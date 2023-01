La aventura navideña de MasterChef acaba para Flo y Boris Izaguirre. El cómico y el presentador se han convertido en los últimos expulsados del programa, después de fracasar al replicar dos platos de la gastronomía india. Flo ha intentado incluso hacer trampas para esquivar la expulsión: ha llegado a pedirle a Jordi Cruz una nueva calabaza tras derramar su licuado de la hortaliza, pero de nada le ha servido, porque el juez no ha cedido a sus ruegos.

Boris y Flo se quedan con la miel en los labios, a solo un paso de la gran final, en la que sí veremos a Anabel Alonso, Carmina Barrios, Mario Vaquerizo y la Terremoto de Alcorcón. Anabel se ha lucido en la primera prueba, con un plato que ha llevado a sus compañeros ha llamarla "ganadora". Mario, por su parte, ha brillado en la prueba de expulsión y ha pasado de ser el caballito ganador de Jordi a un "purasangre". ¿Cumplirán los pronósticos de sus compañeros y jueces o darán la sorpresa Carmina y la Terremoto de Alcorcón? Lo descubriremos en la gran final.

Flo la lía con la calabaza

Cuando los aspirantes han llegado a la mitad del tiempo del cocinado, Flo ha sufrido un grave percance: se le ha caído al suelo el licuado de calabaza. "Necesito coger calabaza sin que me vea nadie. Nunca te he pedido un favor", le ha dicho Flo a Jordi. "¿Le estás pidiendo a la policía que te deje hacer trampas?", le ha soltado el chef. "Vale, pues ya sabes que estoy eliminado", ha zanjado Flo. Jordi no ha estado de acuerdo y le ha animado a que se lo siguiese currando, ya que las lentejas de calabaza son muy pocas en el plato. A Flo le quedaban 40 gramos de licuado de calabaza de los 200 que tenía.

Boris tampoco lo estaba pasando muy bien. "Me odio, me detesto por imbécil, de verdad", decía mientras hacía cálculos. El presentador se ha puesto incluso a hablar solo de los nervios, para nada acostumbrado a preparar postres. "Me preocupa un poquito Boris. Está perdido, le faltan un montón de elaboraciones a falta de diez minutos. Y me preocupa Flo", ha asegurado Jordi Cruz. Mientras, Mario y Terre han ido avanzando en sus elaboraciones poco a poco y dando los últimos detalles a sus platos.