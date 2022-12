Georgina, una feminista dolida: "El 95% de las críticas que recibo son de mujeres"

Georgina se abre en canal. Hace siete meses, se enfrentó a la experiencia más dolorosa para una madre. La trágica muerte de uno de sus hijos mellizos, que perdió la vida durante el parto el pasado mes de abril. Aquello la destrozó, pero también le trajo a la vida a su segunda hija. Dispuesta a enfrentarse a ese dolor, a corazón abierto, Georgina contará su experiencia en primera persona en la esperada segunda temporada de su exitoso reality, Soy Georgina. Un relato íntimo en el que desvelará cómo ella y Cristiano Ronaldo vivieron el peor momento de sus vidas.

A punto de su estreno en Netflix, Georgina ha ofrecido una de sus entrevistas más profundas a la revista Elle. Los recuerdos de su infancia, de un pasado más humilde o las dificultades que conlleva tener más de 40 millones de seguidores en sus redes se unen en esta charla a las confidencias de una madre que aún no ha superado la peor de las trágedias y que, ahora, se vuelca en el estado de salud de Bella Esmeralda, la hija de apenas siete meses que hace poco tuvo que enfrentarse a una bronquiolitis.

Un dolor que le acompañará el resto de su vida

En los últimos meses, Gio -como la llaman sus más allegado- ha tenido que enfrentarse a la alegría del nacimiento de su hija y a la tristeza por la pérdida. "Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida", declara en la entrevista concedida a la periodista Paloma Leyra.

La ausencia, el dolor, la preocupación por Bella, son sentimientos que compartiría y entendería cualquier madre, pero para Giorgina a todo eso se suma una tormenta contra la que no todas lidian: el eco de las redes sociales a cada paso que da. “Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital”, confiesa en la entrevista. Asediada, crítica, siempre bajo el foco mediático.

La mujer de Cristiano Ronaldo asegura que la inmensa mayoría de las críticas que recibe en redes provienen de mujeres. Una realidad que le resulta difícil de encajar a una mujer que afirma “siempre ha sido feminista”. “Nos gusta gritar que somos abanderadas de la causa, pero si te metes en mi Instagram, el 95 por ciento de las críticas que recibo a cada paso que doy proceden de mujeres. En ocasiones exigimos derechos que nosotras mismas no respetamos. Me parece que nos queda mucho por hacer en este sentido”, explica en la entrevista.

Desde luego, sabe que entre sus casi 40 millones de seguidores, “un porcentaje siempre va a echar por tierra algo de lo que ella comparte en su cuenta de Instagram”, pero cree que es muy importante que las mujeres se apoyen las unas a las otras. “Que nos unamos para conseguir todo aquello que nuestras antepasadas ya iniciaron”.