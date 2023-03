“No había visto patinaje nunca y la primera vez que fui a ver a mi hermana, cuando estaba ella dando clases, les dije a mis padres que yo también quería”, así relata Javier Fernández sus inicios en esta disciplina deportiva. El resto es historia, siete veces campeón de Europa y dos del mundo, y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018, una laureada carrera que le ha servido para consagrarse como una leyenda.

El patinador se convierte en el protagonista del nuevo original de RTVE Play: Javier Fernández. Rompiendo el hielo. Un documental donde se recoge su historia, desde sus inicios hasta su retirada a través de testimonios de sus entrenadores, de rivales en la pista, de compañeros, pero también de su familia. “La idea era transmitir a las personas, que iban a verlo, la cercanía que siempre he tenido con mi grupo alrededor. Y también que entendieran un poco cómo ha sido Javier Fernández fuera de la televisión o las entrevistas. Meterse un poco más en lo que es mi vida personal y toda mi trayectoria, con las cosas buenas y, por supuesto, con las cosas malas”, destaca en A media mañana.

El mejor patinador artístico español

El deportista Javier Fernández cuenta en su vitrina con importantes trofeos que se ha ganado a pulso, con esfuerzo diario y dedicación ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? “Ha sido, por supuesto, el querer, día a día, mejorar, el tener a personas que siempre me han intentado ayudar. Desde mi círculo más cerrado hasta los entrenadores”, argumenta el deportista.

Sin embargo, para lograr hacer realidad este sueño, ha tenido que superar grandes obstáculos y retos que la vida le ha ido poniendo por el camino. “Lo más difícil de llevar es la presión de poder estar entre los mejores durante tanto tiempo. Al ser un deporte individual, pues sí, es muy difícil el llegar a la cima. Pero, luego el mantenerte durante tanto tiempo creo que es una de las barreras que más cuesta”, confiesa.

Para poder lidiar con este sentimiento, el patinador confiesa que su círculo ha sido clave: “Esas personas son las que me han ayudado, los que me han puesto una gran parte de los pilares de toda mi carrera deportiva y los que me han aguantado ahí durante tanto tiempo”, resalta.

Durante su trayectoria profesional, Javier Fernández ha tenido que pelear por alcanzar el éxito, lo que conlleva múltiples dificultades, en absoluta soledad. “El sentimiento de no fallar a nadie y de no fallarte a ti mismo, creo que al final es eso lo que nos crea esa ansiedad y ese nerviosismo de enfrentarte a algo, que realmente, estás entrenando diariamente para unos pocos minutos”, relata en los micrófonos de Radio Nacional.

Ese nivel de autoexigencia llega a perjudicar la autoestima. En palabras del patinador, “influye positivamente y negativamente. Por eso creo que durante tanto tiempo hay que ser muy conscientes de que se tiene que seguir aprendiendo. Tienes que seguir aprovechando esos momentos de las competiciones y de los entrenamientos”.