

Siempre me acuerdo que la perseguía por casa

en plan, pues con esa picardía de entre novios y la perseguía

y la pellizcaba o algo.

Como niños de 15 años, eso me encantaba entre ellos.

Marieta ya no era aquella niña que ocultaba su sueño

de triunfar en el cine, era una mujer y el pastel

de sus primera películas

da paso a tu tipo de cine orientado a un público más adulto.

(CANTA) #Ay, qué triste ser la viuda que un marido llora#.

-Entonces, rodamos un playback

y ella estuvo con un aire

de pervertida, casi... pero ingenua, ingenua, sobre todo,

ingenua, claro, pero muy pícara, muy pícara, muy bien hecho.

"Las Leandras" no es solo la primera película adulta

de Rocío, también es la primera en la que pasa algo que sus fans

llevaban años esperando, su primer beso en la gran pantalla.

Algo para lo que su representante

tomó todas las precauciones posibles.

Mandó desalojar todo, como cuando hoy en día en cine

hay una escena de cama

y tiene que quedarse el equipo mínimo.

Dijeron: "Todos fuera" y se quedó quien tenía que estar.

-Junior me llevó... me llevó a ver el rodaje de "Las Leandras"

para conocer a su novia

y en ese momento, era una escena que Marieta se tenía que besar

con el protagonista y me dijo Junior:

"Te dejo aquí que yo esto no lo puedo ver",

y se fue y me quedé mirando el beso de "Las Leandras".

(CANTA) #Más bonita que ninguna.#

La pareja decide formar el dúo Unisex y esta decisión

sería el principio del fin de la carrera musical de Junior

y la involuntaria consagración de Rocío en Méjico.

(CANTA) #Porque, solamente, soy una buena chica.#

En el momento en el que se separan Juan y Junior, Antonio no tiene

carrera de éxito en solitario.

-Iban con el pelo rapadito, vestidos iguales, los mismos monos.

(CANTAN) #Cuántas cosas haría.#

-Siempre iban adelantados a los tiempos, o sea,

ves esa época unisex que tuvieron mis padres,

eso era otro mundo, ¿no?

Pero me encantaba esa época que traían esas cosas a España.

Tras dos giras que le llevarían por Méjico

y España donde no tuvieron el éxito esperado,

la pareja artística empezó a pasar por los momentos

más duros de sus respectivas carreras.

La estrella juvenil y el ídolo pop no tenían

el mismo tirón juntos.

Creo que me prefieren ver sola como yo empecé, como yo cantaba

y como yo soy, entonces creo que nos dimos cuenta

y hay que hacerlo así.

Recuerdo que Junior hizo un intento y llegó a grabar

algún disco en solitario,

pero no prosperó aquello, no funcionó.

¿Qué hacen con ese disco? Como Junior era de Filipinas,

lo sacan en Filipinas y allí sí triunfa Junior.

(CANTA) #Sé que la encontraré,

#sé que la encontraré

#y que me llevará hasta dónde te hallas tú.#

Y consigue un contrato de tres películas.

-Hizo dos o tres películas

en Filipinas y pasó allí largas temporadas.

(CANTA) #La vida es así,

#tú te vas y yo me quedo aquí.#

#Lloverá y ya no seré tuya.#

#Seré la gata bajo la lluvia.#

#Y maullaré por ti.#

Gustó tanto que hizo tres películas.

Marieta me parece que, en una de estas,

se acercó allí para decir: "Bueno, ¿qué?

Te vienes para España".

Entonces, ya se vino otra vez.

(CANTA) #Lo sé. Ni digas nada, de verdad.#

#Si ves alguna lágrima,

#perdón.#

#Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido.#

La visita de Rocío a su marido no solo atendía

a la necesidad de volver a estar junto a él.

Había algo más. O, tal vez, alguien más.

Y, efectivamente, en Filipinas

hubo allí una señora que le hizo tilín

y se publicó algo en la prensa de esa relación.

Mi padre, a mí me queda claro que no quería a nadie

como quería a mi madre. Te lo digo ya.

Eso me queda claro a mí como su hija.

Pueden haber pasado cosas. No sé si lo contó él o no.

Pues también estarían las filipinas muy guapas.

Evidentemente, se fue a Filipinas,

le agarró la oreja y le dijo: "Tú a casa y a portarte bien".

En el momento, dices: Papá, por favor. ¿Qué ha pasado?

Es un momento, a lo mejor, de debilidad.

La saga pasó su primera crisis importante, pero la superó.

Era 1975 y Rocío Dúrcal, pionera en el cine y la canción,

también lo fue reivindicando los derechos

de sus compañeros de profesión.

(CARMEN) Ella era luchadora de las causas.

Era muy rebeldilla para eso.

En esa huelga, llegamos a estar

incluso detenidos.

La huelga. -La huelga de los actores.

Una chica muy rebelde Rocío Dúrcal.

Yo no. Yo siempre para colaborar

en lo que yo creo que es bueno para todos.

Marieta, en esos momentos, tenía un prestigio.

Era una mujer muy taquillera.

Y se podía haber cerrado muchas puertas.

Fue muy valiente y estuvo muy concienciada.

En un momento determinado,

sé que Lola Flores fue a la Puerta del Sol

a pedir y exigir, en nombre de la Lola de España,

que liberaran a su comadre, a Rocío.

"¡Marieta! ¡Rocío es mi comadre y la tienen que liberar,

porque yo soy la Lola de España!"

(CARMEN) Revolucionó Roma con Santiago para sacarla.

Lola quería mucho a mi madre.

La quería sacar de allí. "¿Dónde está mi comadre?"

Marieta decía: "Tranquilos.

No os preocupéis. No pueden hacernos nada".

No se me olvidará cuando veo que Rocío Dúrcal levantó el puño.

Una paloma con alma de halcón.

Así era Rocío, una chica con dos narices.

(SERRAT) Fue una mujer extraordinariamente valiente.

Sus decisiones lo fueron.

Decisiones de pareja

o de vivir en un lugar u otro,

o de hacer una música u otra,

de aceptarse tal y como era y sentía que tenía que ser.

Fue una mujer muy valiente.

Rocío vuelve de demostrar su valentía

cuando reaparece en el cine protagonizando

la primera película de amor entre mujeres del destape.

Fue un éxito de taquilla, pero significó

su retirada definitiva de la gran pantalla.

Bueno, hay momentos de tu vida

en que si eres tú la base de la economía familiar,

quieren romper con la imagen de adolescente, de ídolo juvenil

y te proponen hacer una película de amor lésbico

y tú no estás cómoda...

"Me siento extraña" fue una película

como si me toca a mí hacerla ahora.

Mi madre era muy libre de decidir si hacía una película o no.

Ella no vio nada malo en hacer esa película.

Le tocó hacer ese papel y lo hizo fenomenal. Y ya está.

La que en su día fue una admirada estrella juvenil,

había dado un giro total a su carrera con aquella película.

Pero no acudió el día del estreno y jamás quiso verla.

Hay veces que haces cosas que no te gustaría hacer

y las haces. Hay veces que me recrimino

a mí misma,me gustaría en un momento determinado

decir "no" y ser más yo.

Hasta donde yo sé, ella nunca se arrepintió

de hacer ningún trabajo. Jamás. Jamás.

La saga, tras el fracaso del dúo Unisex,

tenía que tomar una decisión. ¿Quién trabajaría?

¿Y quién se quedaría en casa cuidando de la familia?

Mi padre siempre la apoyó, por supuesto.

Mi padre, de hecho, dejó de trabajar

para poder quedarse con nosotros

y poder llevar la casa y a sus tres hijos.

Debió ser una decisión muy difícil,

porque también él dejó su carrera en un momento

donde hacía películas

y cantaba hermoso.

Me quedó aquí con los niños. Tú vete a hacer eso.

Yo le montaba los shows, hasta diez años.

(CANTA) #Y es que me importas tú.#

#Y casi nada, que yo no sé vivir

#si tú me faltas.#

#Y es que no hay nada que pueda separarnos.#

#Y tú sabes por qué.#

#Jamás te dejaré.#

(CARMEN) Mi padre estaba en la sombra,

pero montando todos estos conciertos, la gira.

Él ve que va a hacer mejor papel trabajando para su mujer

desde la sombra y apoyándola en todo lo que esté en su mano,

que intentando competir con ella

en una carrera que a él se le desvanecía.

Rocío Dúrcal decide que ya no necesita a su descubridor,

Luis Sanz, y Junior empieza a representar

a una artista difícil de clasificar.

Bueno, soy una mujer que, a nivel cantante,

sé que no soy una cantante definida.

O sea, por lo pronto, igual puedo cantar flamenco,

que tú has dicho, boleros, rancheras,

baladas, miles de cosas.

(CANTA) #Que son tus ojos dos soles.#

#Y vamos viviendo.#

#¡Olé!#

Sí. Todos los palos.

Todo tipo de música.

Incluso, moderna, americana. Se la inventaba. Maravillosa.

La artista todoterreno era, también, madre de Carmen, Antonio y Shaila.

Ellos son los que más sufren las ausencias de la vida de artista.

(SHAILA) Mamá gallina totalmente.

Pero amiga con sus hijas.

Era viaje, viaje, viaje. Era una locura. No paraba.

Yo viví eso de despertarte y no saber dónde estás.

Cuando me hice la gira con ella, es real.

Cuando te levantas y dices: ¿Dónde estoy?

Ah, que estoy en Bogotá.

Yo era muy muy pequeña. Yo tenía a mi tata Mila,

que era filipina, que es filipina,

y me contaba mi madre que se ponía ella

y se ponía mi tata y mi iba con mi tata.

Ella lloraba y lloraba.

Pues normal. Me acostumbraba más a mi tata Mila

que a mi madre.

Con mi hija Carmen María yo creo que he estado

como en dos cumpleaños.

Le digo: "Hija, no me lo tengas en cuenta".

Pobre. No. ¿Cómo se lo voy a tener en cuenta?

Lo típico. Cuando eres más adolescente,

sí te enfurruñas más porque no entiendes la vida

y esas cosas que suceden cuando tienes entre 14 y 16 años.

Pero luego lo vas entendiendo.

Y mi padre siempre cubrió esa plaza, ese hueco perfectamente.

(CANTA) #Yo no dejaré que te vayas.#

#Yo no dejaré que te vayas.#

#Siempre junto a mí yo te quiero ver.#

(SHAILA) Hasta que llega mamá.

Era una sensación increíble. Nunca olvidaré

esa sensación cuando llegaba a casa.

Ella era una mujer de estar muchísimo en casa.

Ella se ponía ropa cómoda.

No he probado una paella como la de mi madre.

Nada. Tortilla de patatas... Todo. Era supercocinitas.

Marieta era así. No era para nada diva ni nada.

Ella en casa se ponía a cantar flamenquito, a bailar.

Eso sí lo hacía mucho.

Siendo madrileña. (RÍE)

De mi madre tengo mogollón. Tengo muchísimo.

Mi hermana se parece más a mi madre

cuando era la época de más jovencita, de las películas.

Una carita muy chiquitita, muy dulce.

Yo me parezco un poco más a ella más mayor.

Las sagas lo son porque algunos de sus miembros

deciden seguir los pasos de sus progenitores.

En este caso, con solo siete y once años,

Carmen y Antonio forman un conjunto

y sus padres aceptan. ¿Pero estaba Rocío dispuesta

a que sus hijos se perdiesen la infancia como le ocurrió a ella?

Dijeron que si queríamos grabar un disco.

Entonces, pues mi madre primero dijo que no,

porque iba a ser muy cansado. Pero luego dijo que sí.

-Antonio, ¿qué te gustaría ser además de cantante

cuando seas mayor? -Futbolista.

Mi madre ahí sí tuvo muchísimo miedo de:

"No pueden perder ni clases ni exámenes ni nada".

(CANTAN) #Bébelo sin miedo porque no cuesta dinero.#

#La brisa besa tus pies.#

#¡Oh, oh, oh, oh!#

Me fui con Antonio y con Carmen a Japón

con el éxito que tuvieron con "Sopa de amor".

Y allí, en Japón, estaban número uno.

(RÍE) Japón. Japón fue maravilloso.

Éramos muy pequeñitos, pero hicimos tres anuncios

para una marca de chocolate superconocida allí.

Y grabamos ciertas canciones del disco en japonés

para que se sacara el single en japonés.

Escrito tal y como se leía, en plan "conichigua".

O sea... Aquella bomba se hizo muy grande.

Íbamos a empezar a fallar en el colegio y mi madre ya dijo...

Mis padres, los dos dijeron que no. Y volvimos a encauzar

nuestras vidas de niños en el colegio.

(CANTA) #Sopa de amor, señor, sopa de amor.#

Antonio y Carmen dejan los escenarios.

Él para siempre. Por cierto, fue en una

de sus actuaciones en TVE donde coincidieron

como músicos de playback los que pronto se convertirían

en los Hombres G.

Los jóvenes de la saga no habían renunciado a seguir

los pasos de sus padres. De hecho, Shaila pronto

cogería el testigo de su madre

para intentar convertirse en su digna sucesora.

Estaba grabando la de: (CANTA) #Llegaste a mi soledad.#

¡Yo quiero cantar! Que no llegaba saltando.

Y me puso un banquito y dijo: "Bueno, vamos a dejar a la niña".

Y mi padre: "No la dejes que es muy desafinada".

Con cuatro años. Tres o cuatro tenía yo.

Y me río, hoy en día, me río con eso

porque me encanta. Cómo empecé así

y aquí estoy, subida a un escenario.

(CANTA) #Sola con mi almohada y su recuerdo.#

#No sé qué puedo hacer.#

#Mi primer amor.#

Shaila está intentando ser sucesora,

digna heredera de su madre.

Pero no es fácil hoy en día competir contra un mito.

(CANTA) #Ya las calles nos alumbran...#

(MIGUEL) Un poco más grave la voz de Shaila, más grave.

Pero la forma de moverse, la veo más...

(FEDRA) Las manos y los brazos, igual que su madre.

(MIGUEL) La estética y la forma de moverse

me recuerda mucho. (FEDRA) Físicamente, se parece.

(ROCÍO DÚRCAL CANTA) #Prefiero estar dormida que despierta...

(SHEILA CANTA) #De tanto que me duele que no estés...

(ROCÍO CANTA "AMOR ETERNO") #Cómo quisiera#

#que tú vivieras,#

#que tus ojitos jamás#

#se hubieran cerrado nunca#

#y estar mirándolos.#

Actualmente, Shaila vive a caballo entre EE.UU. y México,

países que conoce bien de su etapa

acompañando a su madre en las giras.

Actriz de telenovelas y nominada a los Grammy,

Shaila es la continuación artística

de una saga internacional.

Me han conocido como hija de Rocío Dúrcal.

Le gritaban a mi madre en los palenques:

"¡Suegra!" Me encantaba "Luz de luna".

Se ponía el vestido y decía: (CANTA) #Yo quiero luz.#

(CANTA) #Quiero luz de luna.#

¡Ran! Hacía así con el vestido. Es que lo movía de una manera.

Esos faralaes, cómo se movía.

(Música de orquesta)

¿Un sueño? Ay, no sé.

Pues volver aquí, volver a mi tierra

a trabajar feliz, a triunfar.

Porque lo único que me apetece,

es compartir mi música con mi gente.

Shaila y Rocío. Rocío y Shaila.

Más allá del parecido físico y sus dotes vocales,

también comparten algo que ni la propia Shaila

puede aún hoy entender.

(Aplausos)

(CANTA) #Ni tampoco recordarte.#

Rocío sabía que Dorio Ferreira, su director artístico,

acabaría casándose con su hija pequeña,

incluso, antes que ella.

De repente, le dijo: "Quiero que cuides a mi hija.

Tú sabes lo que te quiero decir".

Y le hizo ese famoso chasquido. Hizo...

(CHASCA LA LENGUA) Y le hizo...

Eso era muy significativo de mi madre,

ese chasquidito que hacía, de complicidad.

(CANTA) #Me nace del corazón

#decirle que usted es mi vida.#

#Que no sé vivir sin usted.#

#Disculpe que se lo diga.#

#Pero es que no aguanto más.#

#Este amor me calcina.#

#Me nace del corazón y el corazón me domina.#

Cuando entramos oficialmente como pareja,

ella se dio la vuelta y dijo mi marido: "Mari".

Se dio la vuelta e hizo... (CHASCA LA LENGUA)

Solamente. Así. Yo me caí de espaldas casi.

Ella sabía antes que yo que él iba a estar en mi vida.

(CANCIÓN) #Me estoy muriendo de sed.#

#Me nace del corazón.#

Si Shaila optó por el camino de la canción y la interpretación,

Carmen, la otra artista de la saga, eligió ser actriz

para desarrollarse en el cine, el teatro y la televisión.

Intenté avisarle pero ha sido "visto y no visto".

Han nombrado director del centro al doctor Maeztu.

Mi lugar es ser actriz,

es lo que echo de menos ahora y lo que quiero volver a rescatar.

La carrera de Carmen se vio interrumpida

para dedicarle tiempo el primer nieto de Rocío,

hijo de la relación, ya rota, con el empresario Óscar Lozano.

Siempre me he llevado muy bien con su padre, no tenemos problemas.

Con mi hijo fue una abuela maravillosa, maravillosa:

se tiraba al suelo...

-Christian, de repente, de así, mide tres metros, casi.

-Al principio me decía: "Quiero ser actor".

Y yo: "Ay, Dios mío".

Pero, mientras tanto, su carrera está haciendo.

Rocío y Junior disfrutaron de su primer nieto

y de los mellizos, hijos de Antonio

y de su primera mujer; Edurne González.

La saga se ampliaba en número y en felicidad,

pero pronto llegó la noticia que desestabilizó todo.

Cuando, físicamente, empezó a deteriorarse

y ya no podía disimularlo, lejos de ocultarse, dijo:

"No tengo que ocultar nada, estoy pasando por esto,

engordo por culpa de la cortisona, estoy luchando y no tengo pelo".

Fuimos a raparle el pelo, a ponerle la peluca...

Y me acuerdo que se miró al espejo y dijo: "Esta no soy yo".

No quería ponérsela.

-Antonio padre, Junior, no podía soportarlo

y no sabía gestionarlo;

le daban "yuyu" los hospitales, le daban... pavor.

-Yo estaba el día que nos dijeron, en Madrid, que...

Que tenía eso.

Me acuerdo que me dijo: "¿Cómo se lo decimos a tu padre?".

-A él se le cayó el mundo encima, totalmente.

Y, de hecho, una vez falleció mi madre...

estuvo muerto en vida ocho años.

No supo reaccionar a la vida.

No supo.

La enfermedad de Rocío para la familia

supone un absoluto cataclismo.

-Llorar supongo que lloraría un poco... en secreto.

-Hasta yo me tenía que tomar las medicinas de mi madre

para que viera que no pasaba nada porque llegó un punto

que no se fiaba mucho de todo...

De todo el tratamiento.

Me decían: "Estás loca, ¿cómo haces eso?".

Y decía: "Para darle confianza a mi madre".

Que sepa que está bien, que la estamos cuidando.

-Todos hicimos piña, la verdad, de repente... "plan de chicas".

-Le hacíamos un montón de bromas para que no se lo tomara en serio.

Decía: "Mira cómo he 'enflacado'. -Pues ponte un bikini".

"Ponte el bikini en verano". -Se apoyó mucho en mí,

porque yo la acompañaba a los médicos.

Y mi hermano iba a su casa a ver las series, veían CSI.

-Grissom que decía que era muy guapo.

Rocío atendió todos y cada uno de sus compromisos,

siempre que pudo, con la sonrisa en sus labios

y con la esperanza en sus ojos.

Su simpatía y positividad, rodeaba a todos sus allegados.

Compartir un premio Naranja,

un premio a la simpatía, a la cercanía, al buen trato...

con Rocío Dúrcal para mí fue muy significativo,

es algo de lo que me siento muy orgulloso, sinceramente.

-En esos premios Naranja, recuerdo que fue una época

que le dieron reconocimientos y estaba supercontenta.

Le dio un subidón de energía brutal.

-Rocío ya estaba enferma, yo creo que había perdido el pelo

y estuvo, especialmente, cariñosa.

Yo le conté cómo me había enamorado de ella con once años...

Bueno, estuvo encantadora.

Pero Marieta se apagaba, se fue cuando llegaba la primavera,

seguramente, para no competir, un año más, con ella en belleza.

El mismo día que falleció a todos, a la familia,

nos dio tiempo de venir y estar con ella;

le dijimos que no se preocupara, que no estaba sola, que...

Pero con mucho positivismo dentro de la negatividad del momento.

-Cuando ella faltó, de repente, nos quedamos todos descabalados.

Ese "shock" familiar sí existió.

-Marieta y yo no tuvimos tiempo de despedirnos

porque ella creía que iba, ella creía que iba

a sobrellevar la enfermedad.

Y yo, también.

Nunca quise saber más de lo que sabía ella

y así se me fue.

Creo que quedaba mucho por hablar entre ella y yo.

-Él siempre decía:

"Lo que quiero es irme con ella, que me estará esperando".

(CANCIÓN) #Desde que se fue

#triste vivo yo,

#caminito, amigo,

#yo, también, me voy#.

El 2006 fue el año en que dos Rocíos nos dejaban:

Jurado y Dúrcal.

Dos artistas, matriarcas de sendas sagas,

víctimas de la misma enfermedad.

A nadie se le ocurrió allá arriba que era demasiado arte

para aguantarlo de una sola vez.

(CANCIÓN) #Caminito a Dios...#.

-En realidad, me faltó mucho tiempo con ella.

Desde que falleció mi mami las lágrimas son diferentes,

la gente que no lo ha pasado, tal vez, no lo entienda,

pero... sí cambia.

Como hija, no puede ser que no la tendré en mi boda,

no va a estar cuando tenga hijos, no va a estar...

Para... verme triunfar, ¿no?

Rocío no pudo asistir a la boda que, años atrás,

predijo que sucedería: la de su hija pequeña con Dorio.

Sí fueron su padre y su hermana.

A pesar de los continuos rumores

por la herencia la saga parecía unida.

Tenían conexión en México para ir a Acapulco

y llegaron a las 5:30 de la mañana del día de mi boda. No dormí.

Antonio, el menos mediático de la saga encuentra el amor

en la amiga de la infancia de Shaila: Bárbara Suanzes.

Fruto de esa relación nació, la que todos dicen,

la continuadora de la saga: Abril.

Mi hermano la ignoraba siempre y nos daba miedo mi hermano,

le decimos de cariño, el Yeti,

porque, cuando no estaba mi padre, tenía mano firme,

nos daba más miedo que mi padre.

"Que viene Toni, corre, tápate".

-La chiquitita es muy artista,

coge un micrófono y se pone a cantar.

Es la niña de nuestros ojos.

La herencia musical y artística

parece estar claro a quién pertenece,

pero ¿qué hay de la económica?

La saga empieza a sufrir los primeros roces.

El núcleo familiar explota

de una forma inesperada, absolutamente, increíble.

Para mí... una gran desolación, una gran tristeza.

-Eso es así, cuando tienes pérdidas tienes que hacer papeleos,

tienes que estar ahí... con lo más desagradable de todo

y, al final, acaba uno peleado porque tienes que repartir o...

Eso, repartición de herencia o lo que sea,

y siempre existen roces.

-Se crean dos bandos:

Antonio y Carmen acaban demandando a su padre en 2009,

son los peores años de los Dúrcal, por decirlo de alguna manera.

-Básicamente, no me quería posicionar, era una etapa donde...

Donde pasan las cosas estas que no puedes controlar;

se mezclan sentimientos, se mezclan...

Cosas que uno va acumulando.

Es normal tener cosas en desacuerdo, es normal,

pero, desgraciadamente, nosotros estamos a la luz pública.

-Luis Guerra, el entonces novio de Carmen, luego se casaron,

los sentó y dijo: "Esto lo vamos a arreglar".

-Luego, se solucionó todo, gracias a Dios y ya...

Ya se solucionó.

La saga volvió a ser algo parecido a lo que un día fue

pero nunca volvería a ser lo mismo,

ya que falta el principal pilar: Rocío.

El otro, Junior, estaba a punto de derrumbarse definitivamente.

Cuando me llamó mi cuñada, me despertó mi marido:

"Shai, Shai, háblale a Bar".

Cuando me dijo eso, me tapé los oídos y cerré los ojos;

le dije: "No me digas, no, ya lo sé, ya lo sé".

-Después de ocho años de... De morir Marieta,

una noche, después de ver un programa de televisión,

Junior se duerme, como te digo, en ese sofá donde que dormía

y por la mañana aparece muerto.

-Le daba tanto miedo el morirse.

(CANTA) #Jamás me cansaré

#de ti#.

El 14 de abril de 2014, también, en primavera,

firmaban el acta de defunción de Junior,

porque morir, lo que era morir, Antonio Morales había muerto

el día que falleció su esposa, ocho años antes.

(CANCIÓN) #Será un amor cuando, en verdad,

#se ama tanto como yo te amo a ti#.

En el momento de recibir la noticia Carmen estaba embarazada.

El mismo mes que falleció mi padre.

Sí, estaba como de dos meses y lo perdí.

Las cosas cuando no vienen, no vienen y por algo será.

(CANTA) #Cómo han pasado los años#.

-Rocío Dúrcal para España ha sido una gran cantante,

una de las grandes, así, en plural,

pero en México ha alcanzado la categoría de mito.

-En España hay que estar pidiendo continuamente perdón

cuando llegas a un triunfo y tienes mucho éxito.

-Ay, los Grammy, qué lástima. Los Grammy...

Nos dieron la medallita ya... A título póstumo.

Odio las cosas a título póstumo.

No sirven para nada, para que te creen más dolor.

-Nunca recibió uno

pero sé que, en estos momentos,

ella los está viendo desde dónde esté,

-Pero bueno, ella desde el cielo lo vio.

(Aplausos) (CANCIÓN) #Juramos un "te quiero"#.

Creo que soy una persona más,

igual que soy una niña de Cuatro Caminos,

me ha pasado esto y creo que, el privilegio

de haber podido cantar, cantar rancheras,

el estar haciendo películas y teatro, y todo eso,

era un privilegio que me habían dado sin comerlo ni beberlo.

Lo he ido sacando adelante y desarrollándolo

lo mejor que he podido.

(CANTA) #Cómo han pasado los años,

#qué mundo tan diferente.

#Y aquí estamos frente a frente,

#como dos adolescentes

#que se miran sin hablar#.

-Lo que sembró ella es eso; mucho amor en la gente,

es cercanía, es humildad en persona.

Que se dé cuenta la gente, más allá de la música,

como persona, lo que dejó en este mundo.

La saga tenía que seguir sola; sin Rocío, sin Junior.

Construir nuevos recuerdos y conservar los viejos,

enseñar a los que vendrán cómo la pareja de artistas

consiguió adaptarse a todo para seguir adelante

y, sobre todo, enseñarles a amar

como ellos se amaron durante 36 años;

porque, tal vez, ese sea el secreto de esta saga: el amor.

Ojalá pudiéramos morir, irnos y volver.

-Señoras. -Señores.

-Con un sorbito de champán. -Brindamos por...

(AMBOS) Todos ustedes.

(Aplausos) (CANTAN) #De corazón...

#De corazón...#.

(Aplausos)