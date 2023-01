Anabel Alonso tuvo que replicar uno de los postres de chocolate más complejos del chef Toño Pérez, un habitual en las cocinas del programa. Anabel se unió a Alexia para dar lo mejor que había en ella en plena semifinal y conseguir hacer una réplica lo más lograda posible. Al llegar con su elaboración los jueces se quedaron con la boca abierta y comenzaron los halagos: “La verdad que cuesta mucho diferenciar la copia del original, felicidades”.

Los jueces metieron sus cucharas en el postre y certificaron que Anabel Alonso era la nueva reina del chocolate de MasterChef. No solo el postre estaba riquísimo, sino que el tándem con la Junior había sido estupendo. “Felicidades Anabel de verdad, creo que este plato está de diez”, le decía Toño Pérez a la celebrity. Emocionada, Anabel no se podía creer que estuviera escuchando esas palabras y solo podía soltar muestras de agradecimiento por todos lados. “¿Acabarás creyéndotelo?”, le soltaba Pepe Rodríguez. “No, no nunca”, decía Anabel mientras sus compañeros aplaudían al ritmo de “¡Anabel, ganadora!”.

“Es que es verdad, tienes mano, eres virtuosa, muy trabajadora, perseverante…”, confirmaba Pepe Rodríguez. Leo Harlem también quiso poner su granito de arena en la valoración y destacar que lo que más le sorprendió de ver trabajar a Anabel fue su capacidad de concentración. Samantha, por su parte, aplaudió que su actitud en el talent es increíble y lanzaba un mensaje a los niños de que hay que fijarse más en figuras como Anabel Alonso porque es un ejemplo a seguir.

“Anabel mantén los pies en la tierra, pero es cierto que has conseguido que algo que es muy difícil de hacer parezca fácil”, cerraba Jordi Cruz poniendo su granito de arena a todo. Está claro que Anabel ha llegado muy fuerte a este especial de Navidad y que está ganando muchos puntos para la gran batalla final.