Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se mudan a Arabia Saudí tras haber pasado unas navidades de lujo: ¡alucina con los regalos que han dejado los Reyes Magos! El futbolista y la modelo comienzan una nueva etapa en sus vidas. Él a nivel profesional y ella, como su inseparable compañera de vida que le muestra su apoyo incondicional dentro y fuera del terreno de juego cada día.

Junto a sus hijos, la pareja ha asistido a la presentación del astro portugués como nuevo jugador en Al-Nassr, uno de los equipos que juega en la Primera División de la liga de fútbol del país: "Siempre juntos con nuestra hermosa familia", escribe la influencer en su cuenta de instagram. Un cambio que supone muchas cosas para ambos, pero sobre todo para Georgina, que tendrá que cambiar ciertos hábitos de vida para adaptarse a la cultura y a las restrictivas leyes que imperan para las mujeres, sobre todo en cuanto a vestimenta se refiere.

Otras leyes y restricciones de Arabia Saudí

Según explica el Departamento de la Administración General del Estado, entre las restricciones también entran cuestiones relacionadas con el ocio: "La importación y consumo de alcohol y productos derivados del cerdo están estrictamente prohibidos", indican desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que se trata de un delito penado con cárcel o multas severas. Además, comer, beber o fumar en público durante el día en el mes de Ramadán —entre marzo y abril— también está prohibido.

En cuanto a temas religiosos, en Arabia Saudí no se admiten manifestaciones públicas de carácter religioso no islámico y el proselitismo. Y aquellas personas que no son musulmanes no pueden acceder a las Ciudades Santas de La Meca y Medina. También tendrán prohibido el acceso a ciertos parajes naturales o monumentos de interés nacional a no ser que tengan una autorización oficial.

Por último, está prohibido hacer fotografías de bases oficiales, militares o edificios institucionales, desde mezquitas hasta áreas desfavorecidas o imágenes de la población local: "Las autoridades saudíes también son muy sensibles ante fotografías que puedan dar una mala imagen del país, lo que puede ser ampliamente interpretado. No deben realizarse fotografías de personas sin consentimiento previo, y en ningún caso deben tomarse fotografías de mujeres", expone el Ministerio.