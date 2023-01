En cada edición de MasterChef que pasa, el nivel de los invitados también sube. Y en este cuarto programa de la edición especial de Navidad hemos visto dos ejemplos de ello. Uno de los mejores humoristas de España y una presentadora de televisión mítica han pisado las cocinas. Leo Harlem y Mercedes Milá han subido aún más el nivel de invitados de esta edición.

En el caso de Leo Harlem, no era la primera vez que visitaba MasterChef, pero quizás sí ha sido la primera vez que los jueces abiertamente le han pedido que se una a la próxima edición del Celebrity. “Santiago Segura, Paz Vega, Florentino Fernández...Todos han pasado por MasterChef. ¿No sientes que te quedas sin temas de conversación con tus amigos? Creo que deberías apuntarte”, argumentó Samantha ante el cómico. La respuesta de Leo Harlem, como siempre, estuvo rodeada de humor: “Me da un poco de respeto el horario. Si fuera MasterChef Meriendas, pues vale”. Y aquí fue cuando dejó la puerta abierta: “Pero bueno, todo se andará”.

Y para que se vaya preparando, Pepe Rodríguez obsequió a nuestro invitado con la Biblia de MasterChef Junior, un libro de cocina muy didáctico con el que aprenden lo pequeños y los no tan pequeños.

“Yo no puedo hacer esto porque no sé”

Para el caso de Mercedes Milá, los jueces de MasterChef tuvieron que sacar su repertorio más amplio de persuasión, ya que la presentadora llegó confesando que no podría apuntarse al Celebrity: “Yo no puedo hacer esto porque no sé”. Pero Pepe, Samantha y Jordi poco a poco empezaron a convencer a Mercedes. Solo ver la cara de admiración de la presentadora mientras Jordi explicaba las elaboraciones de cocina india, nos daba una pista de lo mucho que le gusta la gastronomía a Milá.

Eso sí, tenemos muy claro que en las valoraciones saltarían chispas. Los jueces son transparentes al 100% y si tienen que hacer una mala crítica la harán. Sin medias tintas. Y eso, a Mercedes Milá no sabemos cómo le sentaría. Y más viendo como salió en defensa de Boris y de Flo durante el veredicto. “¿Esto es siempre así? Sois durísimos”, dijo la presentadora. Pepe Rodríguez confesó por su parte que “no es cómodo hacer una mala valoración”, pero que “están para eso”, para decir lo que ven.

¿Te gustaría ver a Leo Harlem y a Mercedes Milá en la próxima edición de MasterChef Celebrity? ¿Qué otros nombres propondrías? Esperamos tus comentarios en las redes sociales con el hashtag #MCNavidad.