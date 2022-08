Las diez películas más esperadas del Festival de Venecia

Es el decano de los festivales de cine más importantes del mundo y vive una juventud renovada: La Mostra de Venecia se ha convertido en el pistoletazo de salida para buena parte de las películas más esperadas del año beneficiándose del enfrentamiento de Cannes a las plataformas y de un calendario perfecto para lanzar a las películas a la temporada de premios estadounidenses, Oscar incluidos.

La 79 edición arranca en el Lido con mucho plato fuerte. La primera edición tuvo lugar hace 90 años, aunque la II Guerra Mundial y los años de crisis del certamen en los 70 suspendieron varias ediciones. ¿De qué películas hay que estar atentos en 2022?

Bones & all (Luca Guadagnino)

Otro rencuentro esperado, el del esteta Luca Guadagnino con Thimothée Chalamet, al que dirigió en la ya clásica Call me by your name. Basada en la novela homónima de Camille DeAngelis tiene otros elementos que se repiten, como el amor romántico y juvenil ambientado en la Italia de los años ochenta, aunque con un matiz importante: el canibalismo.