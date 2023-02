Javier Fernández: Rompiendo el hielo - Episodio 1: Un diamante en bruto

Sub

Javier Fernández lleva 4 años retirado del deporte de élite. Echa la vista atrás. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Todo es fruto de su trabajo, por supuesto, pero no ha hecho este camino en solitario. Muchas personas le han acompañado y ayudado. La historia empieza con su hermana Laura, sin ella, Javier nunca hubiese pisado una pista de hielo. Luego con sus padres, que realizaron un enorme esfuerzo económico para que Javier pudiera patinar. Y la historia siguió con sus entrenadores, que lograron domar al "rebelde" que no se estaba quieto. Tampoco podemos olvidarnos de sus compañeros y amigos que estuvieron con él en todos sus buenos momentos, pero también en los malos. Porque si bien Javier ha tenido una carrera llena de éxitos, el camino ha sido duro y lo ha tenido que recorrer junto a la presión por ser el mejor, la ansiedad y al desinterés general, en un país que no daba nada por el patinaje sobre hielo. Javier fue a contracorriente de todo y de todos para convertirse en una leyenda del deporte español.