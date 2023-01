Solo quienes han pasado por los fogones de MasterChef saben lo dura que es esta experiencia. Hay quien cree que los jueces son demasiado benévolos. Otros, como Mercedes Milá, piensan que a veces se pasan de la raya en sus valoraciones. La periodista ha visitado el programa en la semifinal de esta edición especial Navidad y ha tenido la oportunidad de catar algunos de los platos en el último reto de la noche, cuando los delantales negros se jugaban su plaza. Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, La Terremoto de Alcorcón y Flo lo dieron todo para seguir concursando y llegar a la final. Sin embargo, el desenlace no fue el que esperaban.

Los aspirantes tenían que preparar un plato de cocina hindú diseñado por Claudio Silva. Mercedes Milá explotó en las valoraciones, justo después de probar el plato de Flo. No tenía buena pinta, al menos eso fue lo que opinaron los jueces al ver su elaboración. No se parecía al original, sobre todo en cuestión de tamaño. Los comentarios en tono de burla de Pepe Rodríguez molestaron al aspirante y también a la periodista. "Si a mí me da la locura y me vengo aquí, ¿me van a tratar así?", preguntó desconcertada. "Porque a la primera patada en la boca te doy yo otra en otro sitio", amenazó con firmeza.

"¿No llevas bien las críticas?", le preguntó Pepe. "Yo lo que llevo fatal es el cachondeo de un juez, me parece inmoral. Se ha estado dejando las uñas de los pies", respondió Mercedes Milá. Fue la primera en probar el plato y, contra todo pronóstico, le gustó. Los jueces tenían otra opinión muy distinta: "No es el plato que te hemos pedido".

Que si no se parecía a nivel estético, que si le sobranan especias... Ante el aluvión de críticas, Mercedes Milá volvió a salir en su defensa. "¿Pero por qué decís que esto no es indio?", preguntó indignada. Flo, que ya conoce de sobra el programa, le advirtió ante la posibilidad de que la periodista forme parte del casting de la próxima edición de MasterChef Celebrity: "Mercedes, prepárate porque esta gentuza son así".

"Yo soy compasiva, vosotros sois unos hijos de...", aseguró Mercedes Milá. A los jueces les dio igual, de hecho, continuaron con la valoración, haciendo leña del árbol caído. "Yo estoy decepcionado", reconoció Jordi Cruz. Flo cree que las palabra de Jordi son fruto de su favoritismo. "Su caballito ganador es Mario Vaquerizo, pues te lo comes con patatas", contraataca el cómico.