Paloma del Río, la voz de los deportes minoritarios

Durante más de 30 años su nombre lleva siendo sinónimo de las retransmisiones de hípica, patinaje artístico, gimnasia rítmica y artística. Nadie sabe más sobre los Juegos Olímpicos que ella. Su voz ha servido para dar visibilidad al deporte femenino y su figura ha servido para romper un techo de cristal en el periodismo.Ella es Paloma Del Río.

Su naturalidad ha conquistado a los amantes del deporte

Su naturalidad, emotividad y espontaneidad es el sello de identidad de la periodista que ha forjado durante su carrera. Estas características las ha adquirido gracias a su madre. “Las primeras trasmisiones que hice de gimnasia, me había preparado el código y me había leído todo y tras la retransmisión, mi madre me dijo lo has hecho muy bien, pero no he entendido lo que has dicho. Y dije, pues vaya panorama”. A partir de esta crítica constructiva decidió que tenía que alejarse del lenguaje técnico.