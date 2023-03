Para la voz del deporte minoritario, Paloma del Río, Javier Fernández es el 'milagro' del patinaje sobre hielo. La periodista de RTVE lo define así porque el patinador salió "de un país en el que las condiciones de pistas de hielo son para el recreo o para los cumpleaños". "El nivel que llegan los patinadores españoles, es bueno, pero para ser campeones del mundo necesitan marcharte del país con otros entrenadores, sin demerecer a los españoles", explica la narradora en el debate de la película sobre Javier Fernández. Rompiendo el hielo.

Javier Fernández tuvo que viajar de Madrid a Toronto, pasando entremedias por Jaca y Nueva Jersey, para convertirse 7 veces en campeón europeo, 2 mundial y colgarse un bronce olímpico en Pieonchang 2018. "Los mejores están en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Rusia. Ya hemos visto que nuestros patinadores han triunfado en esos niveles de élite donde han tenido que macharse", añade.

Su padre Antonio trabajaba de lunes a domingo y su madre Enriqueta se dedicó durante un tiempo a hacer trajes a otros niños . "No sólo es un esfuerzo personal, sino es un desarraigo tremendo y un esfuerzo económico brutal. Lo vemos en el documental, como al principio el gasto que supone todo esto lo soportan los padres", apunta Paloma.

¿Qué se esperan los espectadores con el documental?

En la producción original de RTVE Play sobre el patinador español, no solo veremos sus éxitos deportivos. "El documental rasca en la personlidad de Javier Fernández y nos demuestra no solo el éxito sino el punto humano, que yo he tenido el privilegio de conocer. Para la mayoría de espectadores seguro que van a encontrar el reflejo de un ser humano. Puede ayudar esto a otros deportistas y a otras personas para que vean al deporte desde otro punto de pista", concluye.

Javier Fernández: Rompiendo el hielo es una serie original de RTVE Play, dirigida por Santi Aguado y Roberto Roldán. Esta disponible gratis en la plataforma desde del 27 de febrero de 2023. ¿Te vas a perder la historia de este "milagro" del deporte español? ¡Dale al Play!