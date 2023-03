Siete medallas de oro consecutivas en Europeos, dos oros Mundiales, y un bronce olímpico entre otros galardones es el palmarés de Javier Fernández, el protagonista de la nueva serie documental original de RTVE Play y que ya puedes ver en la plataforma. Una proposición que le llegó al milagro del patinaje español por parte de Factoría Heneo y que no pudo rechazar: "Al final es algo súper especial, súper emotivo. Al final es un trofeo más que podría poner en casa. Para mí ha sido todo un honor", dice a los micros de la plataforma de vídeo bajo demanda en la premiere donde se pudo ver el primer capítulo. ¿Quieres saber qué más nos ha contado? ¡Sigue leyendo y no te pierdas el vídeo que abre la noticia!

"Es una historia al final en la que nosotros contamos desde dentro, que nos abrimos mucho a todas las personas que vayan a verlo, ya no solo yo, sino también el grupo de ese círculo que a mí me ha acompañado durante toda esa trayectoria", dice en la entrevista a RTVE Play. Además del documental, próximamente se podrán ver cuatro capítulos transmedia, y entre ellos también habrá uno en el que Javier Fernández habla de la salud mental en el deporte de élite.

Javier Fernández. Rompiendo el hielo es una serie documental de tres capítulos en el que se trata no solo la trayectoria deportiva del patinador español, sino también los fantasmas que aparecieron en los momentos más difíciles: "Creo que puede ser una herramienta más en todos los ámbitos, ya no solo en el Deportivo, sino también en el mental o en el círculo alrededor de cada persona, de cada familiar. Y creo que se pueden utilizar esas pequeñas herramientas para, en los momentos buenos o los malos, poder gestionarlo un poco mejor".

Un viaje al pasado

En Javier Fernández. Rompiendo el hielo, el patinador vuelve a Jaca, Nueva York, Toronto, y todos aquellos lugares que marcaron su vida como deportista: "Nos hemos recorrido todo el mundo. Estuvimos también en Japón, y al final es conocer un poco los sitios que yo he vivido, que he estado, que estaba entrenando, conviviendo, haciendo exhibiciones, para que la gente se ponga un poco más en el lugar en el que yo he estado viviendo y teniendo mis experiencias".

En cada uno de esos lugares ha contado con la ayuda de entrenadores que le forjaron como patinador artístico. "Con unos he mejorado más, con otros menos, he tenido más éxitos con unos que con otros, pero al final yo creo que cada uno ha intentado poner su granito de arena y para mí todos los entrenadores que han pasado han sido súper importantes. No me olvidaré ninguna, ninguna vez de ninguno de ellos", explica el protagonista del documental.