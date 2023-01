Flo ha conseguido que Javier vea en él un amigo con el que pasarlo bien y al que le está cogiendo un cariño especial. La celebrity tiene un talento especial para ganarse a los más pequeños y sacarles una sonrisa. Solo hace falta ver su enorme comunidad en redes sociales y la diversidad de esta. Aunque a Javier le gusta meterse con Flo y provocarle, en realidad el pequeño ex MasterChef Junior mira a Florentino Fernández con completa admiración y con una complicidad como si fueran verdadera familia.

Al principio de la noche Flo bromeaba diciendo que no quería ir con Javier porque es un auténtico terremoto. Mario Vaquerizo salía en la defensa del pequeño diciendo que a él le encantaba la personalidad de Javier y que él si que habría ido con él encantado. Mario ya contó en otros programas que Javier le recuerda a él de pequeño ya que era igual de bromista y jugón. “Y Javi, ¿cómo se ha portado Flo?”, le preguntó Jordi Cruz al pequeño en la valoración de su plato. “No me ha hecho caso porque cuando yo le decía tienes que hacer todo esto, él seguía haciendo lo anterior. Es más lento que mi abuela. Además, no me ha dado a probar el chocolate”, contestaba Florentino.

“Yo creo que no tiene ningún fallo”, arriesgaba la celebrity. Sin embargo, el jurado no pensó lo mismo de su plato que lo definió como una creación que sabía a “galleta chamuscada y muy poquitas cosas más”.