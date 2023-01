Por primera vez, las cocinas de MasterChef han recibido a uno de los rostros más emblemáticos de le televisión. La presentadora Mercedes Milá ha acudido a la edición navideña para acompañar a lo concursantes y ver si le pica el gusanillo culinario. “Estoy un poco nerviosa”, reconocía. La periodista es una seguidora habitual del programa y reconocía que algún día, mientras cocina en su casa, ha dicho aquello de “este plato me está quedando tan bueno que algún día me llama Macarena Rey”.

Según la productora ejecutiva de MasterChef, Milá se defiende muy bien entre fogones, pero parece que Mercedes se resiste. Desde luego, Samanta no ha podido evitar lanzar la pregunta del millón: ¿se ve Mercedes Milá participando en MasterChef? La periodista ponía cara de circunstancia y lanzaba un escueto “es que no puede ser”. Milá admitía que la cocina no es lo suyo y que de hecho no es muy dada a ponerse el delantal en su propia casa y difícilmente se lo iba a poner en un plató de televisión.

Ante la negativa inicial, Pepe trató de convencerla. “A lo mejor no cocinas en tu casa porque no tienes tiempo, porque no te gusta, pero seguro que te gusta comer”. Milá admitía que es comilona, pero no de platos tan elaborados como los que se presentan en el programa y que la cocina de vanguardia y las presentaciones extravagantes y demasiado refinadas le echan para atrás en la cocina. Sin embargo, ha reconocido que en su familia sí hay alguien muy dado a la cocina, su hermana Clementina. “Ella trabajó muchos años en el hotel Omm de Barcelona, con los hermanos Roca y cuando me oye decir estas cosas, me quiere matar”.

¿Quién es Clementina Milá? La familia Milá Mencos proviene de un largo linaje. El condado de Montseny fue concedido al abuelo de Mercedes Milá, José María Milá y Camps, en 1926. Premiado por el rey Alfonso XIII en compensación a su gestión en la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona. A su fallecimiento, el título pasó a su hijo Jose Luis Milá Sagnier, padre de Mercedes Milá y del también periodista Lorenzo Milá, el quinto hijo del matrimonio Milá-Mencos. Su heredero, el padre de ambos profesionales del mundo de la comunicación, fue un destacado monárquico cercano a don Juan de Borbón, padre de don Juan Carlos, y personaje notable de la alta burguesía catalana. MasterChef Navidad | Leo Harlem y Mercedes Milá, candidatos para MasterChef RTVE.es Sin embargo, además de ellos, Mercedes Mencos y su marido, José Luis Milá Sagnier dejaron una larga estirpe formada por seis hijos, varios nietos y una influencia en Cataluña. La actual familia está encabezada por la mediática Mercedes (71), la primogénita. Tras ella, nacieron Clementina (69), Reyes (67), José María (64), Lorenzo (60) e Inés (55). Todos ellos están vinculados a la vida cultural de Barcelona, pero en concreto, Clementina, también está familiarizada con los entornos culinarios.

Junto a los hermanos Roca Tal y como apunta Milá en MasterChef, Clementina, la segunda hermana mayor de la familia, trabajó como relaciones públicas del hotel Omm de Barcelona y lo hizo junto a los hermanos Roca, los chefs más destacados a nivel nacional e internacional que, además, ya han pasado por las cocinas de MasterChef en más de una ocasión. En sus redes sociales presume mucho de familia y sobrinos. Es licenciada en Historia, como su hermana Reyes, que trabaja como historiadora en PapeLeo, una empresa que fundó junto a una socia para revalorizar documentación escrita. La pequeña, Inés, está casada con Rafael Vilasanjuan. Clementina con Jordi Roca