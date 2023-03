Javier Fernández: ¿Cómo vivió su retirada del deporte de élite?

Años de preparación. Años de constancia. Años para lograr un palmarés de ensueño. Pero, ¿qué sucede cuando decides dejarlo todo y te retiras? A cierta edad, por una lesión, o sin motivo alguno, muchos deportistas deciden colgar las zapatillas, y en este caso los patines, aunque no saben afrontar lo que viene después. No saben salir de la rutina diaria que vivían cuando entrenaban y buscarse unos nuevos hobbies o un trabajo.

Hace cinco años tras colgarse el bronce olímpico, el 7 veces campeón de Europa y dos del mundo anunció su retirada del deporte de elíte. En la serie documental Javier Fernández. Rompiendo el hielo, original de RTVE Play y disponible en la plataforma, hace balance sobre esa etapa de la que ahora se caracteriza como un "jubilado". Junto al coach Juan Carlos Campillo, analiza el tema. ¡No te pierdas el vídeo y dale al play!

No obstante, a pesar de tener que buscarse una nueva rutina y un nuevo trabajo, Javier Fernández como muchos otros deportistas, tras su retirada, ha querido seguir ligado al mundo del deporte, en este caso, al patinaje artístico. " Empecé a hacer campamentos de verano , empecé a hacer espectáculos como promotor, también como parte de promotor de nuestros propios espectáculo. Pues eso me ha ayudado también el cerrar mi etapa deportiva y tener algo en lo que centrarme".

Además, ha explicado que lo que más le ha costado es encontrar un nuevo horario . "Me costó encontrar una razón o un motivo para volver a encontrar ese horario. Y a mí eso creo que es lo más me costó el saber que tenía uqe hacerme un horario. Yo tenía que planificar un poco el día a día, que tenía que planificarme el mes o incluso el año, como siempre lo había hecho dentro del deporte, para mantener un poco el equilibrio en una vida totalmente diferente".

El 'milagro' del patinaje sobre hielo define su retirada como un cambio drástico . "A mi me costó pero sobre todo por la rutina que llevaba durante tanto tiempo, e intentar buscarme una rutina nueva , un nuevo horario. Un día me dormir a una hora, y al día siguiente a otra. Cuando estaba entrenando siempre intentaba mantener una estabilidad en el día a día", le ha comentado al coach.

Otros deportistas hablan de la retirada

A cierta edad, por una lesión o por cualquier otro motivo, los deportistas deciden retirarse. En algunos casos es una decisión premeditada pero en otros casos viene de un día para otro. Como a Javier Fernández, muchos rostros del mundo del deportivo no sabría lo que venía después.

Un 26 de agosto de 2016, después de los Juegos Olímpicos de Río, la bronce olímpico con la selección femenina de balonmano, Eli Pinedo, decidió retirarse de las pistas. "Es como una muerte en vida. Yo estuvo llorando tras un tiempo. Tras el último partido de los Juegos de Río, estuve llorando dos días sin parar en la Villa Olímpica. Ahora entra el papel de tu familia, de tus amigos, de la gente más cerca". A pesar de ser licenciada en Pedagogía y tener un máster en Periodismo, a la alavesa le atormentaba una pregunta. "Eli Pinedo sabe ser algo más que jugadora de balonmano. Yo no sabía hacer otra cosa que no fuera eso, porque llevaba 20 años haciendo eso".

La cita olímpica de Pekín 2008 fue la última que disputó la nadadora Irina Rodríguez. Sobre suelo chino tuvo la oportunidad de subir al podio y colgarse un plata en la prueba por equipos. Tras 16 medallas logradas entre los Campeonatos Europeos y Mundiales, la catalana decidió retirarse. "Te planteas muchas cosas que cualquier deportista se plantea y más todavía si alguien se lo encuentra de repente, que no ha tenido tiempo ni de pensarlo. Es el momento en el que tú te planteas dejo mi vida deportiva en la que yo me he dedicado casi 20 años durante ocho, nueve horas al día. Y qué va a pasar después? No, que voy a qué voy a hacer yo sin el deporte".

A pesar de existir diferentes programas, como de ayuda a los deportistas para buscarles trabajo, aun queda mucho camino por recorrer. "Todavía hablas con deportistas recién retirados y te cuentan que sienten un vacío tremendo, que no saben qué hacer. Dedicaban su día, las 24 horas, a entrenar y de repente, no tienen nada", ha comentado el piragüista Paco Cubelos.