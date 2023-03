Sacrificio, constancia, dedicación, miles de kilómetros... Son muchas de las píldoras que convirtieron a Javier Fernández en una leyenda dentro del mundo del patinaje sobre hielo. Los responsables de que el diamante en bruto se acabase puliendo por completo fueron sus padres, Enriqueta y Antonio, que dedicaron parte de su vida a que su pequeño cumpliese su sueño. No solo ellos, la culpable principal fue Laura. Gracias a ella, Javier se colocó sus primeros patines y pisó una pista de hielo. A donde iba la hermana mayor, iba detrás el pupilo.

¿Quién es quién y cómo han influído en la carrera de Javier Fernández? ¡Te lo contamos en la serie documental Javier Fernández. Rompiendo el hielo en RTVE Play!

El pupilo de Laura Fernández

"Mis padres cuando empecé el cole, cuando empecé Primaria, decidieron que hiciese algún deporte. Ellos dicen que yo dije directamente que quería patinar", explica su hermana en la serie documental. A nada de la vivienda familiar, concretamente en el barrio madrilño de Aluche, su madre descubrió que había una pista de hielo. Por lo que llevaron a Laura a ver si realmente era lo que quería. En el recinto, una chica le dio una vuelta y para ella era "una sensación de libertad, de volar". Finalmente, fue lo que quería y despuntó en ello, aunque este sueño no se quedó solo aquí.

Los hermanos Laura y Javier Fernández

"Yo siempre he sido como el pupilo. Era mi hermana mayor. Siempre quería hacer lo mismo que ella. Ir donde ella", argumenta el patinador español. La familia no dudó en preguntarle a Javier si quería seguir los pasos de su hermana y no dudó en decir que sí. El siete veces campeón del Mundo, desde sus primeros pasos sobre la pista, llamó la atención de todo aquel que lo veía.