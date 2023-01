Flo ha llegado a MasterChef Especial Navidad dispuesto a todo por ganar. Duelista en la quinta edición de MasterChef Celebrity, el cómico quería alzarse con la victoria esta vez, pero no ha podido ser: tanto Boris como él han caído eliminados en el cuarto programa, a solo un paso de la gran final. La culpa la ha tenido un descuido en el caso de Flo, un grave error que ha intentado enmendar haciendo trampa… ¡y encima le ha pedido permiso a Jordi Cruz!

El desastre de Flo

Tras fracasar en la primera prueba de la semifinal, Florentino Fernández ha tenido que probar suerte en la prueba de expulsión, donde ha tenido que cocinar un plato de pollo tandoori con raita y falsas lentejas de calabaza con especias. Cuando el reloj ha llegado a los 45 minutos, justo la mitad del tiempo disponible para el cocinado, se ha producido la catástrofe: mientras Flo estaba volcando el licuado de calabaza en el recipiente, se le ha caído la licuadora y ha derramado el licuado que había preparado y con el que tenía que hacer las falsas lentejas.

Con el suelo empapado, Flo se ha quedado contemplando el desastre. ¿Cómo podría solucionarlo y lograr el tan ansiado pase a la final? Jordi Cruz se ha acercado a él para preguntarle qué iba a hacer y Flo ha tenido una idea desesperada: pedirle a Jordi que le dejase hacer trampas. "Necesito coger calabaza sin que me vea nadie. Nunca te he pedido un favor", le ha dicho. Jordi, evidentemente, se ha quedado muy sorprendido: "¿Le estás pidiendo a la policía que te deje hace trampas?". El chef no ha cedido, y es que se trata de una prueba de expulsión, con dos eliminaciones en juego.

"Vale, pues ya sabes que estoy eliminado", ha soltado Flo, con Jordi en contra. El chef cree que todavía puede presentar un plato con el que salvarse de la expulsión, ya que su pollo solo lleva "una cucharada de lentejitas". Tras el accidente, le quedaban 40 gramos de los 200 que tenía, pero no ha conseguido recuperarse y ha presentado un plato duramente criticado por los jueces. Mercedes Milá ha saltado para defenderle, pero de nada ha servido. "Yo estoy decepcionado", le ha dicho Jordi. Al final Flo ha tenido que abandonar MasterChef Especial Navidad, igual que Boris Izaguirre, y no estarán en la gran final.