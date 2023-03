El deporte de élite da muchas alegrías a todas aquellas personas que los practican. Conseguir una medalla o levantar una copa es la recompensa tras pasarse una larga temporada entrenando constantemente y esforzándote cada día en ser el mejor. Pero no todo es de color de rosas. En muchas ocasiones la presión o los fantasmas se plantan en la cabeza de los deportistas y no les dejan avanzar. Momentos que incluso les hace pensar en tirar la toalla.

El 7 veces campeón de Europa y dos del mundo, Javier Fernández, en alguna ocasión, se vio en la obligación de decir "basta" y preguntarse qué le pasaba sucediendo. En la serie documental Javier Fernández. Rompiendo el hielo, original de RTVE Play y disponible en la plataforma, hace balance sobre esa etapa de su vida en la que tuvo que darse cuenta de la importancia de la salud mental y de la figura del psicólogo deportivo. Junto al coach Juan Carlos Campillo, analiza el tema. ¡No te pierdas el vídeo y dale al play!

¿Cuándo se sintió diferente Javier Fernández?

Para llegar a la élite del patinaje sobre hielo, la 'leyenda' española en este deporte tuvo que poner rumbo a otras ciudades. Madrid, Jaca, Nueva Jersey y Toronto fueron los lugares donde Javier rompió el hielo. Justamente en la etapa de Nueva Jersey, el deportista madrileño se dio cuenta que no tenía un lugar fijo. Con Nikolai Morovoz viajó a diferentes partes del mundo. Las inseguridades afloraron en su cabeza y los múltiples viajes por el mundo, hicieron que el joven regresase a casa.

"Me empecé a sentir diferente. Ahora ya lo entiendo, antes no. Era porque no tenía un hogar. No tenía un sitio donde tener mis cosas, donde decir "voy a casa, aunque no fuese mi casa, pero voy a casa". Así durante casi un año y medio o dos. Entonces yo creo que llegó un momento en el que ya mi cerebro, o mi cabeza o mi cuerpo explotaron. Tuve que llamar a mi madre y decirle "Mamá, se que voy a Madrid en dos días. Pero necesito irme cuanto antes. No puedo más. No aguanto más". Entonces me volví a Madrid porque no estaba a gusto. No estaba bien", explica Fernández en esta entrevista junto a Juan Carlos Campillo.

En resumen, necesitaba una estabilidad. "Necesitaba una base en la que yo me sintiese como si estuviese en casa. Necesitaba estabilidad". Y a partir de poner los pies en el hogar familiar, el bronce olímpico comenzó con los ataques de ansiedad. "Cuando me volví a Madrid es cuando empecé con los ataques de ansiedad. No sabía porqué. Yo decía "mamá que no puedo respirar". Íbamos al hospital y decía "no, no está bien, a lo mejor es un poco de ansiedad". Hasta que empecé como persona ya más adulta a decir escucho, hago esto, no hago esto e intentaré controlar un poco. Al final lo que mi cuerpo me estaba diciendo es que no estaba a gusto, que algo me estaba sucediendo", añade.