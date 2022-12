La selección portuguesa de fútbol consiguió su pase a cuartos en el Mundial de Catar, pero no gracias a Cristiano Ronaldo. El veterano delantero fue sustituido por una joven promesa, Gonçalo Ramos, en el encuentro que ganó Portugal contra Suiza. No le gustó a Cristiano la decisión que tomó el seleccionador Fernando Santos, que dejó en el banquillo a la estrella hasta el minuto 74, cuando salió para relevar a Joao Félix. Esto no pasaba desde 2008. Sin embargo, su ausencia no afectó al juego y el equipo portugués anotó seis tantos, una goleada que no le sirvió de consuelo a CR7.

La polémica decisión de Fernando Santos, tampoco sentó nada bien a Georgina Rodríguez, que se encuentra en Catar apoyando a su chico. La pareja de Cristiano Ronaldo y madre de sus hijos compartió en Instagram una publicación tras el encuentro en la que lanzaba una "pullita" al selecciondor portugués.

¡Enhorabuena Portugal! Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más", escribía Georgina Rodríguez en su último post.

Junto al texto, Georgina publicó una serie de fotos del encuentro del que disfrutó desde las gradas. En el post se ve también un vídeo del momento en el que suena el himno portugués. Se ve cómo los medios gráficos apuntan hacia Cristiano Ronaldo, en lugar de fotografiar a los jugadores titulares. Georgina es el mayor apoyo del futbolista, aunque muchos no estén de acuerdo con la modelo. "¿Qué tal si le recomiendas que se más respetuoso con su técnico y con sus compañeros?", le comenta un usuario indignado en la publicación. "El ego y soberbia en su máximo esplendor", escribe otro.

Cristiano Ronaldo entró al campo en el minuto 74 jaleado por el público en Lusail

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Fernando Santos alcanzó su punto más álgido en el encuentro entre Portugal y Corea del Sur, cuando el seleccionador decidió sustituirle en el terreno de juego. La reacción del jugador no gustó al técnico. "¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa", aseguró cuando los medios le preguntaron por lo sucedido. ¿Qué pasará el sábado, cuando Portugal se enfrente a Marruecos en cuartos? Sigue el partido en La 1 y RTVE Play, a partir de las 16:00 horas.