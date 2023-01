Mario Vaquerizo firma el mejor plato de la semifinal

Mario Vaquerizo ha conseguido brillar como nadie con su plato en el reto de eliminación. “Es un plato que te transporta verdaderamente a la India”, comentaba Pepe Rodríguez tras saborearlo. Con su habitual humildad, Mario Vaquerizo se aproximaba a los jueces inseguro tras dejarse la piel en un cocinado complejo y lleno de sabores muy potentes. El nombre del plato fue “Masamalisco” porque según el propio aspirante él se considera el rey del marico de esta edición. “Esto es un arca de Noé, todas las especies a proteger estamos aquí”, bromeaba Mario de él y sus compañeros tras confundirse varias veces al decir “especies” en vez de “especias” presentando su plato.

Jordi Cruz explicaba que tenía muchas expectativas con la creación que Mario Vaquerizo había presentado esa noche. Pero claro, lo primero era probar el sabor del plato para saber si verdaderamente había acertado. “Mario el gel de hierba está perfecto, el curry está India, es un curry equilibrado que está rico. El trabajo técnico de ejecución de la gamba, ejecución del pan, de la espuma… Todo está bien. El gel de coco lo has tuneado un poco y le has puesto un poco de especias y me parece que eres un gran detallista. Te diré que no es un plato de caballito ganador, es un plato de pura sangre”, le decía Jordi Cruz mirándole fijamente a los ojos.

Mario Vaquerizo se llevó el aplauso de todos, incluso el de Mercedes Milá que confirmaba que el pan relleno estaba delicioso y que las gambas le encantaban. “Lo único que me ha faltado aquí es más cantidad de comida. Pero claro, los chefs modernos sois así”, bromeaba Milá valorando el plato de Mario. Está claro que el crecimiento de Mario Vaquerizo ha sido espectacular y que la cocina internacional es su fuerte. Después de sorprender a todos con sus raviolis de wonton en el anterior programa, ahora ha brillado con el que sin duda es el mejor plato de la semifinal de “MasterChef Especial Navidad. ¿Le veremos luchar por la victoria en el duelo final?