El movimiento 'body positive' arrasa y ella es una de las grandes voces que ha ayudado a lograr este hito. Ashley Graham ha sido y es sinónimo de inspiración para muchas mujeres que necesitaban amor propio y ahora se sienten empoderadas. Su perfil de Instagram es una declaración de amor a todo tipo de cuerpos, un lugar donde las estrías, la celulitis o los kilos de más se ven con naturalidad. A través de sus publicaciones, la modelo intenta convenver a sus más de 13 millones de seguidores de que así debe ser. Algo está cambiando y el mundo se está dando cuenta. Por algo los ángeles de Victoria's Secret ya son historia, ahora la marca apuesta por la diversidad. La belleza va más allá de la talla y Ashley Graham es la prueba que necesitábamos.

Se acerca el verano y la modelo ha querido mandar un mensaje inspirador a sus seguidores. "Hermoso. Fin de la discusión", así titula su última publicación en redes. "A medida que el clima se vuelve más cálido, sé que muchas personas tienen problemas para usar menos ropa y mostrar más piel", comienza el texto que ha compartido. Junto a él, una galería de imágenes de mujeres orgullosas mostrando sus cuerpos al natural. "Espero que estas fotos en las que me han etiquetado de tantos cuerpos hermosos te motiven a amar la piel en la que estás. Créeme cuando digo que tu cuerpo es precioso, y sé que es fácil decirte a ti mismo la mentira de que eres no lo suficientemente bueno, lo suficientemente delgado, lo suficientemente sexy, lo suficientemente “impecable” como para usar una camiseta sin mangas o un traje de baño, pero hace calor y tú también eres 'hot'", les recuerda. "No dejes que tu mente te impida disfrutar de tu vida al máximo (y recuerda decirte a ti mismo 'te amo' todos los días)", concluye. El mensaje le ha gustado hasta a la mismísima Jennifer Aniston, que no ha dudado en dejarle su 'like'.

La modelo Ashley Graham INSTAGRAM

En la última imagen de la galería aparece ella misma, desnuda y sin maquillaje. Pero no es la primera vez que la vemos así. Ashley Graham predica con el ejemplo, siendo una de las pocas personas que enseña la realidad en Instagram. También ha sido una de las pocas celebrities que ha apostado por mostrar la otra cara de la maternidad. La modelo dio a luz a su primer hijo, Isaac, el 18 de enero de 2020. "Cuando miro mis nuevas estrías y los cambios por los que ha pasado mi cuerpo durante el embarazo me doy cuenta de que, como mujeres, todas somos superheroínas", comentaba hace unos meses en una entrevista para la revista Elle. En sus redes también intenta normalizar la lactancia materna en sitios públicos.

La modelo Ashley Graham INSTAGRAM

La modelo Ashley Graham amamantando a su hijo INSTAGRAM

Sus publicaciones son muy aplaudidas en las redes sociales, donde ayuda a diario a muchas mujeres que buscan esa seguridad que a ella le sobra. "Es una práctica diaria, no una línea de meta. Ver toda tu belleza y confianza te inspira a ti y a otros. Estoy muy agradecida a esta comunidad. ¡Somos más fuertes juntos!", reconocía en uno de sus posts.

