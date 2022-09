Hace meses que se esperaba ver a Brendan Fraser, quien a sus 53 años vuelve a disfrutar de un papel principal en el cine. Había pasado mucho tiempo sin poder verlo como protagonista en la gran pantalla y su evolución física ha sido más que comentada a lo largo del último año. Sobre todo su aumento de peso: Brendan Fraser repareció con 270 kilos, irreconocible desde La momia. Había dejado de ser un galán de Hollywood: Brendan Fraser reaparece con 270 kilos. ¡Está irreconocible desde 'La momia'! Cuesta creer que sea el mismo guaperas con el que nos citábamos hace 20 años. Un abrupto adiós a la imagen de Adonis que ha dado paso a las prótesis y al maquillaje que le han convertido en un hombre de casi 300 kilos.

Pero nada de eso importa ya. Dirigida por Darren Aronofsky, quien ha escrito el guion para llevar a la gran pantalla la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter, es una de las películas más esperadas de la Mostra de Venecia y podría llevar a Brendan Frase directamente hacia el Premio Oscar a mejor actor en su próxima edición. La peícula se estrena en la Mostra de Venecia y concursa en la sección oficial.

“Premiering at the 79th Venice Film Festival ����

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo“