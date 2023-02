Javier Fernández se ha convertido en uno de los referentes del patinaje sobre hielo. El madrileño ha abierto las puertas para que muchos niños y niñas quieran ser patinadores profesionales. No obstante, para llegar a ser quién es, el camino no ha sido fácil. Javier Fernández tuvo que romper el hielo en diferentes pistas y descubrir cuál era su sitio. Los lugares que le ayudaron a crecer profesionalmente fueron Madrid, donde dió sus primeros pasos, Jaca, Nueva Jersey y Toronto, compartiendo pista con uno de sus mayores rivales, el japonés Yuzuru Hanyu.

El 7 veces campeón europeo y dos del mundo dio sus primeros pasos en este deporte en las pistas madrileñas . El patinaje no fue una elección suya. En el primer episodio de la serie documental, original de RTVE Play, "Un diamante en bruto" observamos que la historia empieza con Laura . Sin ella, Javier nunca hubiera se hubiera puesto unos patines. Su hermana decidió con 7 años qie quería hacer patinaje sobre el hielo ya que era una sensación similar a volar. El madrileño también lo probó aunque le costaba más ir clase. Aunque cuando pisaba el hielo, después era el último en irse.

Al destacar tanto sobre la pista de hielo, Laura recibe la oferta de irse a entrenar a Jaca . Javier se queda solo ante el peligro. Las pistas madrileñas le dejan de lado puesto que sabían que el diamante en bruto también iba a hacer las maletas e irse. Ante el caos, la familia opta por enviar a su pequeño al municipio aragonés. No obstante, la experiencia no acabó del todo bien. La joven promesa del patinaje dejó de lado sus estudios y los entrenamiento, y su madre, Enriqueta , decidió que su hijo volviese a casa.

Cruzar el charco

De vuelta a casa, Javier recibe una propuesta suculenta de uno de los mejores patinadores del mundo. Nikolai Morovoz siguió de cerca a Fernández y le preguntó si quería ser rico. "¿Quieres tener una buena casa?", le comentó el que fue su entrenador desde 2008 hasta 2011. El madrileño no se lo pensó ni dos veces, tanto que contestó a la pregunta sin el consentimiento de sus padres. Con 17 años, no dudó en hacer las maletas y cruzar el charco hasta Nueva Jersey. A pesar de estar cumpliendo un sueño, Javier no encontró su lugar en la ciudad estadounidense. Las inseguridades afloraron en su cabeza y los múltiples viajes por el mundo, hicieron que el joven regresase a casa.